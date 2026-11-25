Resumen para apurados
- El productor Pablo 'Chato' Prada relató en televisión que sufrió tres intentos de estafa en pocos días, incluyendo un falso secuestro de su hijo a la madrugada.
- Los delincuentes usaron llamados extorsivos, WhatsApp y un falso servicio postal. Prada detectó el fraude por inconsistencias en el lenguaje antes de pagar o dar datos.
- El testimonio visibiliza las técnicas de manipulación psicológica en horarios de vulnerabilidad y remarca la necesidad de verificar datos ante sospechas de fraude.
Pablo "el Chato" Prada contó al aire de Desayuno Americano que sufrió tres intentos de estafa en pocos días, una seguidilla que comenzó un sábado a las 6 de la mañana con un llamado desde un número oculto en el que fingieron ser su hijo mayor, Julián, para simular un robo.
Su testimonio cobra valor como radiografía de cómo se construye el engaño: combina horarios de vulnerabilidad, suplantación de identidad y pedidos de validación de datos, aunque en este caso no derivó en pérdidas económicas ni en entrega de información personal.
Según reconstruyó el gerente de programación de América TV, el primer contacto lo tomó mientras dormía y con la guardia baja. Quien llamó le dijo que habían entrado a la casa, que le pegaban y que lo ataban, una escena de urgencia diseñada para provocar una reacción inmediata antes de verificar los hechos.
La desorientación inicial se agravó porque Prada intentó comunicarse con Julián y luego con la pareja de su hijo sin obtener respuesta de inmediato. Recién cuando su hijo le devolvió el llamado y le aseguró que estaba bien pudo confirmar que la emergencia era falsa.
Cómo detectó las maniobras y qué pasó después
En el episodio del sábado, Prada explicó que notó alrededor de los 20 segundos que algo no cerraba porque su hijo mayor no usaría el término "pá". Ese detalle lingüístico, sumado a la confirmación directa posterior, le permitió desactivar el primer intento sin transferir dinero ni brindar datos.
Tras ese primer episodio, el productor recibió un segundo contacto por la mañana desde un número que lo buscó por WhatsApp, donde cortó la comunicación de inmediato. Prada señaló que en esa ocasión advirtió la irregularidad con facilidad, ya prevenido por lo ocurrido antes.
El tercer intento se produjo el martes, cuando lo llamaron haciéndose pasar por una empresa de correo —incluso con el logo de una firma postal— bajo el argumento de entregar un paquete y chequear su dirección. Ya alerta por el horario y la experiencia previa, Prada sospechó desde el inicio, no entregó información personal y decidió seguirle la corriente al interlocutor.
Según relató en el ciclo conducido por Pamela David, cuando quien llamaba advirtió que le seguía el juego y no creía la historia, reaccionó con insultos violentos. Prada aclaró que no es la primera vez que enfrenta maniobras de este tipo, pero subrayó que la madrugada y el estado de vigilia son factores decisivos para que el engaño logre inquietar incluso a quien está atento.