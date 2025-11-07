Soledad, Bersuit Vergarabat, Sergio Galleguillo y Los Bonys: la cartelera completa de la Fiesta de la Ciudad de Concepción

Soledad, Bersuit Vergarabat, Sergio Galleguillo y Los Bonys son algunos de los principales artistas que este viernes animarán en Concepción la fiesta por los 125 años de la municipalización de esa ciudad.
La celebración se desarrollará a partir de las 19 en el predio Manuel Marcial Córdoba, ubicado en la esquina de Ernesto Padilla y Rosa Mística. El acceso es libre y gratuito.
La Fiesta de Concepción clausura una serie de actividades, entre ellas deportivas, que organizó la municipalidad local en conmemoración de la fecha en que la ciudad fue declarada municipio. Fue un 31 de octubre de 1900 cuando se promulgó el proyecto de ley impulsado por los legisladores Ernesto Padilla y Gregorio Silvetti. El primer intendente fue Stewart Shipton, mientras que Escipión López se constituyó en el primer presidente del Concejo Deliberante.
La Fiesta de la Ciudad convoca no solo a espectadores locales y de comunidades aledañas, sino también de otras provincias que llegan atraídos por la cartelera que, todos los años, se nutre de destacados artistas.
En el predio Manuel Marcial Córdoba también se instalarán numerosos puestos de venta de comidas y bebidas. Artesanos de la zona, por su parte, expondrán sus trabajos para la venta.
“Esta es una celebración en la que nada ha quedado librado al azar. Hay un despliegue relevante de personal a fin de que todo salga a la perfección. La seguridad, el espacio amplio, el sonido, la iluminación y la participación de artistas de diferentes ritmos musicales, incluidos locales, aspira a que todos los asistentes regresen a sus casas satisfechos de haber vivido una verdadera fiesta”, dijo el intendente Alejandro Molinuevo.
Además de Soledad, Bersuit, Sergio Galleguillo y Los Bonys, actuarán el Trio Concepción, Los del Barrio, Va con Vos, Roma Show, Fabricio Rodriguez “El Angel del Violín” y Virginia Sola, entre otros.