Política

Macri encabezó una reunión para definir la estrategia del PRO

La dirigencia ratificó la decisión de fortalecer la estructura territorial con vistas a las elecciones de 2027.

Mauricio Macri.
Mauricio Macri.
Por Redacción Política Hace 3 Hs

Mauricio Macri encabezó ayer una reunión de la Mesa Ejecutiva del PRO para evaluar el escenario político nacional, repasar el trabajo partidario y definir los principales objetivos para el tramo final del año. Durante el encuentro, la dirigencia ratificó la decisión de fortalecer la estructura territorial con vistas a las elecciones de 2027.

En ese marco, el partido resolvió mantener abiertos los canales de diálogo con La Libertad Avanza (LLA), aunque sin acelerar las negociaciones para conformar una alianza electoral. También volvió a expresar su rechazo a las reelecciones indefinidas de los intendentes en la provincia de Buenos Aires.

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El encuentro se produjo luego de que el propio Macri admitiera públicamente que las conversaciones con el oficialismo no registraron avances concretos. Pese a ese escenario, desde el entorno del ex presidente descartaron que exista urgencia por alcanzar un entendimiento electoral. Según consignó TN, cerca de Macri consideran que ambas fuerzas pueden conservar sus posiciones actuales mientras continúan las conversaciones.

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