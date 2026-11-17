Resumen para apurados
- Todo Noticias confirmó que Silvana Sosa reemplazará a Fernando Confessore en el pronóstico de "Nuestra Tarde", tras el fallecimiento del histórico meteorólogo en octubre.
- Confessore falleció el 16 de octubre tras un infarto. Sosa ya integraba la señal de noticias cubriendo las franjas nocturnas y los fines de semana.
- La designación busca garantizar la continuidad del informe meteorológico en la tarde del canal, asumiendo el desafío de sostener el legado de Confessore con rigurosidad.
La muerte de Fernando Confessore generó gran conmoción en el mundo del periodismo y la TV argentina, dejando además un vacío en la plantilla de Todo Noticias. El meteorólogo, que falleció el pasado 16 de octubre, trabajó para el medio, así como para El Trece, alrededor de 30 años hasta el día previo en el que sufrió un paro cardíaco en su domicilio. Tras el trágico hecho, su lugar en el medio lo ocupará otra especialista del canal.
Todo Noticias anunció que la meteoróloga Silvana Sosa ocupará el lugar del reconocido hombre del tiempo que por 30 años ocupó el aire de Todo Noticias, desde diciembre de 1995. La especialista ya formaba parte de la plantilla del canal, aunque se desempeñaba en otro horario.
"En nuestro corazón, siempre Fernando Confessore. Son días muy especiales, estamos movilizados, pero le damos la bienvenida a nuestra nueva compañera", expresó Roxy Vázquez, conductora y compañera de Confessore en el ciclo de Nuestra Tarde, al presentarla.
Quién es Silvana Sosa, al periodista que remeplazará a Confessore
Vázquez anunció que el ciclo conservará sus conductores, junto con Federico Seeber, pero que incorporará a Silvana Sosa, quien se desempeñaba en la franja nocturna y los sábados por la tarde de la misma señal. Sobre su incorporación, Sosa hizo una aclaración: “Yo no vengo a reemplazarlo, los afectos no se reemplazan”, remarcó la meteoróloga a través de su cuenta de Instagram.
A pesar de ocupar el lugar de Confessore, Sosa se mostró respetuosa y afirmó que desempeñará su labor con la rigurosidad necesaria, siguiendo la línea de su excompañero: "Pero sí vengo a cuidar este espacio de la información meteorológica, que tan importante es en estos tiempos. Asumo el compromiso de hacerlo con el gusto y la pasión que él mismo lo hacía", remarcó Silvana.
El mensaje de Sosa al fallecido meteorológo de TN
La meteoróloga también utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de sus anteriores compañeros y compartir sus sensaciones ante esta nueva etapa profesional. “Fueron pocos meses, pero suficientes para encariñarme con este team de la noche y el de los sábados en la tarde”, escribió junto a una publicación dedicada a sus colegas.
Además, agradeció el acompañamiento que recibió desde su llegada a la señal y destacó el clima de trabajo que encontró en ambos equipos. “Ahora toca cambiar de horario, salir de lo conocido y aceptar esa pequeña incomodidad que también viene con los nuevos desafíos”, concluyó.