Resumen para apurados
- Hoy, la Legislatura de Tucumán dictaminó proyectos contra la ludopatía y exigió al Senado debatir la ley nacional para frenar el auge de las apuestas online en jóvenes.
- Las medidas provinciales prohíben publicidad en el transporte y crean planes escolares, en un marco de presión social y eclesiástica ante la demora del debate en el Congreso.
- De no tratarse con urgencia en el Senado, la ley nacional perderá estado parlamentario, lo que retrasará la regulación del juego digital y la protección a los menores.
Distintos sectores de la sociedad levantaron la voz ante la inminente pérdida de estado parlamentario del proyecto para regular las apuestas en línea que está inmóvil en el Senado. La Iglesia católica volvió a reclamar una respuesta legislativa, y a ese pedido también se sumaron voces del Senado y también posiciones de la Legislatura tucumana.
La comisión de Acciones Preventivas y Asistenciales de las Adicciones se reunió hoy y dio dictamen a la iniciativa que modifica la Ley N° 8.986 de juego responsable que prohíbe la publicidad de juegos de azar bajo cualquier modalidad, en el transporte público de pasajeros de la Provincia, tanto urbano como interurbano.
Además, comité que encabeza Nancy Bulacio dictaminó otra iniciativa que propone la creación del “Programa Provincial de Prevención Digital Obligatoria, para el uso responsable de tecnologías y juegos online”, con el objeto de concientizar, prevenir y educar a estudiantes, madres, padres y/o tutores sobre el riesgo asociado al uso problemático de pantallas, videojuegos, redes sociales y apuestas online.
Patología de la salud mental
El parlamentario Claudio Viña, por su parte, se manifestó mediante un proyecto de resolución para el urgente tratamiento en el Senado del proyecto de ley de ludopatía, que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados.
“Desde hace tiempo venimos advirtiendo, junto con numerosos sectores de nuestra sociedad, las graves consecuencias de la ludopatía y las apuestas en línea en la vida de niños, adolescentes y jóvenes”, señaló. A la vez, recordó que fue autor de la ley provincial de juego responsable y que presentó numerosos proyectos para combatir la ludopatía digital, pero que estos no se trataron de forma integral en la Cámara y eso tornó que resulten ineficientes.
“No basta con el supuesto combate al juego ilegal, ya que la ludopatía, legal o ilegal, constituye una patología de la salud mental, que hoy presenta un crecimiento exponencial. No podemos naturalizar que deportistas de élite, artistas e influencers, como así también los principales clubes de fútbol, en sus camisetas, inviten a los niños y jóvenes, principales destinatarios de este mensaje, a iniciarse en una adicción que destruye económica y mentalmente a la persona, a la familia y a todo el tejido social”, protestó.
En ese sentido, insistió con que el Senado debe tratar la iniciativa que ya cuenta con media sanción. “Pido que asuman con responsabilidad la regulación y, por qué no, el combate contra este flagelo moderno que, utilizando al deporte y a los famosos de turno, busca cooptar a los niños y a los jóvenes, para convertirlos en rehenes de por vida de este negocio siniestro”, disparó.