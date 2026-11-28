Resumen para apurados
- La cosecha de trigo avanza en la región núcleo con rindes alentadores que superan las expectativas iniciales pese al clima, según informó la Bolsa de Comercio de Rosario.
- La trilla cubre el 10% del área frente al 40% del año pasado. Santa Fe lidera la actividad, mientras Buenos Aires y Córdoba aguardan la maduración para iniciar las labores.
- Se proyecta que el rinde medio regional supere en un 20% al promedio histórico. Las próximas jornadas sin lluvias permitirán acelerar los trabajos y consolidar la campaña.
El centro-sur santafesino ya cosechó más de la mitad del área del trigo 2026/27, con rindes alentadores. En el resto de la región, la trilla recién comienza a ponerse en marcha y el avance regional alcanza un 10% del área. Así lo destaca un informe de la Guía Estratégica del Agro (GEA), de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
A esta altura del año pasado ya se había cosechado un 40% del área regional. En el NE bonaerense -los alrededores de San Pedro y Río Tala- ya se ven algunas máquinas trabajando, mientras que en Pergamino y Colón estiman iniciar dentro de una semana. En el NO bonaerense calculan que todavía faltan unos 10 días: “Los trigos todavía están en grano pastoso”. En el SE cordobés, en tanto, la cosecha aún no comenzó. La ventana sin lluvias de los próximos días aceleraría la trilla.
Los resultados de esta primer tanda vienen por encima de las expectativas: en María Susana y Totoras los promedios superan los 60 quintales por hectárea (qq/ha), mientras que en Carlos Pellegrini rondan los 40 qq/ha, con máximos de 60 qq/ha y mínimos de 35 qq/ha. Se estima que el rinde medio de la región podría ubicarse un 20% por encima del promedio histórica, pero los resultados estarían lejos de repetir los registros extraordinarios del ciclo anterior, cuando hubo lotes que llegaron a los 90 qq/ha y el rinde promedio de la región alcanzó 60 qq/ha. “Va a ser un año bueno, pero no extraordinario”, resumen desde Rojas.