El futuro de la industria azucarera, las inversiones y los desafíos de la próxima campaña fueron algunos de los temas que abordaron el gobernador Osvaldo Jaldo y el empresario Santiago Blaquier durante una reunión de trabajo que mantuvieron este miércoles. El propietario de Ingenios de Tucumán S.A., grupo que adquirió tres ingenios en la provincia, expuso sus perspectivas para el sector y anticipó los objetivos de producción de cara a 2027.