El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) informó que tres ingenios de la provincia finalizaron la zafra. El Ñuñorco, el Marapa y el Santa Rosa. No obstante, los dos últimos siguen elaborando alcohol en sus destilerías. Hoy, 11 ingenios continúan en zafra. Según el Ipaat, hasta el jueves 12 la zafra tucumana acumulaba 198 días con un avance del 90% respecto de la estimación de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de 19.650.000 de toneladas de caña disponible para la molienda. Hasta el último jueves se molieron 17.751.743 toneladas de caña bruta. Con esto, la zafra local 2026 supera los volúmenes de la 2025, con una extra de 81.143 toneladas de caña molida.