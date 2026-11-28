“A eso lo vamos a demostrar. Y tenemos un partido relativamente joven, con muchos jóvenes, con la fuerza y la voluntad para hacerlo. Así que estamos en esto. Y tenemos algún capital en el PRO. ¿Hemos cometido errores?. Sí. Pero, por ejemplo, no tenemos a nivel nacional ningún dirigente judicializado o imputado, y eso es una muestra de quién somos. Eso es un capital que tiene el PRO”, marcó.