Lucha contra la ludopatía: si un padre detecta que su hijo apuesta debe pedir pronta ayuda profesional, sugiere el PUNA
La directora Florencia Lazarte explicó cómo hablar del tema en familia, qué límites poner y cuándo consultar a los especialistas. El servicio universitario contra las adicciones atiende casos.
Resumen para apurados
- La titular del PUNA, Florencia Lazarte, instó en Argentina a pedir ayuda profesional inmediata si los hijos apuestan online, para frenar a tiempo la ludopatía en menores.
- Chicos de 13 y 14 años acceden al juego mediante billeteras virtuales, un problema subestimado frente a las drogas, en el marco de la reciente sanción de la ley de prevención.
- La regulación estatal de la publicidad en deportes y el abordaje interdisciplinario temprano serán claves para mitigar daños severos de salud mental y deudas familiares.
Las apuestas online generan menos alarma entre las familias que el consumo de sustancias, aunque a la consulta de los profesionales ya llegan chicos de 13 y 14 años que apostaron. La advertencia es de Florencia Lazarte, psicóloga y directora del PUNA, el Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones.
En una entrevista con LG Play, previa a la votación de la Ley de Prevención de la Ludopatía sancionada el jueves, Lazarte puso el foco en lo que pasa puertas adentro de la casa: “Yo creo que las adicciones a sustancias o a las apuestas son similares y ambas requieren que el entorno se ocupe del problema”.
Según la especialista, cuando los padres se enteran de que un hijo apostó, es frecuente que le resten importancia. “Se alarman más con el consumo de una sustancia tóxica, psicoactiva, más que con el juego online”, explicó.
Pero aclaró que una apuesta no convierte a nadie en ludópata. La señal de alerta aparece cuando empieza a preocupar: entre los indicios aparecen que cuesta frenarlo, hay pérdidas de plata importantes o afecta algún área de la vida de la persona. Ahí, dijo, “hay que ocuparse”.
La edad es parte de la preocupación. Lazarte citó estadísticas de Unicef según las cuales uno de cada cuatro chicos de entre 12 y 14 años apostó alguna vez. “Se ha vuelto un número alarmante”, sostuvo.
Qué hacer
Para Lazarte, lo primero a hacer es instalar el tema antes de que haya un problema. Si en la televisión aparece una publicidad de apuestas, propone preguntarles a los hijos qué piensan al respecto y si conocen a alguien que haya apostado, además de explicarles que “no se puede vivir de las apuestas”.
También hay que hablar del dinero. Los chicos usan billeteras virtuales y mueven plata desde el celular. Por eso, cuando se habilita una plataforma, la psicóloga recomienda fijar reglas claras: determinar cuánto dinero manejará el chico y mirar los movimientos y gastos que tenga. “Es una manera de educar en función de algo nuevo”, planteó.
Si ya se detectaron apuestas, aconseja hablar con claridad y comprensión, sin retos. “Queremos saber qué está pasando, te podemos acompañar”, fue el ejemplo que dio y que el mensaje para el hijo sea que lo que está atravesando “nos puede pasar a todos”, porque no afecta solo a los adolescentes.
Y sumó que la prevención no puede quedar solo en manos de las familias. Los equipos de fútbol, los jugadores y los influencers, dijo, “son referentes para los jóvenes y no solamente para los jóvenes, sino también para los adultos”. Por eso, la presencia de publicidad de servicios de apuestas en el deporte es tan masiva. Por eso, consideró fundamental regularla, uno de los puntos que aborda la ley.
“El Estado tiene que intervenir con políticas públicas acordes que garanticen el derecho a la salud mental por encima de cualquier interés económico”, afirmó.
Cuándo consultar
Muchas personas afectadas llegan al PUNA cuando el problema ya está avanzado: con la salud física y mental dañada, endeudados y, en algunos casos, con intentos de suicidio. Por eso, insistió en que no hace falta esperar a que haya una ludopatía para consultar. Si un padre detecta que su hijo apuesta, dijo, debe pedir pronta ayuda profesional “porque es importante detener esto a tiempo”.
El tratamiento es similar al de un consumo de sustancias: un abordaje integral, con un equipo interdisciplinario que trabaja con la persona, su familia y su entorno. En casos avanzados puede sumarse medicación para controlar la compulsión, ya que el paciente puede atravesar una abstinencia.
El PUNA tiene un servicio gratuito de primera escucha, con consultas personalizadas y atención por WhatsApp. Funciona de lunes a viernes en Ayacucho 291. “No duden en consultar”, fue el mensaje final de Lazarte.
Satisfacción de la Iglesia: pronunciamiento institucional
La Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Iglesia Católica manifestó su satisfacción por la sanción unánime en el Senado de la Ley de Prevención de la Ludopatía y calificó la medida como “un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina”. “Recibimos con profunda gratitud la sanción de la ley destinada a prevenir y abordar la ludopatía”, a la que definió como “una herida que no dejaba de crecer”. Advirtió que la tarea de prevención debe continuar en los distintos ámbitos de la sociedad: “Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo”.