Con dificultad para seguir por la emoción, avanzó con otro pasaje: “Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad”.