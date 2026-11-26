Resumen para apurados
- Rocío Marengo denunció en redes que casi sufre un accidente grave en la ruta 47 de Buenos Aires debido a la presencia de pozos gigantes y falta de mantenimiento.
- Tras el hecho, la mediática compartió su descargo en Instagram, apuntó contra el abandono de las rutas 47 y 42, y cuestionó la falta de respuestas de las autoridades de Vialidad.
- El reclamo visibiliza el deterioro de los caminos bonaerenses e interpela a las autoridades gubernamentales ante el riesgo latente de siniestros viales fatales en la zona.
Rocío Marengo expresó su indignación en las redes sociales después de atravesar una situación de peligro mientras circulaba por una ruta de la provincia de Buenos Aires. Una vez que llegó a su casa y dejó atrás el momento de tensión, la mediática publicó una serie de historias de Instagram en las que cuestionó el estado de los caminos y reclamó respuestas de las autoridades.
“Ahora que pasó el susto y ya estamos en casa... ¿Qué onda Vialidad? ¿Quién se hace cargo?”, escribió al comienzo de su descargo.
La modelo apuntó especialmente contra las rutas 47 y 42 y advirtió sobre el peligro que representan los pozos que hay en esos caminos. “La ruta 47 y la 42 son un desastre. ¿Van a esperar un accidente fatal para taparlos? Sepan que ayer no nos matamos de ped... (al auto de atrás nuestro le pasó lo mismo)”, denunció.
Marengo también describió las dimensiones de los baches y reconoció que todavía estaba conmocionada por lo ocurrido. “Los pozos son gigantes. Es una vergüenza que dejen que las rutas estén así. Estoy indignada y sigo asustada. Año 2026, ¡una barbaridad! Y sepan que como estoy tranquila no digo todo lo que pienso, pero no descarto decirlo”, agregó.
El reclamo de Rocío Marengo por el estado de las rutas
En otra de sus publicaciones, la conductora volvió sobre el episodio y precisó cuáles fueron los tramos que le hicieron pasar un momento de extrema tensión.
“Casi nos matamos en la ruta 47. Un pozo gigante listo para matar a cualquiera en cualquier momento”, sostuvo.
Además, identificó los caminos a los que hacía referencia y cuestionó la falta de mantenimiento. “La 47 que va de Luján a Navarro es un desastre. La 42 que va a La Choza está directamente abandonada”, afirmó.
Por último, Marengo apuntó contra quienes tienen la responsabilidad de garantizar el mantenimiento de las rutas y se preguntó a quién debía dirigir su reclamo.
“¿Qué onda la gente que labura para que los argentinos tengamos un país mejor? ¡No los veo! ¿A quién le escribo? ¿Al gobernador? ¿Al presidente?”, concluyó.