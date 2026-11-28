Resumen para apurados
- Según informó La Gaceta, el dirigente Alfredo De Angeli afirmó que el PRO cuenta con el capital político necesario para gobernar en todo el país hacia los comicios de 2027.
- Durante una entrevista junto a Benjamín Terraf en Tucumán, De Angeli destacó la gestión de Rogelio Frigerio en Entre Ríos y la combinación de juventud y experiencia en el partido.
- En el plano electoral tucumano, la dirigencia local ratificó su vocación frentista, aunque advirtió que competirá con lista propia si no se alcanza un consenso opositor.
Alfredo De Angeli, ex senador nacional y referente del PRO, se mostró expectante con miras a las elecciones de 2027, y valoró que el armado liderado por el ex presidente Mauricio Macri “tiene capital” para competir en las urnas. “El PRO está preparado para gobernar en todos lados”, aseveró el dirigente rural oriundo de Entre Ríos en una entrevista con LA GACETA Play.
De Angeli, que estuvo acompañado por el titular local del partido, Benjamín Terraf, recordó que este espacio conduce el gobierno enterriano a través de Rogelio Frigerio, ex funcionario de Macri. Admitió que, en otros distritos, el desafío puede ser “más difícil”, aunque confió en la capacidad de los dirigentes de toda la Argentina para asumir las riendas del poder.
“El PRO tiene gente joven, pujante, como el caso de Benjamín, y muchos ‘benjamines’ más a lo largo y lo ancho del país”, aseguró. Rescató que, a la vez, cuentan con referentes de “experiencia”.
“A eso lo vamos a demostrar. Y tenemos un partido relativamente joven, con muchos jóvenes, con la fuerza y la voluntad para hacerlo. Así que estamos en esto. Y tenemos algún capital en el PRO. ¿Hemos cometido errores?. Sí. Pero, por ejemplo, no tenemos a nivel nacional ningún dirigente judicializado o imputado, y eso es una muestra de quién somos. Eso es un capital que tiene el PRO”, marcó.
Postura “frentista”
Terraf, en tanto, aseguró que el partido mantiene su postura “frentista”, más allá de que lanzó la candidatura del ex legislador Alberto Colombres Garmendia para la Gobernación. “Desde el PRO queremos ganar la provincia y para eso creo que tenemos que estar todos juntos. Si ese esquema no se da, lógicamente el PRO va a ir con lista netamente amarilla en cada una de las ciudades”, anticipó el concejal de Tafí Viejo.