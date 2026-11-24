Tiago PZK y La Joaqui, dos de las figuras más convocantes de la música urbana argentina, sufrieron un imprevisto mecánico mientras circulaban por las afueras de Esquel, en la provincia de Chubut. La camioneta blanca en la que se trasladaban dejó de funcionar en plena calzada de una ruta patagónica, lo que obligó a la pareja a interrumpir su viaje de manera repentina. Ante la falta de auxilio inmediato en la zona, el cantante apeló a la solidaridad digital y transmitió el pedido de asistencia directamente a sus millones de seguidores.