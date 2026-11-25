Resumen para apurados
- La zafra azucarera culmina en Tucumán con solo tres ingenios activos por el mal clima, dejando hectáreas de caña sin cosechar y pérdidas para los productores.
- Lluvias intensas y falta de piso demoraron las tareas durante el año. Pese a moler 17,9 millones de toneladas, ocho ingenios cerraron y tres aguardan condiciones.
- Productores advierten que la caña remanente y la floración provocarán graves pérdidas económicas, comprometiendo no solo el balance actual sino la cosecha del próximo año.
La zafra azucarera 2026 transita su etapa final en Tucumán, con tres ingenios que todavía mantienen activa la molienda y otros tres que permanecen sin actividad, a la espera de mejoras en las condiciones climáticas para retomar el trabajo. En tanto, ocho establecimientos ya finalizaron sus operaciones, de acuerdo con el último relevamiento del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat).
Los ingenios que continúan moliendo son Concepción, La Providencia y La Florida, en Tucumán. En Salta, Seaboard proseguía con su plan productivo.
Por otro lado, La Corona, La Trinidad y Santa Bárbara son los cuatro ingenios tucumanos que aparecen sin molienda. El relevamiento aclara que estos establecimientos esperan mejoras climáticas para reiniciar la actividad, de acuerdo con los datos del Ipaat.
En cuanto a los que ya terminaron la campaña, la nómina incluye a Aguilares, Bella Vista, Cruz Alta, Famaillá, Leales, Marapa, Ñuñorco y Santa Rosa.
La producción acumulada
Al 25 de noviembre, Tucumán acumula 17.965.499 toneladas de caña molida bruta y 1.405.436 toneladas de azúcar físico producido, luego de 204 días de zafra. El registro del IPAAT contabilizaba seis ingenios en actividad.
En paralelo, la campaña de alcohol alcanzaba los 309.631.355 litros producidos, con nueve ingenios destilando y 200 días de actividad.
La evolución de la molienda y las condiciones climáticas definirán el cierre de una campaña que todavía mantiene establecimientos a la espera de poder retomar las operaciones.
Preocupación cañera
La actual campaña se desarrolló con demoras y suspensiones en la cosecha y la molienda de caña de azúcar. Esta situación, que se registró desde el inicio de la zafra, tuvo sus momentos más críticos a mediados de año y durante octubre, debido a las lluvias, la falta de piso para el ingreso de maquinaria a los campos y las condiciones hídricas de los suelos.
Los productores cañeros, a través de distintas entidades sectoriales, advirtieron que una importante cantidad de caña quedará sin cosechar. A esto se suma la floración que ya sufrió el cultivo como consecuencia de las condiciones climáticas, un escenario que derivará en "pérdidas productivas y económicas para el sector, no solo para esta cosecha sino ya también para la próxima".
La preocupación se profundizó en los últimos días ante la finalización de la molienda en la mitad de los ingenios.