Cuánto cuesta armar el arbolito de Navidad en Tucumán y cuáles son las opciones para todos los bolsillos
Resumen para apurados
- Comercios de Tucumán exhiben opciones para armar el arbolito de Navidad antes del 8 de diciembre, con árboles que parten desde los $5.000 para distintos presupuestos.
- Las ventas comenzaron en octubre; las luces oscilan entre $3.800 y $8.200, con opciones en MDF, pesebres y un pago dominado por transferencias y débito frente al efectivo.
- La demanda crecerá al acercarse Navidad; comerciantes prevén un pico de compras a último momento financiado con tarjetas de crédito para los artículos de mayor valor.
La Navidad empieza a sentirse en Tucumán. Los comercios ya exhiben árboles, luces, pelotitas, pesebres y todo tipo de adornos, mientras algunas familias se anticipan a una de las tradiciones más esperadas de diciembre: armar el arbolito, el día 8. Pero, ¿cuánto cuesta prepararlo este año?
Un recorrido de LA GACETA por los negocios que ofrecen artículos navideños permite encontrar alternativas para distintos presupuestos. Los árboles artificiales más pequeños parten de los $5.000, mientras que uno de 1,20 metros, uno de los modelos que tiene buena salida, ronda los $8.000.
Los valores aumentan de acuerdo con la altura, el gramaje y el diseño. Entre las opciones más buscadas se encuentran los clásicos árboles verdes de 90 centímetros, una alternativa que se mantiene vigente año tras año y que continúa entre las preferidas de los compradores.
Desde los comercios aseguran que el movimiento comenzó después del Día de la Madre, cuando empezaron a exhibirse los productos de Navidad. La demanda crece a medida que se acerca diciembre y muchos clientes prefieren comprar la decoración con anticipación.
Los adornos y las nuevas tendencias para esta Navidad
Una vez elegido el árbol, llega el momento de sumar los detalles. Las pelotitas, las guirnaldas y las luces forman parte de los elementos indispensables, aunque cada temporada aparecen nuevos diseños y combinaciones de colores.
El rojo, el dorado y el plateado siguen presentes entre los clásicos, pero también hay lugar para propuestas diferentes. Los comercios ofrecen adornos con brillo, distintos tamaños y terminaciones, además de novedades que buscan renovar la decoración de cada hogar.
En cuanto a las luces, durante el recorrido se observaron opciones con precios de $3.800 y $8.200, según el modelo. La variedad permite combinar distintos elementos sin necesidad de hacer una inversión demasiado grande.
Otra alternativa que ganó terreno son los árboles de MDF, una propuesta que comenzó a incorporarse el año pasado y que, por su precio accesible, tuvo una buena respuesta entre los compradores.
Pesebres, renos inflables y otros adornos
La decoración navideña no se limita al arbolito. Los pesebres también conservan su lugar entre las preferencias de los tucumanos, pese a la aparición de nuevas tendencias. Hay modelos blancos, pintados y de distintos tamaños, con juegos de siete u ocho piezas.
Entre las novedades de esta temporada aparecen los renos inflables, los cascanueces y otros objetos decorativos con luces y movimiento. Son artículos de mayor valor, que suelen comprarse con tarjeta y funcionan como un detalle especial para quienes buscan darle un toque diferente a sus ambientes.
Cómo pagan los tucumanos sus compras navideñas
La forma de pago también cambió. Según explicaron desde el comercio consultado por nuestro diario, la transferencia bancaria es actualmente una de las alternativas más utilizadas, seguida por las compras con tarjeta de débito en un pago.
Las tarjetas de crédito también tienen protagonismo, especialmente para adquirir adornos de mayor valor. En cambio, el efectivo perdió participación y cada vez son menos los clientes que eligen esa modalidad.
Por ahora, el movimiento está concentrado principalmente en los artículos de decoración. Los juguetes y los regalos suelen quedar para más adelante, aunque en los comercios reconocen una costumbre muy tucumana: muchas compras se terminan resolviendo a último momento, incluso durante la tarde del 24 de diciembre.