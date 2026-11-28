Malvinas: por qué el Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para frenar el proyecto Sea Lion
El fallo fue respaldado por 18 de los 21 jueces. Entre los fundamentos, el organismo sostuvo que no tiene jurisdicción para resolver controversias que requieren determinar la soberanía territorial y que los derechos sobre los espacios marítimos dependen de quién ejerce la soberanía sobre las costas.
Resumen para apurados
- El Tribunal del Mar rechazó este sábado el pedido de Argentina para frenar el proyecto petrolero en Malvinas, al declararse sin jurisdicción sobre disputas de soberanía territorial.
- Argentina buscaba frenar el proyecto Sea Lion por presunto daño ambiental; el tribunal resolvió que los derechos marítimos dependen de quién ejerce la soberanía sobre las costas.
- El fallo permite al Reino Unido avanzar con la extracción petrolera en el área disputada, mientras que el Gobierno argentino advirtió que la resolución no cierra el reclamo.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó este sábado el pedido de Argentina para detener la explotación petrolera en las Islas Malvinas. La decisión, que contó con el respaldo de 18 de los 21 jueces, se basó principalmente en cuestiones de jurisdicción.
La presentación del Gobierno de Javier Milei buscaba interrumpir el desarrollo del proyecto Sea Lion, impulsado por la compañía israelí Nativas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
Entre los argumentos centrales del fallo, el tribunal consideró que no tiene jurisdicción prima facie sobre controversias que requieren definir cuestiones de soberanía territorial terrestre.
En ese sentido, recordó que, de acuerdo con su jurisprudencia, una disputa que implique determinar quién ejerce la soberanía sobre un territorio no puede encuadrarse como una controversia vinculada con la interpretación o aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Los fundamentos del Tribunal del Mar para rechazar el reclamo argentino
Otro de los puntos señalados fue la inaplicabilidad prima facie de los derechos correspondientes al Estado ribereño. El organismo explicó que las facultades soberanas sobre el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental corresponden al Estado que ejerce la soberanía sobre el territorio terrestre al que pertenecen esas costas.
El fallo también hizo referencia a la necesidad de establecer previamente quién tiene la soberanía territorial para evaluar los planteos vinculados con la protección ambiental.
Argentina había sostenido que la autorización unilateral del Reino Unido para avanzar con las actividades petroleras le impedía cumplir con sus obligaciones de preservar el medio marino, contempladas en los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, en las denominadas "zonas marítimas disputadas".
Sin embargo, el Tribunal entendió que para determinar si existió esa interferencia debía establecerse primero cuál de las partes tiene jurisdicción como Estado ribereño sobre esos espacios marítimos, consignó el diario Clarín.
Los cuatro ejes del reclamo que presentó Argentina
La presentación argentina estaba organizada en cuatro argumentos principales. El primero se centró en los derechos soberanos del Estado ribereño y en la presunta violación de los artículos 2, 56 y 77 de la CONVEMAR.
En ese apartado, el país sostuvo que las autorizaciones unilaterales para explorar y explotar hidrocarburos vulneraban sus derechos exclusivos sobre el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.
El segundo eje apuntó a la obligación de ambas partes de realizar esfuerzos para alcanzar acuerdos provisionales mientras se busca una solución definitiva. Según el planteo argentino, también debían abstenerse de adoptar medidas que pudieran poner en riesgo o dificultar ese entendimiento.
Como tercer argumento, el Gobierno advirtió que las decisiones unilaterales del Reino Unido obstaculizaban el cumplimiento de sus propias obligaciones de proteger y preservar el medio marino en las áreas marítimas en disputa.
Por último, Argentina invocó los artículos 279 y 300 de la CONVEMAR para señalar que el Reino Unido había incumplido el deber de resolver las controversias mediante mecanismos pacíficos, actuar de buena fe y evitar medidas que pudieran agravar o extender el conflicto.