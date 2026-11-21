El proyecto de Presupuesto 2027 para San Miguel de Tucumán ya está en la mira de los concejales capitalinos, al menos extraoficialmente. En los pasillos de Monteagudo y San Martín ponen especial atención a la cifra de $454.000 millones, que en el análisis global supondría un incremento del 13%. El respaldo al último cálculo de erogaciones de Rossana Chahla dependerá de las conversaciones que surjan en las próximas semanas.
La propuesta de gastos para 2027 ingresó al Concejo Deliberante por mesa de entrada. De allí la recibió Presidencia, encabezada por Fernando Juri, y luego el Presupuesto fue girado a la comisión de Hacienda a cargo del oficialista Emiliano Vargas Aignasse.
El comité es el primer encargado de revisar la información enviada por el Ejecutivo municipal. El equipo fue convocado a reunión para el miércoles de la semana que viene. La cita en Hacienda se da los lunes, pero por el feriado se convocará a extraordinaria. Allí se repartirán copias -que algunos ya consiguieron- y se comenzará institucionalmente con el análisis.
Pero algunos ediles empezaron a hacer observaciones propias. Y la inquietud que más se repite es el porcentaje de incremento.
El análisis por la inflación
Sucede que el Presupuesto actual es de $349.000 millones. Y la diferencia con el que plantea hoy la Intendencia, de $454.000 millones, es de un 29,9%. Pero en septiembre se aprobó una ampliación presupuestaria por hasta un 15%, lo que permitiría elevar los fondos actuales hasta $401.000 millones. Entonces, el cálculo “real” de aumento sería menor, y cerraría en un 13%, según repiten algunos concejales.
Ahí estaría la cuestión. Que las previsiones del mercado ubican la inflación de 2027 en torno al 21,9% (de acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central) e incluso el Gobierno nacional proyecta una pauta del 18% en su estimación presupuestaria. En el Concejo, en tanto, temen que una suba de gastos aún mayor complique la situación financiera del municipio a lo largo del año.
Un extra
Otros miembros del cuerpo, más optimistas, plantean una consideración: que el Ejecutivo municipal podría no haber hecho uso del 15% total de la ampliación presupuestaria concedida y que, entonces, quedaría un “margen” para que sume al Presupuesto de 2027. Se habla de un 8% extra, que serían unos $28.000 millones.
También hay quienes prefieren esperar para analizar en detalle las partidas antes de pronunciarse al respecto, o que eligen dar tiempo al curso de las conversaciones en las próximas semanas.
Además, en las reuniones de comisión se esperan más integrantes. Se trata de concejales interesados, que actuarían como oyentes, y también algunos funcionarios del Ejecutivo municipal. Se suele convocar a los responsables de la elaboración del proyecto de Presupuesto para que expongan de manera más detallada el plan de gastos propuesto y, además, resuelvan dudas de los ediles.
El Presupuesto enviado por Chahla prevé $454.000 millones para 2027: $426.000 millones le corresponden a la Municipalidad y $28.100 millones al Concejo.
¿Sería posible, entonces, que se solicite al municipio que presente un Presupuesto mayor? No es común que suceda, pero los proyectos de erogaciones suelen salir del Concejo Deliberante con modificaciones.
En definitiva, los números tienen que revisarse para poder llegar a un dictamen. Y el análisis formal de la comisión aún no ha comenzado, más allá de las conversaciones que se dan entre los pasillos del cuerpo de concejales.