Resumen para apurados
- Cáritas Parroquia Montserrat convoca en Tucumán a armar cajas navideñas que se recibirán el 17 de diciembre, para que familias vulnerables celebren Nochebuena.
- Los padrinos reciben fichas familiares y aportan kits con 24 alimentos básicos y festivos, en una iniciativa barrial solidaria que lleva siete años de trayectoria.
- La campaña busca asegurar una cena digna para comunidades vulnerables y afianzar las redes de contención social ante las crecientes dificultades económicas.
La solidaridad se reaviva en la época navideña cada año. Las cenas multitudinarias públicas y las campañas de donaciones se reactivan para colaborar con las familias más carenciadas. Este año, la Fundación Padre Martín Martín junto con Cáritas de la Parroquia Montserrat organizaron una campaña para armar cajas navideñas y donarlas a más de 100 familias.
“Si querés llenar de sentido la Navidad y revivirla de manera distinta, estás invitado a ser padrino armando una caja navideña para una familia”, escribieron en la invitación. El objetivo es formar un kit pensado para una familia de aproximadamente cinco personas, con los productos básicos para pasar una Nochebuena acogedora en la previa de Navidad.
Noche Buena para todos: cómo participar
Las cajas armadas serán destinadas a las familias de las comunidades de San Juan Bautista y Santa Rosa. Se recibirán a partir del jueves 17 de diciembre a las 17 en la Parroquia Nuestra Señora de Montserrat, ubicada en la avenida Estado de Israel 1810 –ex Viamonte–.
A cada inscripto se entregará una ficha con un listado que incluirá datos de los integrantes de la familia asignada. En caso de que una familia tenga más de cinco integrantes, los responsables del armado de la caja, los padrinos, deberán hacer los cálculos correspondientes para preparar una caja con comida suficiente para todos.
Quienes quieran inscribirse o solicitar más información, deberán comunicarse con Patricia Vázquez, referente general de Cáritas de la Parroquia Montserrat, al 3816451697.
Para participar del proyecto solidario se compartieron también algunas recomendaciones. En primer lugar, armar el kit cajas medianas y manejables. Si se requieren varias cajas para un solo kit, pueden usarse tantas como sean necesarias, siempre prestando atención al tamaño. En este caso, para saber a qué kit corresponden, deben numerarse del siguiente modo: caja 1/3, caja 2/3, caja 3/3. Además, cada caja deberá consignar el nombre del titular de la familia y el número de código. Estos datos serán provistos por Cáritas a los padrinos al momento de recibir una ficha para el armado de la caja.
¿Qué deben incluir las cajas navideñas?
El menú estimativo armado por los organizadores de la campaña incluye alimentos no perecederos, postres, golosinas, decoraciones de Navidad optativas y complementos. El listado tiene 24 items y abarca:
- Galletas saladas
- 3 latas de paté o picadillo
- 2 cajitas de queso
- Aceitunas
- Maní o palitos salados
- Otros snacks
- 1 paquete de arroz de 1 kg
- 2 latas de atún
- 2 latas de arvejas
- 1 mayonesa
- 2 paquetes de fideos tallarines
- 1 salsa de tomate
- 2 sobres de queso de rallar
- 1 caja de flan para preparar
- ½ kilo de dulce de leche
- 1 litro de leche larga vida
- 2 latas de durazno en almíbar o cóctel de frutas
- Budines
- Pan dulce
- Garrapiñada
- Turrones
- Caramelos
- Jugo de frutas en sobres
- Manteles y servilletas navideños (optativo)
Un proyecto con siete años de historia
La Parroquia de Montserrat está integrada por 10 capillas que están a su cargo. "Es una jurisdicción muy grande con muchas zonas vulnerables a orillas del canal Norte y de las vías", detalló Vázquez. No es el primer año que Cáritas organiza "Noche Buena para todos". El proyecto empezó hace ya siete años y hoy participan padrinos, patrocinadores, empresas y también del Colegio e Instituto Nuestra Señora de Montserrat. Cada año se seleccionan a una o dos comunidades para abastecer las necesidades navideñas de las familias que más lo necesitan.