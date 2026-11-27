Resumen para apurados
- Estudiantes y Palmeiras disputarán este sábado la final de la Copa Libertadores en Montevideo, en busca de consagrarse campeones de América.
- El cruce reedita la final de 1968. Estudiantes busca su quinto título tras superar a Flamengo por penales, mientras Palmeiras eliminó a Fluminense.
- El campeón accederá a la Copa Intercontinental, la Recopa 2027 ante Boca y al Mundial de Clubes 2029, en un evento con impacto de U$S 70 millones.
Palmeiras y Estudiantes de La Plata, dos de los clubes más exitosos de la Copa Libertadores, se enfrentarán el sábado en Montevideo por el trofeo más importante de Sudamérica. El resultado podría modificar la distancia histórica entre ambos campeones continentales.
Mientras el “Verdão” busca prolongar una etapa de protagonismo que lo llevó a disputar cuatro finales de la Libertadores desde 2020, con títulos ese año y en 2021, el “Pincha” intentará reafirmar una tradición construida durante décadas y cuya última consagración se produjo en 2009.
La final, prevista para las 17, también tendrá un componente histórico: reeditará en el estadio Centenario la definición de 1968, resuelta en un partido de desempate, cuando el club argentino conquistó la primera de sus cuatro Libertadores.
El campeón de la edición 2026 tendrá por delante una intensa agenda internacional. El 9 de diciembre, en Doha, enfrentará al Toluca de México en el denominado Derby de las Américas, correspondiente a la Copa Intercontinental de la FIFA.
En 2027 disputará la Recopa Sudamericana contra Boca Juniors, flamante campeón de la Sudamericana, y comenzará la defensa del título continental desde la fase de grupos. Además, tendrá una plaza garantizada en el Mundial de Clubes de la FIFA de 2029.
Con las 60.200 entradas para el Centenario agotadas y una ocupación hotelera del 100% en Montevideo y Punta del Este, ubicado a 130 kilómetros de la capital uruguaya, la final generará un importante movimiento económico.
La Conmebol estima un impacto cercano a los U$S70 millones y una audiencia global que alcanzará 194 países. El encuentro también contará con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Entre la presión y la gloria
Palmeiras llega a la final con la condición de favorito. El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira consiguió su clasificación tras superar a Fluminense en una semifinal definida por penales.
Sin embargo, el presente del “Verdão” también está marcado por la presión. El sábado pasado dejó escapar el título del Brasileirão, que quedó en manos de Flamengo, y perdió así uno de los principales objetivos de la temporada.
“Lo que más nos enorgullece de lo que hacemos es que nuestro equipo luche en todas las competiciones para ser campeón”, admitió Ferreira.
De cara al enfrentamiento con Estudiantes, una de las principales incógnitas está en el ataque. El entrenador evalúa distintas alternativas para completar el tridente ofensivo junto al argentino José Manuel “Flaco” López y el colombiano Jhon Arias.
“Hicimos un trabajo fuerte desde principios de año y ahora llegó el momento de la final”, aseguró López, autor de cuatro goles en esta edición.
Unos 25.000 hinchas del “Verdão” tienen previsto acompañar al equipo en el Centenario, con una movilización similar a la de la final de 2021, cuando Palmeiras derrotó 2-1 a Flamengo en el tiempo suplementario y conquistó la tercera Libertadores de su historia.
Más allá de la definición continental, el conjunto brasileño tendrá otro compromiso importante: el 6 de diciembre disputará la final de la Copa de Brasil contra Gremio.
El rugido del León
Estudiantes, por su parte, llega a la final después de una campaña que le permitió recuperar protagonismo en el escenario sudamericano.
El equipo dirigido por el uruguayo Alexander “Cacique” Medina protagonizó uno de los resultados más destacados del torneo al eliminar al campeón defensor. Después de dos empates sin goles, el “Pincha” derrotó por penales a Flamengo en el Maracaná y consiguió su clasificación.
“Nuestro equipo es muy emocional. Cuando tenemos la emoción a flor de piel, por lo general jugamos bien”, confesó Medina en declaraciones a la Conmebol.
“Creo mucho en este equipo, que va a estar a la altura de lo que es una final, de lo que es la historia de Estudiantes y de lo que es nuestro presente”, remarcó.
La victoria en el Maracaná le permitió al “León” regresar a una final de la Libertadores por primera vez desde 2009, cuando conquistó su cuarta corona continental bajo la conducción de Alejandro Sabella y con Juan Sebastián Verón, actual presidente del club, como referente.
Diecisiete años después, el conjunto platense buscará reencontrarse con aquella historia. Su presente también está respaldado por la reciente conquista de la Supercopa Argentina, obtenida hace dos semanas.
Unos 35.000 hinchas de Estudiantes tienen previsto cruzar el Río de la Plata entre el viernes y el sábado para acompañar al equipo en el Centenario.