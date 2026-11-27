Resumen para apurados
- El Ente Tucumán Turismo lanzó una amplia agenda cultural, deportiva y recreativa para este fin de semana en diversas localidades de la provincia para fomentar el turismo.
- La oferta incluye trekking en Raco, la feria de Simoca, visitas a museos arqueológicos y pruebas de ciclismo en los Valles, las yungas y el área metropolitana.
- Las actividades buscan dinamizar la economía local e incentivar el turismo familiar de cercanía mediante propuestas accesibles en distintas regiones tucumanas.
Este fin de semana, Tucumán ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales, recreativas, deportivas y turísticas en distintos puntos de la provincia. El calendario del Ente Tucumán Turismo incluye propuestas en localidades del sur, los Valles, las yungas y el área metropolitana, con espectáculos musicales, ferias de artesanos, muestras de arte, caminatas, visitas guiadas y encuentros deportivos. Las opciones se distribuirán entre viernes, sábado y domingo, con alternativas para disfrutar en familia y descubrir los atractivos de cada rincón tucumano.
Actividades en Aguilares
Viernes y sábado
Se presentará el espectáculo “Comedia desopilante” en el Auditorio Edith Sesma desde las 21
Domingo
La Banda Municipal tocará en la plaza 25 de Mayo a las 20.30
Actividades en Banda del Río Salí
Domingo
Se hará el Encuentro Provincial de Bandas Musicales a las 19 en la plaza Sarmiento
A las 8 se hará la largada de la competencia de ciclismo “La vuelta a la Banda” desde la avenida Monseñor Díaz
Actividades en Bella Vista
Domingo
Se expondrá la muestra de arte “Bella Vista” desde las 19 en la Casa de la Cultura
También se realizará el Gran Bingo Solidario en el lago artificial
Actividades en Concepción
Viernes
El ecopunto estará disponible para los vecinos desde las 17 hasta las 20 en la plaza Bicentenario
Actividades en El Cadillal
Todo el fin de semana
Los lagoferiantes estarán en el predio desde las 12 hasta las 20
El Museo Arqueológico El Cadillal recibirá visitantes el sábado y domingo de 11 a 19
Domingo
Se realizará el stream “Anoche no dormí” desde las 17 hasta las 22 en el anfiteatro
Actividades en El Mollar
Todo el fin de semana
El Museo Arqueológico Los Menhires recibirá visitantes el sábado de 9 a 19 y el domingo de 9 a 14
Actividades en Famaillá
Sábado
Se realizará la Fama Anime Con 2026 desde las 16 en el Parque Industrial
Domingo
La feria de artesanos estará en el Parque Temático Histórico desde las 16
Actividades en La Cocha
Sábado
El Campeonato Zona Deportiva de Rural Bike se realizará desde las 7.30 en la cancha de rugby del barrio San Gabriel
Actividades en Las Talitas
Sábado
Se hará el Festival “Cultura Creativa” desde las 19 en la avenida William Cross al 3100
Actividades en León Rougés y Santa Rosa
Todo el fin de semana
El Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín estará abierto de 8 a 18 a 8 kilómetros de la ruta nacional 38
Actividades en Lules
Todo el fin de semana
Se harán las visitas guiadas a las Ruinas de San José desde las 8 hasta las 13
Viernes
La Casa de la Cultura albergará el Acto Homenaje al Gaucho Tucumano a las 20
Actividades en Monteros
Todo el fin de semana
El Mercado Municipal estará abierto el sábado y domingo de 10 a 12 y de 19 a 21
Viernes
A las 19 se expondrá la muestra final del Taller de Fotografía en el Mercado Cultural
Se realizará una jornada de Eco Canje desde las 17 hasta las 21 en la plaza Bernabé Aráoz
Actividades en Quilmes
Todo el fin de semana
Se realizará la Experiencia Quilmes de 11 a 14 en la Ciudad Sagrada de Quilmes
El paseo de artesanos estará disponible de 9 a 18
Actividades en Raco
Todo el fin de semana
La Feria de Producción Local estará en el control policial de Raco desde las 10.30 hasta las 17
Sábado
A las 9 se hará la caminata a la montaña Trekking vuelta al Maciel con partida de la estación de servicios
A las 9 partirá la caminata Trekking Telégrafo del Club Juventud Unida
Domingo
A las 9 partirá de la Casa de la Cultura la caminata Trekking Cumbre Chiquita. También partirá desde el Club Juventud Unida el circuito de Trekking Bosque de las Acacias
Actividades de San Javier
Viernes a domingo
El espectáculo “Cristo Resplandeciente” se proyectará a las 20.30 y a las 21 sobre el Cristo Bendicente
Actividades de San Pedro de Colalao
Todo el fin de semana
Se proyectará el show “Lourdes, un mensaje de amor” a las 20.30 y a las 21 en la Gruta Nuestra Señora de Lourdes
Actividades en Simoca
Sábado
La Feria de Simoca estará de 8 a 16 en el predio Mercedes Sosa
Actividades en Tafí del Valle
Todo el fin de semana
El paseo artesanal estará en la plaza Miguel Estévez de 10.30 a 19
Sábado
Se realizará un Encuentro de Vóley desde las 9 en el Complejo Democracia
Actividades en Tafí Viejo
Viernes
La Clínica de Canto e Interpretación estará desde las 19.30 en la Casa de la Cultura. A las 22 se presentará el espectáculo “Clásicos de todos los tiempos”
“Emprender Coaching Fest” empezará este viernes en la Hostería Atahualpa Yupanqui
Sábado
La feria de artesanos y emprendedores estará desde las 18 sobre la avenida Alem
Domingo
La feria de artesanos y emprendedores estará desde las 18 en el Mercado Municipal
Se presentará “La pasión nunca se apaga” a las 20 en la Casa de la Cultura
Todo el fin de semana
El Parque Norte de Lomas de Tafí recibirá la feria gourmet desde las 16, al igual que la feria de artesanos y emprendedores
Actividades en Trancas
ElevArte sede Trancas presenta su obra anual este sábado a las 19 en el Punto Digital de la Municipalidad
Actividades en Yerba Buena
Sábado
Se dictará una clase de yoga a las 9.30 en el Jardín Botánico Horco Molle
Se hará un City Tour con partida a las 15 de la plaza Independencia de San Miguel de Tucumán y desde el Cristo de la avenida Aconquija
Sábado y domingo
La Feria Ciudad Jardín estará de 17 a 23 en la Plaza Vieja