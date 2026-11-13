“Soltó el pasado”: La Joaqui mostró su jugado cambio de look y causó furor

El cambio de look de Lali Espósito

Lali Espósito demostró que no le teme a nada y las tijeras no son una excepción. Esta semana, la artista pop se animó a desprenderse de su largo cabello, tan característico en cada look de sus shows, para pasar a un estilo más corto y con vida propia. Siguiendo en su propio tono morocho, Lali optó por un corte con capas, textura y un flequillo largo y estilizado que le llega casi hasta la mitad del rostro.