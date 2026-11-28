Resumen para apurados
- Tiago PZK reveló en el canal de Gabino Silva su deseo de tener su primer hijo el próximo año junto a su pareja, La Joaqui, motivado por sus planes de formar una familia.
- La pareja inició su noviazgo en septiembre tras años de amistad en la escena del rap. La Joaqui ya es madre de dos niñas y ambos comparten la intención de agrandar la familia.
- El plan familiar afianza una de las parejas más visibles de la música urbana argentina y marca una nueva etapa personal para ambos artistas de cara al próximo año.
Lo instantáneo parece no representar un problema para la pareja de la Joaqui y Tiago PZK. A solo unos meses de haber empezado su relación, el trapero contó cuáles son sus planes para un futuro inmediato y cómo involucran a la cantante. Sin rodeos, Tiago PZK reveló esta semana en una entrevista que tiene deseos de ser padre y que espera concretar su meta el año próximo.
Este viernes, el youtuber Gabino Silva compartió una nueva tirada de su especial “Un día con Gabino Silva”, esta vez, en una entrega de 24 horas con Tiago PZK. Entre las charlas del día, el trapero anticipó su plan familiar para 2027. Dijo que le gustaría tener tres hijos en total y contó cómo la realidad actual de su pareja lo condiciona con eso.
Tiago PZK quiere tener un hijo con la Joaqui
Tiago PZK no solo sabe que quiere tener familia, sino también qué tan grande quiere que sea. “Quiero tener tres hijos”, contó durante las grabaciones con Silva. “El año que viene voy a tener mi primer hijo, ya lo decidí, lo tengo en mente”, dijo el novio de la Joaqui, asegurando que se siente listo para hacerse cargo de una familia.
Sin embargo, hay un motivo que parece ponerle un pequeño freno y, a la vez, impulsarlo. Es que comparte visión con su pareja, que ya tiene niñas de dos relaciones previas. “Mi señora ya tiene dos nenas. También ella quiere tener un nene varón”, agregó el cantante. Es que la Joaqui es madre de una nena de 10 años, Shaina, y otra de 8, Eva.
Relación de poco tiempo con grandes planes
El plan familiar incluye a la Joaqui, recientemente separada de Luck Ra. Pero llevar poco más de dos meses de noviazgo no parece detener la proyección. Es que los artistas se conocen incluso desde antes de haber empezado la pareja. “Estoy en una relación reciente, pero no tan reciente. Hemos tenido un vínculo muy, muy lindo. Nos conocimos por el mismo ámbito del rap”, recordó.
Cuando eran jóvenes, él vivía en una casa que tenía un pequeño negocio. “Unos amigos compraron un fondo de comercio y tenían un kiosco en el Alto Palermo, eran mi point en Capital porque vivía en Monte Grande. Dormía en un freezer”, relató. Allí conoció a la Joaqui y empezaron a hablar. Poco a poco se hicieron amigos hasta llegar a donde hoy están.
A pesar de haberse puesto de novios en septiembre, a un mes de la ruptura de la Joaqui con el cantante cordobés, el vínculo evolucionó correctamente y Tiago PZK está más que conforme. “Estoy muy enamorado, muy feliz. Pensé que no me iba a enamorar así, estoy muy tranquilo. Me enamora mucho la mentalidad de las personas cuando saben lo que quieren, proyectan, trabajan e inspiran”, dijo sobre su relación con la Joaqui