Resumen para apurados
- El gobernador Jaldo entregó ayer al canciller Quirno en el Palacio San Martín un documento de 1833 para respaldar el reclamo de soberanía sobre Malvinas.
- El oficio, recuperado por el archivo tucumano, data del 24 de enero de 1833 y comunicaba la ocupación británica del archipiélago ocurrida semanas antes.
- El texto servirá de sustento en instancias diplomáticas y jurídicas internacionales, ante controversias como la explotación petrolera británica en la zona.
El documento histórico conservado en Tucumán se incorporó este jueves al acervo de la Cancillería argentina como un nuevo respaldo documental del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Se trata del oficio fechado el 24 de enero de 1833, mediante el cual el Gobierno de Buenos Aires informó oficialmente al entonces gobernador tucumano, Juan Ramón Balcarce, sobre la ocupación británica del archipiélago, ocurrida el 3 de enero de ese año.
La entrega se realizó este miércoles en el Palacio San Martín, durante un acto encabezado por el canciller Pablo Quirno y el gobernador Osvaldo Jaldo, con la participación de autoridades nacionales y provinciales, además de veteranos de la Guerra de Malvinas.
El material fue remitido por el Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán, en el marco de un trabajo de relevamiento y digitalización de documentos. Su incorporación permitirá ampliar los registros oficiales sobre las comunicaciones que circularon entre Buenos Aires y los gobiernos provinciales luego de la usurpación británica.
Durante la ceremonia, Quirno destacó el valor del aporte tucumano y sostuvo que estos antecedentes permiten reconstruir la continuidad del reclamo argentino a lo largo de la historia. "Los documentos históricos que hoy aporta Tucumán enriquecen el acervo de miles de documentos de la Cancillería y apoyan la labor del CASUR, nuestro Consejo Consultivo sobre temas vinculados al Atlántico Sur. Los registros muestran la continuidad de un reclamo que atravesó gobiernos y generaciones", expresó.
El canciller remarcó que la Argentina nunca reconoció la ocupación británica ni abandonó sus protestas. También recordó que la Constitución Nacional establece como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
En su discurso, Quirno también hizo referencia a la estrategia del Gobierno nacional para defender los derechos argentinos sobre el Atlántico Sur y los recursos naturales de la plataforma continental. En particular, mencionó el proyecto de exploración petrolera Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte, bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas.
"Debemos proteger los recursos de nuestra plataforma continental", afirmó el funcionario, quien señaló que la Cancillería impulsa advertencias a empresas y gobiernos, además de procedimientos sancionatorios contemplados en la legislación argentina.
Sobre el cierre, dedicó unas palabras a los veteranos y a los caídos en la guerra. "A nuestros veteranos y caídos les debemos una defensa a la altura de su noble ejemplo de entrega. Es mi compromiso como Canciller. Quiero que tengan la certeza de que, en esta causa que llevan tan adentro, van a encontrarme siempre a su lado", manifestó.
El aporte de Tucumán a la causa Malvinas
Por su parte, Jaldo destacó la importancia del documento y consideró que constituye una prueba del posicionamiento institucional argentino frente a la ocupación británica desde sus primeros momentos.
"Este instrumento histórico tiene que ver con la soberanía plena de las Islas Malvinas y permite demostrar, a través de la documentación, que desde el punto de vista administrativo, jurídico e histórico, las Malvinas siempre fueron argentinas", sostuvo.
El mandatario explicó que la Provincia decidió poner el material a disposición del Gobierno nacional para que pueda ser utilizado en las instancias diplomáticas, jurídicas e históricas que considere pertinentes.
"Este material surgió del muy buen trabajo que estamos realizando en el Archivo Histórico de la Provincia, con tareas de digitalización. Entendíamos que debíamos ponerlo a disposición del Gobierno nacional y que el lugar indicado para hacerlo era la Cancillería", señaló.
El gobernador también reivindicó el protagonismo de Tucumán en la construcción de la historia nacional y mencionó a figuras como Bernabé Aráoz, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca.
Finalmente, explicó que la causa Malvinas trasciende las diferencias partidarias y políticas. "Malvinas está por encima de cualquier diferencia personal o política. Hoy nos acompañan representantes de distintos espacios políticos y excombatientes de Malvinas. Se trata de una reunión institucional y protocolar muy importante", concluyó.