Resumen para apurados
- El conductor Migue Granados reveló en Instagram que el entrenamiento de fuerza le permitió bajar 20 kilos y eliminar dolores físicos, incentivando a salir del sedentarismo.
- Inició su cambio con dieta keto y caminatas, pero debió ajustar el plan por el colesterol hacia un déficit calórico con pesas cuatro veces por semana y sesiones de cinta.
- Tras descender de peso, Granados proyecta ganar masa muscular e intensificar sus entrenamientos este verano, consolidando un cambio físico y de hábitos a largo plazo.
Migue Granados lleva un año entrenando, bajó más de 20 kilos y decidió compartir con sus seguidores lo que aprendió durante ese proceso. Lo hizo a través de sus historias de Instagram, con el tono irreverente que lo caracteriza y una aclaración: nadie le había pedido su opinión y no pretendía convertirse en un referente de salud. Sin embargo, dejó un mensaje concreto: el entrenamiento de fuerza le cambió la vida y quería recomendarlo especialmente a quienes, como él tiempo atrás, llevan una vida sedentaria.
“Consejito que nadie me pidió, tampoco me quiero hacer el Francis Holway y yo no voy a dar consejo de salud, pero a todos los gordos y gordas sedentarios como especie que están ahí, que me siguen y siempre nos hemos reído y hemos hecho oda de los malos hábitos de estar tirado, reventado y demás. Les quiero recomendar que hagan entrenamiento de fuerza”, dijo el conductor de OLGA.
Granados reconoció que todavía está lejos del cuerpo que le gustaría tener, pero destacó cómo se siente desde que comenzó a entrenar. “Yo lo hago hace un año y estoy muy lejos del cuerpo que me gustaría tener porque me castigué 39 años y ahora no voy a ser Luciano Castro, ¿no? Pero te sentís muy bien, loco”, expresó.
Para describir esa sensación, recurrió a una imagen cotidiana que acompañó con su habitual humor: “A la noche te pegás un baño, te ponés una remera limpia y estás hecho una bad bitch mal. El día de piernas ni hablar, sos una tremenda bad bitch”.
Más allá de las bromas, el conductor mencionó uno de los cambios que considera más significativos: dejó de tomar analgésicos a diario por los dolores físicos que tenía. “Está buenísimo, no tomé más ibuprofeno, paracetamol todos los días por todos los dolores. No me duele más nada, estoy hecho un toro mordedor”, aseguró.
Antes de cerrar, volvió a aclarar que no hablaba desde un lugar de autoridad médica: “Yo no voy a recomendar cosas de salud porque no soy el indicado, pero denme bola, se van a sentir muy bien”. Su mensaje fue una invitación basada en su propia experiencia, sin pretensiones de dar indicaciones profesionales.
Cómo fue el proceso de Migue Granados para bajar de peso
El camino del conductor tuvo distintas etapas. Según contó en otras oportunidades, comenzó en julio de 2025 con una dieta keto bajo seguimiento médico y caminatas diarias de ocho kilómetros. “Saqué harina y azúcar, y camino 8 kilómetros por día hace seis meses”, había explicado.
En ese momento también desmintió las versiones que lo vinculaban con el uso de Ozempic, el inyectable popularizado por su efecto sobre el apetito, y sostuvo que su descenso de peso había sido resultado de cambios en sus hábitos.
Con el tiempo, la dieta keto dejó de ser sostenible. Granados contó más recientemente que el plan le había elevado el colesterol y que, por ese motivo, decidió modificar la estrategia. Pasó a un esquema de déficit calórico y sumó entrenamiento de fuerza cuatro veces por semana, acompañado por sesiones de cinta inclinada.
“Entreno fuerza 4 veces por semana con un poquito de cinta inclinada. Para bajar la grasa necesitás déficit calórico. La cinta te baja un poco más de calorías y te trabaja el estado”, detalló.
Ahora, después de haber bajado más de 20 kilos, su objetivo cambió: ya no busca perder peso, sino ganar masa muscular. “Ahora ya no estoy bajando, estoy tratando de subir músculo”, afirmó. También adelantó que planea intensificar su rutina durante los próximos meses: “Este verano creo que voy a hacer la diferencia porque voy a entrenar fuerte todos los días”.