Soledad, Bersuit Vergarabat, Sergio Galleguillo y Los Bonys: la cartelera completa de la Fiesta de la Ciudad de Concepción

La Fiesta de Concepción clausura una serie de actividades, entre ellas deportivas, que organizó la municipalidad local en conmemoración de la fecha en que la ciudad fue declarada municipio. Fue un 31 de octubre de 1900 cuando se promulgó el proyecto de ley impulsado por los legisladores Ernesto Padilla y Gregorio Silvetti. El primer intendente fue Stewart Shipton, mientras que Escipión López se constituyó en el primer presidente del Concejo Deliberante.