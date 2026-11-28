Murió el periodista Javier Lozano, histórico cronista de Eltrece y TN a los 66 años
El periodista y cronista de TN y eltrece Javier Lozano murió a los 66 años tras luchar contra un cáncer de riñón. Sus compañeros lo despidieron al aire y repasaron décadas de trabajo en la calle, la política y su regreso a la edición digital.
Resumen para apurados
- El periodista de TN y eltrece Javier Lozano falleció este sábado a los 66 años debido a un cáncer de riñón, según confirmaron sus colegas durante la transmisión televisiva.
- Ingresó a Artear en 1987, fue cronista de calle en Tribunales, Casa Rosada y el Congreso, y en 2020 cumplió el anhelo de volver al texto integrándose como editor a TN.com.ar.
- Su partida conmueve a la prensa argentina, que despidió a un profesional riguroso y referente clave en la cobertura de los hechos políticos e históricos de las últimas décadas.
El periodista y cronista con extensa trayectoria en Todo Noticias (TN) y eltrece, Javier Lozano, murió a los 66 años luego de padecer un agresivo cáncer de riñón que agravó su salud en los últimos meses. Su trabajo fue reconocido por sus compañeros, quienes lo destacaron por su calidad humana y su rigurosidad en la labor periodística de larga data.
La noticia se dio a conocer este sábado y fue difundida por Todo Noticias, donde sus colegas lo despidieron al aire tras una dilatada carrera que comenzó en la TV y terminó en el “sueño de editar TN.com.ar”, según explicaron desde el canal. Los periodistas Santiago De Ruggiero y Paula García informaron sobre su fallecimiento y le dedicaron un homenaje con imágenes y videos de archivo que recorrieron algunos de sus momentos más recordados.
La despedida de los compañeros de Lozano tras su fallecimiento
Lozano se desempeñó durante décadas en los medios informativos del grupo Artear, donde fue testigo y protagonista de los principales acontecimientos de la actualidad. Comenzó como movilero, siguió como cronista y pronto volvió al periodismo gráfico, algo que expresó deseaba hace tiempo. Desde la calle, siguió de cerca distintas elecciones y la actividad en el Congreso de la Nación, entre otros hechos que marcaron la agenda del país.
“Una gran persona que está en la casa desde siempre. Aprendimos de su trabajo en la calle, de su compromiso”, expresó Paula García durante la emisión. Conmovida, también destacó el vínculo que había construido a lo largo de los años con sus colegas: “Ha dejado muchos amigos, gente y una familia hermosa, a quienes les mandamos un abrazo enorme”.
De Tribunales y la calle al regreso a la redacción
El periodista había ingresado al grupo Artear en junio de 1987 y, según detallaron desde TN, comenzó su recorrido periodístico como acreditado en Tribunales. Luego pasó a trabajar como productor de Telenoche y más tarde saltó a la calle como cronista de TN y eltrece, un rol desde el que cubrió durante años los principales sucesos del país.
Javier, además, se destacó como periodista acreditado en Casa de Gobierno y en el Congreso de la Nación, donde siguió de cerca la agenda política. En 2020, en medio de la cuarentena por el coronavirus, había cumplido el anhelo de sumarse al equipo de TN.com.ar como editor, un regreso a los medios escritos, donde había comenzado su formación.
“Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico”, se le escuchó decir al aire de TN en su despedida de la pantalla. Y remarcó: “La pasión (por la TV) la sigo teniendo. Son etapas que se cumplen y tengo muchas expectativas por el desafío que se viene”.
Su último posteo y el recuerdo de sus colegas
Su perfil, que no se limita a lo profesional, estuvo marcado por su fanatismo por Estudiantes y su cariño por los animales. En sus redes sociales solía compartir postales con sus mascotas y también de sus reuniones con amigos y colegas. Su última publicación en Instagram había sido el 4 de julio, cuando se juntó a almorzar con compañeros de TN y Sergio Lapegüe.
César Rodríguez, quien fue compañero de Lozano en Telenoche, destacó la calidad humana y profesional del periodista. “A Javier lo conocían en la calle por la inmensa cantidad de transmisiones. Estuvo en todo hecho histórico. Fue un muy buen profesional”, sostuvo.
Y agregó: “Era una excelente persona. También era muy estricto con el manejo de la información y las salidas al aire. Siempre tenía buena predisposición. Era un tipazo”.