La muerte de Fernando Confessore generó gran conmoción en el mundo del periodismo y la TV argentina, dejando además un vacío en la plantilla de Todo Noticias. El meteorólogo, que falleció el pasado 16 de octubre, trabajó para el medio, así como para El Trece, alrededor de 30 años hasta el día previo en el que sufrió un paro cardíaco en su domicilio. Tras el trágico hecho, su lugar en el medio lo ocupará otra especialista del canal.