Alerta naranja y amarilla en 13 provincias: qué zonas esperan tormentas de hasta 100 milímetros, granizo y ráfagas de 90 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de nivel naranja y amarillo para 15 provincias este martes. Mientras el norte y el centro enfrentarán lluvias intensas, granizo y actividad eléctrica, la costa bonaerense y la Patagonia sufrirán ráfagas que superarán los 90 km/h. Conocé las zonas afectadas hora por hora.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla este martes en 15 provincias argentinas por tormentas severas y ráfagas de 90 km/h que causarán intensas precipitaciones.
- El fenómeno genera precipitaciones de hasta 100 mm y granizo en el NEA, mientras que la costa bonaerense y la Patagonia registran fuertes vientos del sudoeste.
- El temporal podría provocar anegamientos, daños materiales e interrupciones de servicios hasta la madrugada del miércoles, cuando mejoren las condiciones.
Gran parte del mapa de la Argentina amaneció pintado este martes. Entre tonos naranjas y amarillos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que las tormentas dictarán el ritmo, las decisiones y preocupaciones de la jornada en el caso del sector norte y el centro del país, mientras que hacia el sur los vientos de gran intensidad representan la posibilidad de daños y de interrupciones en las actividades cotidianas.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN advirtió que este martes 15 provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla y naranja por tormentas y vientos. Las advertencias de menor intensidad por precipitaciones corresponden al sector NOA así como al centro del país, mientras que los avisos amarillos por ráfagas comprenden Buenos Aires y toda la Patagonia. Las notificaciones de nivel naranja vuelven a concentrarse en el NEA argentino.
El panorama en el norte argentino por alertas de tormentas
La alerta por lluvias intensas comprende gran parte del norte del país, donde Salta, Jujuy y Santiago del Estero están bajo aviso por fenómenos fuertes. Tucumán, mientras tanto, es la única provincia de la región que no enfrentará este evento de gran intensidad.
En Jujuy, las advertencias amarillas rigen para los departamentos de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y las zonas bajas de Doctor Manuel Belgrano y Tilcara. Allí, las tormentas llegarán por la noche, entre las 18 y las 00 horas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes y acumulados de entre 20 y 40 milímetros.
Tormentas fuertes en Salta, Santiago del Estero y Santa Fe
En territorio salteño, el aviso nocturno abarca la Prepuna y la Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria, además de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera y General José de San Martín. En estos sectores se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, con lluvias intensas, caída de granizo ocasional, ráfagas y valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros. Este mismo pronóstico se replicará durante toda la jornada en el este provincial, específicamente en Rivadavia, donde las precipitaciones comenzarán por la mañana y se extenderán hasta la madrugada del miércoles.
Hacia el centro, en Santiago del Estero, la advertencia amarilla regirá durante la mañana, entre las 6 y las 12 horas, y afectará a los departamentos de Figueroa, Pellegrini, Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina, Sarmiento y el oeste de Alberdi, Copo y Moreno. Se prevén fenómenos localmente severos con abundante caída de agua de entre 30 y 70 milímetros, granizo y ráfagas intensas. Este mismo escenario matutino de lluvias fuertes se trasladará al norte de Santa Fe, alcanzando a Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, General Obligado, San Javier y Vera.
Alerta naranja en Corrientes y Chaco
La situación más compleja de la jornada se concentra en el noreste argentino. En Corrientes, mientras los departamentos de Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle y Monte Caseros tendrán alerta amarilla durante la mañana con acumulados de entre 30 y 70 milímetros, el resto de la provincia enfrentará un aviso naranja en las primeras horas del día que luego virará a amarillo por la tarde. Esta advertencia de mayor riesgo alcanza a Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó y San Miguel, donde se esperan tormentas severas, granizo de diversos tamaños, ráfagas de hasta 90 km/h y lluvias de entre 70 y 100 milímetros.
En Chaco, el noroeste de Almirante Brown y de General Güemes permanecerá bajo alerta amarilla de 6 a 18 horas, pero el resto del territorio provincial tendrá nivel naranja por la mañana y amarillo por la tarde. Esto incluye a Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando, donde caerán entre 70 y 100 milímetros en la primera mitad del día.
El impacto de las tormentas en Formosa y Misiones
En Formosa, los departamentos de Bermejo, Matacos y Ramón Lista tendrán tormentas todo el día bajo alerta amarilla (de 30 a 70 milímetros), al igual que Patiño. Sin embargo, en Formosa capital, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané regirá la alerta naranja desde la mañana hasta las 18 horas, con ráfagas de hasta 90 km/h y acumulados de hasta 100 milímetros, y pasará luego a nivel amarillo durante la noche y la madrugada del miércoles.
Por su parte, toda la provincia de Misiones se encuentra bajo alerta naranja desde la mañana hasta la tarde. Esto abarca a Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Guaraní, San Pedro y las zonas altas de General Manuel Belgrano y Montecarlo. En Eldorado, Iguazú y las zonas bajas de General Manuel Belgrano y Montecarlo, la advertencia naranja de la tarde descenderá a amarilla durante la noche.
Vientos intensos en Buenos Aires y el norte patagónico
Por último, la alerta amarilla por vientos fuertes se mantiene para el extremo costero de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En territorio bonaerense, las ráfagas del sector sur de hasta 70 km/h y vientos de entre 30 y 45 km/h afectarán por la tarde al este de General Lavalle, La Costa, Pinamar, Villa Gesell, General Alvarado, el sudeste de General Juan Madariaga y las costas de General Pueyrredón y Mar Chiquita. Desde la mañana hasta la tarde, el fenómeno alcanzará a las costas de Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos y Patagones.
Temporal en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
En la región patagónica, la intensidad será mayor, con vientos del oeste o sudoeste de entre 40 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. En Río Negro, el aviso rige por la mañana en Conesa, Valcheta y las mesetas de Adolfo Alsina y San Antonio, mientras que por la tarde impactará en Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, el oeste de El Cuy y las mesetas de Pilcaniyeu y Ñorquincó.
En Chubut, los vientos soplarán de mañana a tarde en las mesetas de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches, y en horas vespertinas en las zonas cordilleranas de esos mismos departamentos. Durante toda la jornada, desde la mañana hasta la noche, las ráfagas afectarán a Gastre, Paso de Indios, Gaiman, Sarmiento, Mártires, Telsen, Florentino Ameghino y las mesetas de Biedma, Rawson y Escalante.
Finalmente, en Santa Cruz, la alerta por vientos de hasta 90 km/h abarca todo el día a las mesetas de Deseado, Magallanes, Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, además de las cordilleras y mesetas de Lago Buenos Aires y Río Chico. En las cordilleras de Güer Aike y Lago Argentino se suma un aviso amarillo por lluvias de entre 10 y 20 milímetros desde la tarde hasta la noche, con posible caída de aguanieve en zonas altas. El fenómeno ventoso también se extenderá durante toda la jornada en Tierra del Fuego, donde afectará a las zonas no costeras de Río Grande y Ushuaia.