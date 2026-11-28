Resumen para apurados
- El Concejo de San Miguel de Tucumán pidió informes a la gestión de Chahla sobre el Presupuesto 2026 para determinar el aumento real proyectado para 2027.
- En septiembre se autorizó una ampliación del 15%. Los ediles buscan saber si se ejecutó para confirmar si la suba interanual proyectada será del 29% o apenas del 13%.
- La comisión evaluará las partidas durante dos semanas; ediles advierten que si la suba es del 13%, la inflación obligaría a modificar el proyecto para evitar desfasajes.
El Concejo Deliberante comenzó con el análisis del proyecto de Presupuesto 2027 remitido por la intendenta Rossana Chahla. Los ediles acordaron, como primer paso, enviar un pedido de informes al Ejecutivo municipal para saber con qué fondos contó en 2026 y si recurrió al permiso de ampliación presupuestaria concedido en septiembre. De esos números dependerá cómo sigue el debate por el cálculo de gastos proyectado para el próximo ejercicio.
El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) prevé un Presupuesto de $454.000 millones para 2027. Y comparándolo con el actual (de $349.000 millones), supone un 29,9% de incremento.
Pero en septiembre de este año el Concejo, que preside Fernando Juri, aprobó una ordenanza que habilitó al Ejecutivo a disponer -si lo necesitara- de un ampliación presupuestaria por hasta un 15% del monto vigente. Es decir que la Municipalidad, a través de la Secretaría de Hacienda, podía -o no- elevar los fondos públicos por hasta unos $52.000 millones.
Y la respuesta a ese planteo, en este caso, influye en la discusión.
Cifras y especulaciones
Si se toma que el municipio usó la ampliación y prevé gastar hasta $401.000 millones en 2026, quiere decir que para 2027 dispondrá únicamente de los $454.000 millones presentados en el proyecto, a menos que se solicite nuevamente una extensión.
En cambio, si no se hubiera utilizado esa herramienta o no se la hubiera aplicado por completo, significaría que la administración central contará, el año que viene, con lo presupuestado para 2027 más lo que quede de fondos de este año que no hayan sido ejecutados.
Eso es lo que intentan dilucidar en el Concejo Deliberante. El presidente de la comisión de Hacienda, el oficialista Emiliano Vargas Aignasse, explicó que el equipo pidió informes a la Capital para determinar si el Presupuesto 2026 efectivamente fue ampliado, y por cuánto. “Tenemos la duda de cuál es el porcentaje real que se está girando de suba de Presupuesto”, dijo, tras la reunión del comité.
El peronista distinguió: “si se usó hasta un 15%, podría ser una suba de un 13%; si no se usó nada, podría ser una suba de un 29%. No es lo mismo que el Ejecutivo haya usado la ampliación o no, porque son un poco más de $50.000 millones”.
Con modificaciones
En el edificio ubicado en Monteagudo y San Martín prestan atención a la cifra del 13%. Más allá de que se valore la intención de austeridad en los fondos públicos, temen que las previsiones inflacionarias compliquen la situación financiera del municipio a lo largo del año. Entonces, sugieren que -de ser esa la suba propuesta- podrían plantearse modificaciones al proyecto enviado por Chahla.
Y si bien la comisión aguarda a que se remitan los informes oficiales, hace unos días Vargas Aignasse deslizó, en entrevista con LG Play, que esos fondos por hasta un 15% seguirían disponibles. “En principio, extraoficialmente en la conversación que tuve con el Ejecutivo, me transmitieron que no ha sido utilizado nada de ese 15%”, planteó, aclarando que la comisión aún no cuenta con papeles que respalden esa información.
En paralelo, y según pudo averiguar LA GACETA, en el Ejecutivo municipal hablan de un uso parcial del permiso de ampliación presupuestaria. La Municipalidad que conduce Chahla habría dispuesto de un 8% para este año, lo que supone unos $28.000 millones, quedando un 7% restante para el próximo ejercicio.
Siguiendo ese dato, la administración central de San Miguel de Tucumán contaría con un total de $478.700 millones para 2027 que, en porcentajes, se traduciría en un 21% de incremento entre un ejercicio y el siguiente. Y como a la Municipalidad le corresponde el 93,8% del cálculo de erogaciones, y al Concejo, el 6,2%, los fondos se traducirían en $449.000 millones y $29.700 millones, respectivamente.
El análisis del Presupuesto 2027 recién comienza y los concejales están abocados al estudio del proyecto enviado por el Ejecutivo municipal. La comisión dispuso un plazo de dos semanas para volver a reunirse, así cada edil tenga el tiempo de revisar, partida por partida, el cálculo de gastos proyectado para el año que viene. Mientras tanto, las reuniones extraoficiales con la Municipalidad y entre parlamentarios prometen ser frecuentes, con el propósito de que el proyecto salga por unanimidad.