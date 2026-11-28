Resumen para apurados
- El Gobierno argentino confirmó un fin de semana largo de cuatro días del 5 al 8 de diciembre de 2026 para fomentar el turismo antes de las fiestas navideñas.
- La medida combina el feriado inamovible del 8 de diciembre con un día no laborable turístico el lunes 7, dispuesto por la Resolución 164/2025 de Jefatura de Gabinete.
- Este descanso y el feriado de Navidad brindarán dos pausas laborales en el mes, lo que impulsará la actividad turística previa a la temporada alta de verano.
Antes de las fiestas de fin de año, diciembre de 2026 tendrá una oportunidad para organizar una escapada, descansar o planificar actividades fuera de la rutina. El calendario oficial de feriados contempla un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, que se extenderá desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.
El descanso será posible por la combinación del lunes 7 de diciembre, declarado día no laborable con fines turísticos, y el martes 8, feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María. La disposición fue establecida por el Gobierno nacional y busca incentivar el movimiento turístico en el país durante la previa de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Cuándo es el fin de semana largo de cuatro días en diciembre de 2026
El primer descanso extendido del último mes del año comenzará el sábado 5 de diciembre y se prolongará hasta el martes 8 inclusive. De esta manera, quienes puedan aprovechar el día no laborable del lunes tendrán cuatro jornadas consecutivas para viajar, descansar o realizar actividades recreativas.
La fecha del lunes 7 fue incorporada al calendario mediante la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete, en el marco de la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los días no laborables en Argentina.
El martes 8 de diciembre, en tanto, es un feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
La combinación de ambas jornadas permitirá contar con un descanso prolongado a pocas semanas de Navidad, una alternativa para quienes buscan organizar viajes antes de la temporada de mayor demanda turística.
Los feriados de diciembre antes de Navidad y Año Nuevo
El calendario de diciembre también contempla otro descanso por las celebraciones de fin de año. El viernes 25 de diciembre será feriado nacional inamovible por Navidad y, al coincidir con el inicio del fin de semana, permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso hasta el domingo 27.
Entre el fin de semana largo del 8 de diciembre y el correspondiente a Navidad habrá 17 días de diferencia, por lo que el último mes de 2026 tendrá dos oportunidades para interrumpir la rutina laboral.
Cómo queda el calendario de feriados de diciembre de 2026
Las fechas de descanso previstas para el último mes del año son las siguientes:
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos, establecido mediante la Resolución 164/2025.
- Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: feriado nacional inamovible por Navidad.