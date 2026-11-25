Preocupación cañera

La actual campaña se desarrolló con demoras y suspensiones en la cosecha y la molienda de caña de azúcar. Esta situación, que se registró desde el inicio de la zafra, tuvo sus momentos más críticos a mediados de año y durante octubre, debido a las lluvias, la falta de piso para el ingreso de maquinaria a los campos y las condiciones hídricas de los suelos.