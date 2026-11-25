El tratamiento de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea volvió a generar diferencias en el Senado, luego de la demanda efectuada por la Iglesia por esta problemática. Tras una reunión plenaria de tres comisiones, La Libertad Avanza (LLA) y la oposición resolvieron continuar las negociaciones en Labor Parlamentaria para definir cómo llevar la iniciativa al recinto en la sesión prevista para este jueves.