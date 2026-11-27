Resumen para apurados
- Luis Ventura, presidente de APTRA, fue internado en la clínica La Trinidad tras sufrir un pico de presión cuando iba a Ezeiza para viajar a los Martín Fierro Latino en Miami.
- La descompensación ocurrió camino al aeropuerto junto a Daniel Gómez Rinaldi. Colegas señalaron que Ventura arrastra un fuerte agotamiento físico tras eventos previos en Uruguay.
- Su ausencia obliga a reorganizar la apertura de la gala en Miami y pone en pausa su agenda de cara a las próximas entregas de premios de APTRA mientras se realiza estudios.
Luis Ventura no viajará a Miami para participar de la entrega de los Martín Fierro Latino. El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) sufrió un pico de presión mientras se dirigía al aeropuerto de Ezeiza y debió ser internado en la clínica La Trinidad. La noticia fue confirmada en vivo por Nicolás Peralta durante el programa SQP, que se emite por América TV.
Según relató el periodista, Ventura había terminado su programa habitual en Radio Del Plata cuando su socio, Daniel Gómez Rinaldi, pasó a buscarlo para llevarlo a Ezeiza. Los dos tenían previsto viajar juntos a Miami, donde este domingo por la noche se realizará la ceremonia. “Somos los únicos dos de APTRA que viajamos esta noche”, precisó Peralta. Sin embargo, durante el trayecto, Ventura se descompuso y tuvo que suspender el viaje. “Luis es el presidente de APTRA y es la persona más importante de la institución”, remarcó.
En el estudio, Yanina Latorre recordó que había visto a Ventura pocos minutos antes de que se conociera la noticia. “Estaba todo vestido para Miami, de rojo, con zapatillas fucsia”, describió. Otra voz del panel comentó que ya estaba “onda Miami Vice”.
Peralta también contó que, cuando se cruzó con Ventura en el canal, lo notó diferente. “Sentí como que arrastraba las piernas. No lo vi bien”, señaló. Incluso le había preguntado si había hecho el check-in y se ofreció a ayudarlo para que pudieran viajar juntos: “Vamos juntos, podemos buscar el asiento al lado”, le propuso.
El periodista atribuyó el cuadro a un importante desgaste que, según contó, Ventura arrastra desde su regreso de Uruguay, donde la semana pasada se realizaron los Martín Fierro. “Desde ahí en adelante se le sumaron varios frentes”, explicó. Y agregó: “Tiene distintos frentes abiertos y está muy, muy gastado y muy cansado”.
A la agenda de compromisos se suman otras dos entregas de premios que APTRA deberá afrontar en los próximos días: los Martín Fierro de Salud y los de Danza. “Si él viaja a Miami, no va a poder ponerle el cuerpo”, evaluó Peralta.
La incógnita sobre la apertura de la ceremonia
La ausencia de Ventura también plantea interrogantes sobre el inicio de la ceremonia, ya que habitualmente es el presidente de APTRA quien tiene a su cargo el discurso de apertura. Consultado sobre quién ocupará ese lugar, Peralta respondió: “No, nadie”.
Luego mencionó al vicepresidente de la entidad, Santos Buglisi, como un posible reemplazante, aunque aclaró que no sabía si había viajado a Miami: “Me parece que no”. Y agregó: “Esto se tiene que resolver en la interna de APTRA con los que estemos allá”.
Desde el entorno de Ventura le transmitieron a Peralta un pedido concreto: “No lo llamen porque Luis no va a atender”. El periodista confirmó que el titular de APTRA será sometido a “una batería de estudios” y que su pasaje quedará sin utilizar. “Queda el pasaje abierto, su estadía. Pero lo más importante es la salud”, concluyó antes de partir rumbo a Ezeiza en el vuelo de las 00.
El último discurso de apertura de Luis Ventura
La internación se produjo apenas dos semanas después de que Ventura encabezara la apertura de los Martín Fierro de Cable. En aquella oportunidad, desde el estrado, defendió a la industria audiovisual argentina y respondió a las críticas por la expansión internacional de los premios.
“No nos damos cuenta del valor que tenemos. Aunque a alguno mal que le pese, estamos justamente para refrendar y para reafirmar que los medios de comunicación argentinos son de los mejores del mundo”, afirmó ante los asistentes, entre aplausos. Luego insistió: “Los mejores del mundo, muchachos. Empecemos a creernos. Empecemos a ver dónde y en qué zapatos estamos parados”.
El presidente de APTRA también cuestionó a quienes, según su mirada, no veían con buenos ojos el crecimiento de la entidad. “Parecería como que molesta que APTRA le vaya bien”, sostuvo. En ese sentido, enumeró los destinos a los que llegaron los premios: “Molesta que nos vayamos a China, molesta que vamos a Uruguay, molesta que estamos en Latinoamérica. Molesta que vamos a Estados Unidos”.
En el cierre de su discurso, lanzó una arenga que fue celebrada por los presentes: “¿Saben qué? Somos profesionales, somos argentinos y vamos a ganar, carajo. Vamos arriba”.