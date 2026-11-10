Malvinas: comenzaron las audiencias ante el tribunal del mar y la Argentina pidió frenar la explotación británica

La audiencia comenzó a las 6 de la mañana, hora argentina (10 en Alemania), con la presencia de los representantes de ambos países y de los jueces del tribunal. El planteo argentino, anunciado el 28 de septiembre y formalizado mediante una presentación de 49 páginas el 13 de octubre, apunta a frenar el desarrollo del proyecto Sea Lion, un yacimiento ubicado a unos 200 kilómetros de las islas, cuyas reservas se estiman en 1.700 millones de barriles de petróleo.