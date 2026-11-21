Ahí estaría la cuestión. Que las previsiones del mercado ubican la inflación de 2027 en torno al 21,9% (de acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central) e incluso el Gobierno nacional proyecta una pauta del 18% en su estimación presupuestaria. En el Concejo, en tanto, temen que una suba de gastos aún mayor complique la situación financiera del municipio a lo largo del año.