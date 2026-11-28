Un proyecto con siete años de historia

La Parroquia de Montserrat está integrada por 10 capillas que están a su cargo. "Es una jurisdicción muy grande con muchas zonas vulnerables a orillas del canal Norte y de las vías", detalló Vázquez. No es el primer año que Cáritas organiza "Noche Buena para todos". El proyecto empezó hace ya siete años y hoy participan padrinos, patrocinadores, empresas y también del Colegio e Instituto Nuestra Señora de Montserrat. Cada año se seleccionan a una o dos comunidades para abastecer las necesidades navideñas de las familias que más lo necesitan.