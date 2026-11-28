Satisfacción de la Iglesia: pronunciamiento institucional

La Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Iglesia Católica manifestó su satisfacción por la sanción unánime en el Senado de la Ley de Prevención de la Ludopatía y calificó la medida como “un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina”. “Recibimos con profunda gratitud la sanción de la ley destinada a prevenir y abordar la ludopatía”, a la que definió como “una herida que no dejaba de crecer”. Advirtió que la tarea de prevención debe continuar en los distintos ámbitos de la sociedad: “Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo”.



