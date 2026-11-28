Los resultados de esta primer tanda vienen por encima de las expectativas: en María Susana y Totoras los promedios superan los 60 quintales por hectárea (qq/ha), mientras que en Carlos Pellegrini rondan los 40 qq/ha, con máximos de 60 qq/ha y mínimos de 35 qq/ha. Se estima que el rinde medio de la región podría ubicarse un 20% por encima del promedio histórica, pero los resultados estarían lejos de repetir los registros extraordinarios del ciclo anterior, cuando hubo lotes que llegaron a los 90 qq/ha y el rinde promedio de la región alcanzó 60 qq/ha. “Va a ser un año bueno, pero no extraordinario”, resumen desde Rojas.