Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo y el empresario Santiago Blaquier se reunieron este miércoles en Tucumán para analizar inversiones y el futuro productivo del sector azucarero provincial.
- Tras adquirir tres ingenios locales, la firma proyecta moler hasta siete millones de toneladas de caña en la próxima campaña, respaldada por costos competitivos y zafras récord.
- La provincia busca articular con Salta y Jujuy una estrategia azucarera regional, mientras el sector privado apuesta a consolidar el empleo y ampliar mercados hacia 2027.
El futuro de la industria azucarera, las inversiones y los desafíos de la próxima campaña fueron algunos de los temas que abordaron el gobernador Osvaldo Jaldo y el empresario Santiago Blaquier durante una reunión de trabajo que mantuvieron este miércoles. El propietario de Ingenios de Tucumán S.A., grupo que adquirió tres ingenios en la provincia, expuso sus perspectivas para el sector y anticipó los objetivos de producción de cara a 2027.
Uno de los datos centrales del encuentro fue la proyección de molienda de la compañía. Según explicó Blaquier, con los tres ingenios que integran el grupo esperan procesar entre 6,5 y 7 millones de toneladas de caña durante la próxima campaña. El empresario destacó el potencial de la actividad en Tucumán y las condiciones productivas de la provincia para consolidar nuevas inversiones.
"Creo en el sector azucarero y creo que tiene futuro. Si uno cree en el sector, el lugar para estar es Tucumán. Hay 14 de los 19 ingenios del país y se producen 18 millones de toneladas de caña de las 25 millones a nivel nacional", señaló.
Durante la reunión también analizaron los resultados de la zafra 2026, que Jaldo calificó como histórica por los registros alcanzados en molienda de caña, producción de azúcar y bioetanol. Sin embargo, Blaquier advirtió que las condiciones climáticas podrían provocar que una parte de la materia prima quede sin cosechar.
El empresario también destacó la competitividad de los costos de producción tucumanos como un factor importante para sostener las inversiones y mejorar las posibilidades de competir en los mercados.
El planteo de Jaldo sobre el futuro de la actividad azucarera
Por su parte, el gobernador remarcó la importancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para fortalecer las economías regionales y generar empleo. En ese sentido, mencionó la actividad sucroalcoholera y la citrícola como dos de los motores productivos de Tucumán.
"Entendemos que el Estado y el sector privado tienen que trabajar de manera conjunta, fundamentalmente en nuestras economías regionales, como la actividad sucroalcoholera y la citrícola", expresó.
Jaldo también valoró la decisión del grupo empresario de invertir en la provincia y sostuvo que el Gobierno busca garantizar condiciones para atraer nuevos emprendimientos.
"Es muy bueno que desde otros lugares hayan puesto los ojos en Tucumán, no solo para invertir, sino también para producir. Estamos garantizando la paz social, el respeto a la propiedad privada y creando condiciones para que quienes producen quieran venir a invertir", afirmó.
Otro de los ejes planteados por el mandatario fue la necesidad de avanzar en una estrategia regional junto a Salta y Jujuy para ampliar los mercados y potenciar la industria azucarera del norte argentino.
Al cierre del encuentro, Blaquier hizo hincapié en que el crecimiento de la actividad requiere del compromiso de todos los sectores que participan de la cadena productiva.
"Acá nadie se salva solo. Tenemos que pensar en el sector. Este es un trabajo conjunto de cañeros, industriales, el Gobierno, proveedores y clientes. Si todos estamos alineados, este sector tiene un futuro muy alentador", concluyó.