Este fin de semana, Tucumán ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales, recreativas, deportivas y turísticas en distintos puntos de la provincia. El calendario del Ente Tucumán Turismo incluye propuestas en localidades del sur, los Valles, las yungas y el área metropolitana, con espectáculos musicales, ferias de artesanos, muestras de arte, caminatas, visitas guiadas y encuentros deportivos. Las opciones se distribuirán entre viernes, sábado y domingo, con alternativas para disfrutar en familia y descubrir los atractivos de cada rincón tucumano.