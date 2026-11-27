De acuerdo con un artículo del medio especializado Bazaar, incorporar los colores de manera deliberada puede convertirse en un ejercicio de intención para recibir el nuevo año con una atmósfera distinta. Esto empieza por un tono de larga data y que tiñe gran parte de las celebraciones chinas. El rojo representa el elemento fuego, asociado con la pasión, la alegría, el entusiasmo y el reconocimiento. Su presencia también tiene un significado cultural importante en las celebraciones chinas, donde se relaciona tradicionalmente con la buena fortuna y la protección.