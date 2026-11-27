Según relató el periodista, Ventura había terminado su programa habitual en Radio Del Plata cuando su socio, Daniel Gómez Rinaldi, pasó a buscarlo para llevarlo a Ezeiza. Los dos tenían previsto viajar juntos a Miami, donde este domingo por la noche se realizará la ceremonia. “Somos los únicos dos de APTRA que viajamos esta noche”, precisó Peralta. Sin embargo, durante el trayecto, Ventura se descompuso y tuvo que suspender el viaje. “Luis es el presidente de APTRA y es la persona más importante de la institución”, remarcó.