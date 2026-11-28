Los fundamentos del Tribunal del Mar para rechazar el reclamo argentino

Otro de los puntos señalados fue la inaplicabilidad prima facie de los derechos correspondientes al Estado ribereño. El organismo explicó que las facultades soberanas sobre el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental corresponden al Estado que ejerce la soberanía sobre el territorio terrestre al que pertenecen esas costas.