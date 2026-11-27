Las redes sociales

Señaló que esa búsqueda de variedad se apoya sobre las redes sociales. Según contó, muchos tucumanos escribieron en las páginas de la banda para pedir temas; remarcó que tal interacción antes no existía, que aquello solo ocurría si eventualmente se los cruzaban en el hotel o en la calle; pero celebró que ese vínculo virtual permite hoy preparar un repertorio con anticipación. “Pero obviamente nos seguimos reservando la absoluta libertad para la creación. Eso es algo que nos caracteriza: nos metemos en nuestra propia burbuja de lo que queremos decir, de la elección de las canciones”, afirmó.