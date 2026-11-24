Resumen para apurados
- Tiago PZK y La Joaqui quedaron varados en una ruta de Esquel, Chubut, tras sufrir una falla mecánica en su camioneta, por lo que pidieron auxilio y remolque en Instagram.
- A la vera del camino, los cantantes grabaron un video haciendo dedo. Ambos oficializaron su romance hace poco tiempo tras años de amistad en la escena del freestyle argentino.
- El hecho se viralizó con rapidez, lo que evidenció el alto impacto mediático de la pareja y su capacidad para movilizar a su masiva comunidad digital ante cualquier imprevisto.
Tiago PZK y La Joaqui, dos de las figuras más convocantes de la música urbana argentina, sufrieron un imprevisto mecánico mientras circulaban por las afueras de Esquel, en la provincia de Chubut. La camioneta blanca en la que se trasladaban dejó de funcionar en plena calzada de una ruta patagónica, lo que obligó a la pareja a interrumpir su viaje de manera repentina. Ante la falta de auxilio inmediato en la zona, el cantante apeló a la solidaridad digital y transmitió el pedido de asistencia directamente a sus millones de seguidores.
El episodio fue registrado por el propio Tiago a través de sus historias de Instagram. Con la postal serrana del noreste chubutense de fondo y el vehículo detenido a pocos metros, el artista grabó un breve video para solicitar auxilio rutero urgente. “Nos quedamos acá en la ruta. Si alguien nos puede venir a remolcar, estamos haciendo dedo”, expresó el músico frente a la cámara.
En las imágenes publicadas se observó a Joaquinha tomar la situación con humor y afecto. La cantante cruzó la calzada y se abrazó a su pareja junto a la banquina mientras esperaban una respuesta de quienes transitaban por la zona cordillerana.
El video, que incluyó la etiqueta de ubicación “Chubut, Esquel”, comenzó a difundirse en diversos portales digitales y provocó una inmediata repercusión entre sus fanáticos.
De las batallas de freestyle al auxilio en tiempo real
La repercusión del hecho en plataformas digitales responde al alcance masivo de ambos intérpretes en la industria discográfica nacional e internacional. Tanto Tiago PZK como La Joaqui iniciaron sus trayectorias artísticas en las competencias de freestyle de plaza antes de posicionarse en lo más alto de los rankings. El cantante de Monte Grande suma éxitos globales como "Sola", "Entre Nosotros" y su sesión junto a Bizarrap, mientras trabaja en su próximo álbum del que lanzó "Te Gustan Villeros".
Por su parte, la artista marplatense es una de las referentes del movimiento RKT y la cumbia urbana, responsable de composiciones como "Butakera", "Dos Besitos" y "Muñecas". Actualmente, combina sus actuaciones en vivo con su presencia en la televisión y en producciones colectivas. La exposición cotidiana de sus vidas públicas hizo que la solicitud de ayuda en la ruta patagónica se transformara rápidamente en una tendencia digital.
El contexto del viaje
El imprevisto en Chubut se produjo en medio de la consolidación pública de su noviazgo, oficializado a fines de septiembre de 2026. En aquella oportunidad, Tiago hizo pública la relación al compartir una imagen tomados de la mano tras descender de un vuelo privado en La Rioja para actuar en el evento Septiembre Joven. Previamente, ambos mantenían una relación de amistad de varios años vinculada al ambiente del freestyle.
"Jamás, jamás, jamás tuvimos nada. Éramos amigos, hicimos freestyle juntos, nos conocemos de siempre, pero uno a veces se reencuentra con las personas desde otro lugar", había aclarado La Joaqui sobre los inicios del vínculo. La confirmación de la pareja ocurrió semanas después de que la cantante hiciera pública su separación del músico Luck Ra a fines de julio de 2026, tras más de dos años de noviazgo.
En octubre de 2026, los artistas lanzaron el sencillo "Obsesión", producido por Ovy On The Drums, donde abordaron su relación sentimental frente a las repercusiones mediáticas. Además, en los días previos a su paso por la Patagonia, la cantante salió a desmentir rumores de embarazo que circularon en redes sociales. Al ser consultada sobre las versiones por el periodista Ángel de Brito, la intérprete desestimó la especulación con una frase tajante: "No, nada que ver, estoy morfando mucho".