Bersuit Vergarabat actúa desde las 21 de hoy en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479, San Miguel de Tucumán), en el marco de la gira por los 25 años de “Hijos del culo”, uno de sus discos emblemáticos, editado en 2000. En una entrevista a LGPlay, el referente de la banda Daniel Suárez adelantó que el álbum será la base de un repertorio completo, que además de repasar éxitos de otros álbumes de la banda estará abierto a los pedidos del público.
“La columna vertebral del show será ‘Hijos del culo’, que es este disco que está pegando ya la vuelta y cerrando estas bodas de plata. Te diría que es el disco que más queremos dentro de la banda, y sabemos que los bersuiteros también lo disfrutan de esa manera”, afirmó.
Suárez anticipó que a ese eje se sumarán las canciones que la banda quiere tener sobre el escenario, las que completan la fiesta. “Vamos a hacer algunas canciones un poco ‘a la carta’; vamos a escuchar lo que coree la gente, lo que quiera que toquemos, y vamos a estar dispuestos a hacerlas. Va a ser un show súper completo”, adelantó.
El álbum llegó después de “Libertinaje”, un disco que, según recordó, catapultó a la banda hacia un reconocimiento masivo y le abrió las puertas para tocar en todas las provincias y en el exterior. Con “Hijos del culo”, agregó, la responsabilidad pasó a ser sostener ese lugar. En esa etapa, el músico productor argentino Gustavo Santaolalla resultó central: eligió las canciones, propuso grabar más cuando faltaban algunas y llevó a los cantantes a su casa de Los Ángeles (EEUU) para trabajar las voces.
En opinión de Suárez, “Hijos del culo” es un ejemplo del profesionalismo, del crecimiento y de la madurez de la banda: tiene, a su gusto, un sonido espectacular; y en su opinión resulta súper ‘redondito’. “Tiene canciones que reflejan historias muy nuestras, muy urbanas, muy de personajes -“El gordo motoneta”, “El viejo de arriba”, El astronauta y la bruja”-. Mantiene esa unión que tenemos los argentinos con cada historia que nos rodea: historias de vereda, de calle, de anécdotas, historias locas. Y también el alzar la voz”, puntualizó.
Suárez llega feliz a Tucumán porque ya extrañaba la provincia y tenían ganas de reencontrarse con amigos. Contó que lo primero que le viene a la cabeza al pensar en Tucumán es su gastronomía, el hermoso verde del cerro y mucha gente querida. “En Tucumán se canta bien, hay buenas gargantas cantando folclore, y eso es un norte a seguir para quienes somos cantores”, remarcó.
Entre sus recuerdos tucumanos aparece lejano un viaje de familia. “Se me vienen a la mente unas vacaciones que hice con mis padres, cuando éramos chicos, en uno de los autos de mi viejo, un Peugeot 504. Recuerdo que el auto se nos rompió en Tucumán; y aunque era un viaje programado para pasar por diferentes provincias, esa situación hizo que nos quedáramos más en Tucumán. Así que aprovechamos y tuvimos una de las mejores vacaciones familiares”, relató.
Aunque admitió que no podía precisarlo, dijo que cree que en 1996 tocaron por primera vez con Bersuit en la provincia; añadió que creía que fue el recital que se hizo en “La Zona” -el local de San Juan 751, donde funciona la Sociedad Francesa-. “Recuerdo que se rebalsó de gente hasta la calle; y hacía mucho calor”, subrayó.
Afirmó que aquella noche fue una fiesta; y destaco que ese fue y sigue siendo el espíritu de la banda. “Tratamos de variar un poco cada show, para que la gente que vino a los anteriores pueda encontrarse con otras canciones”, indicó.
Las redes sociales
Señaló que esa búsqueda de variedad se apoya sobre las redes sociales. Según contó, muchos tucumanos escribieron en las páginas de la banda para pedir temas; remarcó que tal interacción antes no existía, que aquello solo ocurría si eventualmente se los cruzaban en el hotel o en la calle; pero celebró que ese vínculo virtual permite hoy preparar un repertorio con anticipación. “Pero obviamente nos seguimos reservando la absoluta libertad para la creación. Eso es algo que nos caracteriza: nos metemos en nuestra propia burbuja de lo que queremos decir, de la elección de las canciones”, afirmó.
Según Suárez, los seguidores del grupo saben que la identidad de Bersuit se mantiene. “Es una banda que siempre dejó todo arriba del escenario, siempre. Al hacer un show, sabemos que es lo más sagrado que hay; la música nos llevó a esto, al cariño de la gente”, dijo.
Respecto de esto último, contó que lo abordan personas que le agradecen que sus canciones los acercaron a un hermano o a un padre, que ellos fueron la música de un casamiento, de un cumpleaños de 15 o de un viaje con amigos, y hasta lo señalan como “culpable” de la unión de una pareja. “En agradecimiento a tanta demostración de cariño, uno arriba del escenario tiene que dejar siempre todo. Y esta banda siempre se caracterizó por eso”, sostuvo.
Suárez anticipó que la banda se quedará algún día más en la provincia y sin precisar nombres -sólo habló de “Nahuel”-, adelantó que tienen preparada una sorpresita con un amigo que anda por ahí y que quizá se acerque al show”. “Los invito a todos a pasarla muy bien en la celebración de uno de nuestros discos preferidos. Los esperamos”, concluyó.
Las entradas se consiguen en la boletería del teatro Mercedes Sosa o en el sitio web.