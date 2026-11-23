Además de cada integrante, Suárez destacó a Gustavo Santaolalla, productor del disco. En opinión del integrante de Bersuit, este fue parte central de la banda y, en especial, de aquel álbum: eligió todas las canciones y propuso grabar más cuando faltaban algunas para completarlo. “A los que grabamos las voces nos llevó a su casa, en Los Ángeles. Ahora se usa mucho una palabra, que en aquel momento no, pero era así: nos llevó a ‘couchearnos’ con las voces y a sacar lo mejor de cada uno de nosotros para plasmarlo en el disco. Se súper comprometió en eso, nos enseñó, fue nuestro gran maestro, y lo sigue siendo”, recordó.