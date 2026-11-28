La noticia se dio a conocer este sábado y fue difundida por Todo Noticias, donde sus colegas lo despidieron al aire tras una dilatada carrera que comenzó en la TV y terminó en el “sueño de editar TN.com.ar”, según explicaron desde el canal. Los periodistas Santiago De Ruggiero y Paula García informaron sobre su fallecimiento y le dedicaron un homenaje con imágenes y videos de archivo que recorrieron algunos de sus momentos más recordados.