Y si bien la comisión aguarda a que se remitan los informes oficiales, hace unos días Vargas Aignasse deslizó, en entrevista con LG Play, que esos fondos por hasta un 15% seguirían disponibles. “En principio, extraoficialmente en la conversación que tuve con el Ejecutivo, me transmitieron que no ha sido utilizado nada de ese 15%”, planteó, aclarando que la comisión aún no cuenta con papeles que respalden esa información.