Petróleo en Malvinas: Argentina responde al Reino Unido en la última audiencia ante el Tribunal del Mar

Este último argumento representa otro punto de fricción. La Argentina rechaza cualquier interpretación que otorgue a las islas una condición estatal independiente y sostiene que el conflicto debe analizarse en el marco de la disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. Sin embargo, en esta presentación el Gobierno procura concentrar la discusión en la legalidad de las actividades petroleras y en la necesidad de adoptar medidas urgentes, sin llevar al tribunal a resolver la cuestión de fondo.