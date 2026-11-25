Según relató en el ciclo conducido por Pamela David, cuando quien llamaba advirtió que le seguía el juego y no creía la historia, reaccionó con insultos violentos. Prada aclaró que no es la primera vez que enfrenta maniobras de este tipo, pero subrayó que la madrugada y el estado de vigilia son factores decisivos para que el engaño logre inquietar incluso a quien está atento.