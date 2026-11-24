“No basta con el supuesto combate al juego ilegal, ya que la ludopatía, legal o ilegal, constituye una patología de la salud mental, que hoy presenta un crecimiento exponencial. No podemos naturalizar que deportistas de élite, artistas e influencers, como así también los principales clubes de fútbol, en sus camisetas, inviten a los niños y jóvenes, principales destinatarios de este mensaje, a iniciarse en una adicción que destruye económica y mentalmente a la persona, a la familia y a todo el tejido social”, protestó.