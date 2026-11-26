Resumen para apurados
- Felipe Fort sorprendió en redes sociales al mostrar su cambio físico tras aumentar 10 kilos de masa muscular en siete meses mediante intenso entrenamiento y dieta sana.
- El influencer y modelo mejoró sus hábitos de alimentación y rutina física, combinando este estilo de vida con campañas de moda para marcas internacionales y eventos locales.
- Su consolidación como figura pública avanza mientras él y su hermana Marta evalúan futuros proyectos para homenajear a Ricardo Fort dentro de la empresa familiar de golosinas.
Felipe Fort sorprendió a sus seguidores al mostrar el cambio físico que experimentó en los últimos siete meses. El influencer contó que aumentó 10 kilos durante ese período y compartió fotografías del antes y después que rápidamente generaron impacto en las redes sociales.
La transformación es producto de las intensas rutinas de entrenamiento y de una mejora en sus hábitos alimenticios. El hijo del recordado empresario Ricardo Fort incrementó su masa muscular y logró una mayor tonificación, un cambio que no pasó inadvertido entre los usuarios.
Desde hace tiempo, Felipe eligió llevar un estilo de vida enfocado en la actividad física y la alimentación saludable. Si bien también se permite algunos gustos, sus publicaciones muestran que dejó atrás la comida chatarra y otros hábitos que podían perjudicar su salud.
Además de su actividad como influencer, Fort también desarrolla una carrera como modelo. Durante el último año participó en distintas producciones y eventos. Una de sus campañas más recientes fue para Prada Beauty. Antes había desfilado en el BAFWEEK, donde lució una campera con un homenaje a su papá.
Por qué Marta y Felipe Fort no lograron lanzar el Marroc XL
Mientras Felipe genera repercusión por su transformación física, los mellizos también mantienen el interés por los proyectos vinculados con la fábrica familiar.
En una entrevista con La Nación, Marta Fort explicó por qué no habrá, por el momento, una versión XL del Marroc, uno de los bocaditos de chocolate con maní más emblemáticos de la marca.
“Llegaron a la conclusión de que la forma es icónica así como está. Hay un montón de estudios detrás de cada cambio. No es que pinta algo y se hace. Pero no quiere decir que en algún momento eso no se retome y sea un hit”, explicó.
Los fanáticos de la marca también habían realizado otros pedidos: querían que los muñecos de Ricardo Fort aparecieran en el popular chocolate Jack y que los poemas de los Dos Corazones fueran reemplazados por frases del Comandante.
Por ahora, ninguna de esas propuestas se concretará. Sin embargo, Marta y Felipe no pierden las esperanzas de homenajear a su padre a través de alguna golosina de la fábrica familiar.