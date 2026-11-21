El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) informó que tres ingenios de la provincia finalizaron la zafra. El Ñuñorco, el Marapa y el Santa Rosa. No obstante, los dos últimos siguen elaborando alcohol en sus destilerías. Hoy, 11 ingenios continúan en zafra. Según el Ipaat, hasta el jueves 12 la zafra tucumana acumulaba 198 días con un avance del 90% respecto de la estimación de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de 19.650.000 de toneladas de caña disponible para la molienda. Hasta el último jueves se molieron 17.751.743 toneladas de caña bruta. Con esto, la zafra local 2026 supera los volúmenes de la 2025, con una extra de 81.143 toneladas de caña molida.
Se produjeron 1.390.872 toneladas de azúcar físico, considerando los distintos tipos. La producción de alcohol avanza con nueve destilerías, y hasta la fecha se elaboraron 299.786.512 litros de alcohol hidratado y 188.142.648 litros de alcohol anhidro/deshidratado (bioetanol), que se usan para mezcla con naftas.
En Salta, el ingenio San Isidro finalizó la zafra, y solo continúa el Seaboard. En Jujuy, los tres ingenios concluyeron la molienda: Ledesma, Río Grande y La Esperanza. No obstante, las plantas continuarán con la elaboración de alcohol. En Salta y Jujuy, la zafra acumula 191 días. Según datos enviados al Ipaat, hasta la fecha se molieron 7.643.392 toneladas de caña bruta, se elaboraron 450.705 toneladas de azúcar físico, y se produjeron 190.662.304 litros de alcohol hidratado y 136.514.523 litros de alcohol deshidratado/anhidro (bioetanol).