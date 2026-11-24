Alerta naranja en Corrientes y Chaco

La situación más compleja de la jornada se concentra en el noreste argentino. En Corrientes, mientras los departamentos de Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle y Monte Caseros tendrán alerta amarilla durante la mañana con acumulados de entre 30 y 70 milímetros, el resto de la provincia enfrentará un aviso naranja en las primeras horas del día que luego virará a amarillo por la tarde. Esta advertencia de mayor riesgo alcanza a Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó y San Miguel, donde se esperan tormentas severas, granizo de diversos tamaños, ráfagas de hasta 90 km/h y lluvias de entre 70 y 100 milímetros.