A pesar de haberse puesto de novios en septiembre, a un mes de la ruptura de la Joaqui con el cantante cordobés, el vínculo evolucionó correctamente y Tiago PZK está más que conforme. “Estoy muy enamorado, muy feliz. Pensé que no me iba a enamorar así, estoy muy tranquilo. Me enamora mucho la mentalidad de las personas cuando saben lo que quieren, proyectan, trabajan e inspiran”, dijo sobre su relación con la Joaqui