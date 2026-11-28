El descanso será posible por la combinación del lunes 7 de diciembre, declarado día no laborable con fines turísticos, y el martes 8, feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María. La disposición fue establecida por el Gobierno nacional y busca incentivar el movimiento turístico en el país durante la previa de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.