“Soltó el pasado”: La Joaqui mostró su jugado cambio de look y causó furor

Resumen para apurados
- La cantante La Joaqui sorprendió este jueves en Instagram al exhibir un radical corte de pelo corto, generando gran repercusión tras renovar su imagen personal.
- La artista abandonó las extensiones largas en medio de cambios sentimentales recientes, sumándose a la tendencia de cortes audaces adoptada también por Lali Espósito.
- Con más de 200 mil interacciones en pocas horas, sus seguidores interpretan esta drástica transformación estilística como el inicio de una nueva etapa artística.
Una serie de cambios drásticos se están desarrollando en la vida de La Joaqui desde hace meses. Tras su separación de Luck Ra y su romance con Tiago PZK, la artista sigue sorprendiendo con sus elecciones. Esta vez, en sus redes sociales, mostró el osado cambio de look al que se animó: un estilo radicalmente diferente al que venía mostrando y al que pocos se animarían sin dudar.
Este jueves, la artista compartió un carrusel con tres fotos suyas en su cuenta de Instagram –@lajoaqui–. Frente a un gran portón de garaje y aprovechando los días de calor, la cantante mostró su mini corte de cabello con un largo que le llega apenas por debajo de las orejas. En minutos, la publicación de llenó de likes y de comentarios con halagos y críticas.
El impacto del corte de pelo de La Joaqui
Apenas hace unos días, Lali Espósito también mostró un radical cambio de imagen con un corte desmechado con flequillo largo. Ahora, La Joaqui se sumó a las modificaciones estilísticas notorias. Mientras que durante las últimas semanas la trapera venía mostrando un cabello sumamente largo e incluso con extensiones para crear una falsa ilusión, ahora decidió que se cansó y dio una vuelta de 180 grados.
A menos de 20 horas de la publicación en la que, además, se veían sus decenas de tatuajes, y con un sencillo recogido en el cabello, logró superar los 210.000 likes y recibió cientos de comentarios. La mayoría de ellos, en alabanza y aprobación a su elección. “Diossss”, comentó su pareja, Tiago PZK junto a una tirada de emojis de caritas enamoradas.
“Es joda Joaquina? Te queda increíble ese pelo”, comentó también con algo de escándalo Flor Jazmín Peña, su compañera de conducción en PLP, de Luzu. También surgieron teorías que buscaron explicar la motivación del look. “Corte de pelo, eso indica que soltó el pasado. No necesitamos más pruebas que dejo el pasado atrás”, comentó uno de los usuarios que logró mayor cantidad de repercusiones.
El cambio de look de Lali Espósito
Lali Espósito demostró que no le teme a nada y las tijeras no son una excepción. Esta semana, la artista pop se animó a desprenderse de su largo cabello, tan característico en cada look de sus shows, para pasar a un estilo más corto y con vida propia. Siguiendo en su propio tono morocho, Lali optó por un corte con capas, textura y un flequillo largo y estilizado que le llega casi hasta la mitad del rostro.
Su nuevo look fue comparado con el clásico estilo flixie, una figura repetida en la cabellera de las mujeres en los 90 y que volvió a cobrar vigencia en los últimos años. En su cuenta de Instagram compartió un video mostrándose a sí misma, su nuevo yo, musicalizando el momento con “Vivo del pop”, una de las canciones del álbum que lanzó con Miranda! recientemente.