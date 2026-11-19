Sobre el cierre, dedicó unas palabras a los veteranos y a los caídos en la guerra. "A nuestros veteranos y caídos les debemos una defensa a la altura de su noble ejemplo de entrega. Es mi compromiso como Canciller. Quiero que tengan la certeza de que, en esta causa que llevan tan adentro, van a encontrarme siempre a su lado", manifestó.