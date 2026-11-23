Resumen para apurados
- Este lunes, el conductor Guido Kaczka anunció en su programa de La 100 el fallecimiento de su madre, Susana, ocurrido el sábado tras atravesar una prolongada enfermedad.
- Kaczka relató cómo acompañó a su madre en el Hospital Italiano durante sus últimos días y expresó el dolor e impotencia que sintió la familia frente al desenlace.
- El conmovedor testimonio generó gran empatía en la audiencia y visibilizó la faceta más íntima y humana de una de las figuras centrales de la televisión argentina.
Guido Kaczka se quebró al aire este lunes al confirmar la muerte de su madre, Susana, durante la emisión de No está todo dicho, el ciclo que conduce en La 100. El conductor contó que la mujer falleció el sábado, después de una enfermedad por la que la había acompañado durante los últimos días.
“Vengo con unos días que, ya saben, muy, muy tremendos”, expresó al comenzar su relato. Kaczka explicó que había regresado a la radio después de pasar las últimas jornadas junto a su madre y el resto de su familia.
“Marcela (Tauro) me mira y me llora todo el tiempo. Con su mirada no puede parar de mirarme y llorar. Porque todos estos días yo venía de manera intermitente acá a La 100 y al trabajo porque estaba acompañando a mi mamá”, contó.
Con la voz afectada por la emoción, confirmó la noticia: “Estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad y falleció antes de ayer”.
Luego recordó las horas que pasó en el Hospital Italiano mientras esperaba el desenlace. “Ayer estuve con la familia y, mientras esperaba en el Hospital Italiano lo que ya sabíamos, mientras esperás lo que no querés que pase, pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés”, relató antes de hacer una pausa.
Visiblemente conmovido, habló de los pensamientos que lo atravesaron durante esa espera y de las escenas que se suceden en la memoria en momentos difíciles.
“Te va la vida como flashes, te van pasando cosas. Ves el trabajo de los médicos, de los enfermeros y de la gente de los hospitales”, expresó.
También se refirió a la dificultad de encontrar explicaciones ante la muerte, especialmente cuando hay hijos de por medio. “Seguramente nos pase a todos parecido mientras pensás cómo puede ser así la vida y no entendés. Y cuando tenés hijos pensás que, al final, no les podés explicar. Te preguntan cosas para las que no tenés explicación, que no sabés”, agregó.
La impotencia frente a la enfermedad y un recuerdo de Messi
En otro tramo de su testimonio, Kaczka puso en palabras la impotencia que sintió frente a una situación que no podía cambiar.
“Tenés sentimientos de impotencia muy grandes. Sentís que no podés cambiar las cosas. Más los que creemos que hacemos un montón de cosas o que tenemos un carácter en el que podemos conseguir, y te das cuenta de que no, de que no es así”, sostuvo.
En medio de ese proceso, contó que pensó en Lionel Messi y en la muerte de Jorge Messi, el padre del futbolista. “Me ayudó otra vez, como nos pasa a todos los argentinos, Messi, porque pensé en él y en su papá”, dijo.
“Pensaba: ‘Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera’. Y algo de eso me aliviaba, porque entonces aceptás, aceptás que la vida es así”, explicó.
El texto que lo hizo quebrarse al aire
El momento más emotivo de la emisión llegó cuando el conductor encontró en su celular un texto sobre los aprendizajes que dejan las experiencias de la vida. Al comenzar a leerlo, su voz se quebró.
“Y te encontrás por ahí con músicas, porque vas mirando el celular ahora y todo te va…”, introdujo antes de compartir el fragmento.
“Después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma”, leyó.
Luego continuó: “Y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas”.
Con dificultad para seguir por la emoción, avanzó con otro pasaje: “Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad”.
El texto también planteaba que incluso aquello que parece reconfortante puede volverse excesivo: “Y después de un tiempo uno aprende que si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar a que alguien le traiga flores”.
Finalmente, leyó: “Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende y cada día uno aprende”.
Después de la lectura, Kaczka retomó sus propias palabras y dedicó un mensaje a su madre, en el que destacó todo lo que había aprendido de ella.
“Así que acá estoy. Mi mamá me enseñó un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas, pero sigo acá, aprendiendo con ustedes”, concluyó.