Qué colores usar en Navidad y cómo combinarlos para atraer prosperidad, según el Feng Shui
Rojo, verde, dorado, blanco y azul tienen un significado especial dentro del Feng Shui para decorar la casa en las fiestas y atraer buena energía. Qué simboliza cada color, cómo combinarlos sin saturar los ambientes y qué errores evitar al armar la decoración navideña.
Resumen para apurados
- Especialistas en Feng Shui recomiendan usar rojo, verde y dorado en los hogares esta Navidad para atraer prosperidad, equilibrio y buenas energías hacia el fin de año.
- La práctica combina tradiciones milenarias con la teoría de los cinco elementos naturales, sugiriendo aplicar hasta tres tonos equilibrados para evitar saturar los ambientes.
- Esta ambientación estratégica busca no solo armonizar los espacios festivos, sino también favorecer el cierre de ciclos y renovar las intenciones para el nuevo año entrante.
Setecientos años de historia parecieran no poder discutirse. Los colores de la Navidad quedaron institucionalizados hace tiempo con las plantas de hoja perenne —particularmente el acebo y el muérdago— para decorar los hogares en la era precristiana, práctica que luego se resignificó en la Edad Media. La consolidación moderna llevó estos tonos a botellas de gaseosas y remeras de producción masiva. También la filosofía del Feng Shui se cruzó con la temporada festiva y advirtió cuáles son las tonalidades que atraen la suerte en este tiempo.
Además de la tradición religiosa, el Feng Shui advierte que los colores de la época navideña tienen una mayor dimensión que la estética. La filosofía china señala que el rojo, el verde y el dorado ocupan un especial lugar en la tradición oriental vinculados con los cinco elementos de la naturaleza y, a la vez, les atribuye cualidades simbólicas vinculadas con la prosperidad, la estabilidad, el crecimiento y la vitalidad.
Cómo usar el rojo, uno de los colores predilectos del Feng Shui
Incorporar los colores que señala el Feng Shui va más allá de agregar medias de color verde y esferas en tonos borgoña. Esta disciplina sostiene que se trata de encontrar una combinación equilibrada que además dialogue con los materiales, la iluminación y la personalidad de quienes habitan el espacio. Cada tonalidad representa un sentido más profundo y la tradición oriental advierte cómo aplicarlo.
De acuerdo con un artículo del medio especializado Bazaar, incorporar los colores de manera deliberada puede convertirse en un ejercicio de intención para recibir el nuevo año con una atmósfera distinta. Esto empieza por un tono de larga data y que tiñe gran parte de las celebraciones chinas. El rojo representa el elemento fuego, asociado con la pasión, la alegría, el entusiasmo y el reconocimiento. Su presencia también tiene un significado cultural importante en las celebraciones chinas, donde se relaciona tradicionalmente con la buena fortuna y la protección.
Verde y dorado para potenciar la energía festiva
En Navidad, puede aparecer en detalles como esferas, listones, velas, cojines o coronas festivas. No hace falta utilizarlo en grandes superficies: algunos acentos estratégicos permiten incorporar su intensidad sin restarle serenidad al ambiente. Una combinación interesante consiste en mezclar rojo profundo con madera natural y detalles dorados. El resultado conserva el carácter de la temporada, pero adquiere una apariencia más sofisticada.
El verde, como explican desde Bazaar, corresponde al elemento madera y simboliza el crecimiento, la vitalidad, la renovación y los nuevos proyectos. Su presencia resulta especialmente significativa durante las celebraciones de diciembre, una temporada que culturalmente invita a cerrar ciclos y establecer propósitos.
Las ramas de pino, los árboles naturales, las coronas vegetales y los arreglos de follaje permiten introducir este color sin recurrir exclusivamente a adornos artificiales.
Para una decoración más natural, podés combinar diferentes tonalidades de verde con beige, blanco cálido y madera. Esta paleta funciona particularmente bien en salas y comedores, donde los materiales orgánicos ayudan a crear una sensación de continuidad entre los espacios.
Blanco y azul: calma y profundidad en la ambientación
El dorado se relaciona con el elemento metal, cuyo simbolismo incluye la claridad, la organización, la precisión y la riqueza. En la decoración navideña, también aporta luminosidad y una sensación de celebración.
Las esferas doradas, los candelabros metálicos, las estrellas y los pequeños detalles en latón son alternativas para incorporar esta tonalidad sin sobrecargar el árbol o el resto de la casa.
Cómo combinar los tonos sin saturar los espacios
Una recomendación es combinarlo con blanco o verde oscuro. Esta mezcla permite que los acabados metálicos destaquen y evita que la decoración pierda equilibrio visual.
El blanco también pertenece al elemento metal. Dentro del Feng Shui se asocia con la pureza, la concentración, el orden y la claridad mental. Su incorporación resulta interesante para quienes prefieren una Navidad de estética minimalista. Podés utilizarlo en textiles, manteles, adornos de cerámica, velas y esferas. Combinado con plateado y materiales naturales, crea una atmósfera luminosa y tranquila. También funciona como contrapunto cuando usás colores intensos en otras zonas de la vivienda.
La regla de los tres colores y qué evitar
El azul representa el elemento agua, vinculado con la sabiduría, la introspección, la comunicación y la fluidez. Es una alternativa menos tradicional para la decoración navideña, pero puede aportar profundidad a una composición.
Los tonos azul noche, petróleo o azul grisáceo funcionan especialmente bien en adornos de cristal, esferas y pequeños accesorios decorativos. Podés combinarlos con plateado para conseguir una estética elegante, sin perder la sensación de calma que transmite esta tonalidad.
Cómo generar armonía visual para cerrar el año
No necesitás utilizar los cinco elementos en la misma proporción. La intención es conseguir una composición armónica y evitar que un solo color domine visualmente toda la vivienda.
Desde Bazaar explican que una fórmula práctica consiste en elegir tres tonalidades principales: verde como base, dorado para aportar luminosidad y rojo para introducir acentos festivos. Si preferís una estética más discreta, podés sustituir el rojo por blanco o azul. También conviene considerar la distribución de los objetos. Un árbol demasiado recargado, las luces excesivamente intensas o los adornos deteriorados pueden restar armonía al conjunto.