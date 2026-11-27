Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este fin de semana en Tucumán el regreso del calor con máximas de hasta 34°C y tormentas, debido a un cambio en las condiciones atmosféricas.
- Tras días de clima variable, el sábado registrará cielo nublado y 27°C, mientras que el domingo la temperatura ascenderá a 34°C con lluvias intensas hacia la noche.
- El calor y la inestabilidad persistirán el lunes con 34°C de máxima y nuevas tormentas nocturnas, lo que demandará precauciones ante el cambio brusco del tiempo.
Después de varias jornadas con condiciones variables, el calor volverá a ganar terreno en Tucumán. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana con temperaturas en ascenso, que superarán los 30°C y tendrán su punto más alto el domingo.
El sábado llegará con cielo nublado y probabilidad de lluvias. La mañana comenzará con una temperatura de 19°C, mientras que durante el transcurso del día el termómetro irá en aumento hasta alcanzar los 27°C.
Domingo con 34°C y tormentas hacia la noche
El panorama cambiará el domingo, cuando se sentirá con mayor intensidad el regreso del calor. La mínima prevista será de 19°C y la máxima llegará a los 34°C.
Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado. Sin embargo, hacia la tarde y la noche se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con la llegada de tormentas.
Cómo comenzará la semana en Tucumán
El ascenso de temperatura continuará el lunes. De acuerdo con las previsiones del SMN, la jornada tendrá una mínima de 21°C y una máxima de 34°C.
Aunque el calor volverá a instalarse, las condiciones de inestabilidad persistirán: se esperan tormentas durante la noche, en el inicio de una nueva semana.