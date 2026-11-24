Migue Granados lleva un año entrenando, bajó más de 20 kilos y decidió compartir con sus seguidores lo que aprendió durante ese proceso. Lo hizo a través de sus historias de Instagram, con el tono irreverente que lo caracteriza y una aclaración: nadie le había pedido su opinión y no pretendía convertirse en un referente de salud. Sin embargo, dejó un mensaje concreto: el entrenamiento de fuerza le cambió la vida y quería recomendarlo especialmente a quienes, como él tiempo atrás, llevan una vida sedentaria.