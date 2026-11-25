Alerta amarilla por tormentas y viento: cuáles son las 10 provincias afectadas este 25 de noviembre
El SMN lanzó alertas amarillas por tormentas y fuertes vientos para este miércoles 25 de noviembre. Las advertencias abarcan 10 provincias, con lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla para este 25 de noviembre en 10 provincias de Argentina debido a la llegada de tormentas fuertes, caída de granizo y ráfagas superiores a 90 km/h.
- El evento prevé lluvias intensas en lapsos breves, actividad eléctrica y vientos del sudoeste de hasta 70 km/h, afectando áreas de Cuyo, el NOA y el Litoral argentino.
- El organismo recomendó evitar salir, asegurar objetos y tomar recaudos ante el riesgo de destrozos o complicaciones viales, mientras se monitorea la evolución del temporal.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este miércoles 25 de noviembre en distintas regiones de la Argentina. Las advertencias alcanzan a 10 provincias y anticipan condiciones meteorológicas que podrían generar complicaciones, con fenómenos localmente severos en algunas zonas.
De acuerdo con el último reporte del organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, se prevén precipitaciones intensas en períodos cortos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo, mientras que en otras regiones del país se esperan fuertes vientos.
Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están afectadas este miércoles
La alerta amarilla por tormentas alcanza a Formosa, Misiones y Catamarca, además de sectores de La Rioja, Mendoza y San Juan. En esas áreas se pronostican tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes o localmente severas.
Según el SMN, los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento intensas.
Ante estas condiciones, el organismo difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante el desarrollo de las tormentas:
- Evitar salir de casa, salvo que sea necesario.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
- Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Si se está al aire libre, buscar refugio inmediatamente en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.
En estas regiones se esperan vientos provenientes del oeste o sudoeste, con velocidades de entre 40 y 70 kilómetros por hora. Además, las ráfagas podrían superar los 90 km/h.
Para estas zonas, el organismo recomendó tomar precauciones, especialmente ante la posibilidad de que el viento provoque desplazamientos de objetos o dificulte la circulación.
Entre las medidas preventivas sugeridas se encuentran evitar salir, retirar o asegurar elementos que puedan volarse —como macetas, sillas y toldos—, cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.