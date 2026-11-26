Rocío Marengo expresó su indignación en las redes sociales después de atravesar una situación de peligro mientras circulaba por una ruta de la provincia de Buenos Aires. Una vez que llegó a su casa y dejó atrás el momento de tensión, la mediática publicó una serie de historias de Instagram en las que cuestionó el estado de los caminos y reclamó respuestas de las autoridades.