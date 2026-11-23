Resumen para apurados
- Bersuit Vergarabat tocará el 27 de noviembre en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán para celebrar los 25 años del lanzamiento de su emblemático disco "Hijos del culo".
- El álbum, producido por Gustavo Santaolalla, consolidó el éxito de la banda tras "Libertinaje" en un contexto social y político complejo previo a la crisis de 2001 en el país.
- El grupo ratifica su compromiso social de dar voz a los oprimidos mediante sus canciones, mientras continúa adaptando su obra histórica a los nuevos formatos digitales.
Bersuit Vergarabat llegará el viernes 27 de noviembre al teatro Mercedes Sosa, con la gira que celebra los 25 años de “Hijos del culo”, uno de sus discos emblemáticos, editado en 2000. En una entrevista con los periodistas Carolina Servetto y Guillermo Monti, para el ciclo ConexiónPlay, de LGPlay, el referente de la banda, Daniel Suárez, repasó cómo se gestó ese álbum, el contexto político del país en ese momento y cómo la banda atravesó el cambio de época.
Suárez explicó que para entender “Hijos del culo” hay que retroceder hasta “Libertinaje”, el álbum anterior, que catapultó a la banda hacia un reconocimiento masivo y le permitió salir a tocar por todas las provincias y al exterior: México, el resto de América y Europa. “‘Libertinaje’ fue un disco muy fuerte, que alzó mucho la voz, con muchas cosas que se necesitaban decir; y nosotros estuvimos en el lugar justo para decirlas”, sostuvo.
Ese impulso derivó en una decisión colectiva, que Suárez, a quien le gusta el boxeo, explicó con una imagen de ese deporte. “Con ese disco dijimos: ‘Bueno, vamos a ir a pelear por el campeonato’. Es como que apareció la piña del nocaut y saliste campeón contra todos los pronósticos. Eso le pasó a ‘Libertinaje’”, graficó.
Trascartón, explicó cuál fue el rol que desempeñó el album siguiente. “La responsabilidad de sostener el título, de defender el cinturón, fue de ‘Hijos del culo’. Todos estábamos enfocados en que eso fuera así”, afirmó.
Además de cada integrante, Suárez destacó a Gustavo Santaolalla, productor del disco. En opinión del integrante de Bersuit, este fue parte central de la banda y, en especial, de aquel álbum: eligió todas las canciones y propuso grabar más cuando faltaban algunas para completarlo. “A los que grabamos las voces nos llevó a su casa, en Los Ángeles. Ahora se usa mucho una palabra, que en aquel momento no, pero era así: nos llevó a ‘couchearnos’ con las voces y a sacar lo mejor de cada uno de nosotros para plasmarlo en el disco. Se súper comprometió en eso, nos enseñó, fue nuestro gran maestro, y lo sigue siendo”, recordó.
El disco marcó, según Suárez, un cambio de actitud dentro del grupo. “Con ‘Hijos del culo’ cada uno de nosotros tuvo ese compromiso de superación, de dar un paso más; no de terminar con la joda, pero sí de tomarnos más en serio este viaje hermoso que es dedicarse a la música. Entendimos que aunque la pasamos bien y nos divertimos arriba del escenario -y la gente lo sabe-, la fiesta era para la gente, y que después de que terminara la fiesta de la gente empezaba la nuestra”, explicó.
Suárez contó que el disco encontró a la banda viajando mucho por Latinoamérica, donde percibían que lo que ocurría en la Argentina tenía gérmenes en cada lugar que visitaban. “Cuando salíamos de gira con una canción como bandera, como ‘Señor Cobranza’, con tantos nombres nuestros -Norma Pla, Domingo Cavallo, Carlos Menem-, pensamos: ‘¿Qué hacemos cantando en otro país estos nombres; la gente nos va a mirar como bichos raros?’. Y nos dimos cuenta de que la gente los tomaba como propios: en cada uno de esos lugares tenían sus ‘Señores Cobranzas’, su Cavallo, su jubilada que alzaba la voz, y obreros a los que les pasaba lo mismo; y explotaba”, remarcó.
Ese caldo de cultivo se venía creando desde fines de los 90 y terminó en el estallido social, y la banda lo advertía tanto en su intimidad, entre familia y amigos, como en cada lugar que recorría. “Los que podíamos escribir y alzar la voz por los que no lo podían hacer tratábamos de hacerlo en un disco o en un show; tratábamos de cargarnos esa responsabilidad, ese estandarte que seguimos sosteniendo dentro de la banda, que es hacer lo que nos gusta, pero con la carga de alzar la voz por los que no pueden. La tarea del cantor es esa”, subrayó.
Destacó que son bien conscientes de que tienen esa obligación. “Sabemos que te tocaba estar ahí, que la gente te aplaude, te quiere y te hace una devolución de cariño; pero también tenés la responsabilidad de acompañarlos desde ese lugar; de alzar la voz y de decir lo que pasa, por los oprimidos, por los que no pueden expresarlo”, agregó.
Y señaló que tal impronta persiste en la banda y se manifiesta en cada uno de los discos, incluso en el último, “Cocoliche Life”: “Todos tienen un poco de esa ‘jaleita’ real, de esa canción de protesta -aunque no me gusta ese concepto-, de ponerle filo a muchas de las poesías que nos acompañan”.
Tecnología
Respecto del cambio de época, Suárez admitió que la banda supo reconvertirse, pasar del vinilo al bit, del surco grabado en el disco a la nube; y que aún siguen aprendiendo. “Antes salíamos a ofrecer nuestros discos, porque los podíamos llevar tangibles, y la gente te los compraba. Hoy eso es tan raro para los que no nacimos con esto que es hasta difícil de explicar. La mejor opinión que teníamos era el aplauso después de un concierto, después de una canción: si te aplaudían o te silbaban, si te compraban los discos o no. Hoy la gente se compromete de muchas formas con lo que le gusta”, contó.
Reconoció que le cuesta la desconexión que generan las nuevas tecnologías, pero destacó sus ventajas. “Celebramos que hoy podamos hacer esta entrevista de modo digital, que uno pueda terminar una canción, subirla a la nube y que te la puedas estar escuchando en cualquier lugar y país del recóndito del mundo, una canción que vos hacés desde la intimidad de tu casa. Eso es para celebrar”, añadió.
Las entradas para el recital del viernes 27 de noviembre, a las 21, se consiguen en el sitio del teatro Mercedes Sosa, entradas.teatromercedessosa.com.ar/.