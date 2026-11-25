Resumen para apurados
- Tras el reclamo de la Iglesia, comisiones del Senado acordaron discutir en Labor Parlamentaria el tratamiento de la ley de prevención de la ludopatía para llevarla al recinto.
- El proyecto cuenta con media sanción de Diputados, pero el oficialismo y bloques provinciales proponen modificaciones sobre publicidad y competencias frente al rechazo del PJ.
- La Cámara alta definirá este jueves si sanciona la norma original o aprueba cambios, en medio del debate por la protección de menores frente a las apuestas digitales.
El tratamiento de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea volvió a generar diferencias en el Senado, luego de la demanda efectuada por la Iglesia por esta problemática. Tras una reunión plenaria de tres comisiones, La Libertad Avanza (LLA) y la oposición resolvieron continuar las negociaciones en Labor Parlamentaria para definir cómo llevar la iniciativa al recinto en la sesión prevista para este jueves.
El debate gira en torno al proyecto que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre de 2024 y a una serie de modificaciones impulsadas por el oficialismo. La discusión expuso distintas posiciones sobre la conveniencia de aprobar primero el texto original o avanzar con un dictamen que incorpore nuevos mecanismos de regulación.
La reunión fue encabezada por las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, presididas por Ivanna Arrascaeta, Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita, respectivamente. En total, se analizaron 14 iniciativas presentadas por distintos senadores, con propuestas para regular las plataformas de apuestas, la publicidad y el patrocinio de juegos en línea, prevenir la ciberludopatía infantil y proteger a niñas, niños y adolescentes.
Diferencias entre LLA y oposición
Uno de los planteos centrales fue el de la senadora Patricia Bullrich (LLA), quien propuso concentrar las modificaciones solo en tres ejes: restringir la publicidad de las apuestas, bloquear los sitios ilegales y reforzar la protección de los menores de edad.
Entre las medidas que planteó, mencionó la posibilidad de incorporar un mecanismo para que el Enacom pueda bloquear, en un plazo de 24 horas, los sitios web denunciados por operar sin autorización. También propuso profundizar las restricciones a la publicidad en televisión y redes sociales y eliminar los artículos referidos al funcionamiento interno de los clubes deportivos, por considerar que exceden el objetivo central de la iniciativa.
Bullrich sostuvo que la intención es mejorar el proyecto aprobado por Diputados sin postergar su tratamiento. Incluso, planteó que, si existía acuerdo entre los bloques, podían tratarse ambos textos en la sesión del jueves: primero la media sanción y luego una iniciativa con las modificaciones propuestas. Para avanzar con ese esquema, indicó que sería necesario reunir los dos tercios de los votos.
En el bloque Justicialista, José Mayans pidió respetar el compromiso de tratar el proyecto este jueves y ratificar la media sanción de Diputados para evitar que pierda estado parlamentario. Consideró que ese texto constituye una buena base y propuso aprobarlo para luego avanzar con las modificaciones complementarias.
Jorge Capitanich coincidió con la posibilidad de habilitar el tratamiento con una mayoría de dos tercios, aprobar la iniciativa de Diputados y asumir el compromiso de trabajar posteriormente en los mecanismos adicionales.
En otra posición, la senadora Carmen Álvarez Rivero (LLA) consideró que la legislación vigente sobre salud mental y consumos problemáticos ya contempla herramientas de asistencia. Sostuvo que el eje de la regulación nacional debería estar puesto en el bloqueo de plataformas ilegales y el control de la publicidad, mientras que la fiscalización de las casas de apuestas corresponde a las provincias.
Por su parte, Edith Terenzi (Despierta Chubut) anticipó que presentará un dictamen de minoría para expresar la posición de su provincia. Argumentó que la regulación de los juegos de azar es competencia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También cuestionó la posibilidad de aprobar la ley de Diputados y luego impulsar otra iniciativa paralela.
El reclamo de la Iglesia
Antes del debate legislativo, las comisiones recibieron a monseñor Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, quien pidió avanzar con urgencia en la regulación de las apuestas en línea.
El representante de la Iglesia Católica reclamó que los senadores prioricen a las personas más vulnerables, especialmente a niñas, niños y adolescentes, por encima de los intereses económicos. También advirtió sobre las consecuencias de la ludopatía y los riesgos que enfrenta la población juvenil, incluido el suicidio.
"Les pedimos que no dejen morir a este proyecto", expresó Pizarro, en referencia a la iniciativa que cuenta con media sanción de Diputados.
Tras las exposiciones, los senadores acordaron continuar las conversaciones en Labor Parlamentaria para terminar de definir los consensos y establecer la modalidad de tratamiento de los proyectos en la sesión de este jueves.