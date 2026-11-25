Qué le preguntaron a Santilli los senadores tucumanos: 22 consultas sobre obras, trenes y fondos nacionales
Manzur presentó 13 preguntas, Mendoza hizo cinco y Ávila, cuatro. Los tres pidieron precisiones sobre el Belgrano Cargas. También hubo planteos sobre el tren de pasajeros, los talleres de Tafí Viejo, el financiamiento de la UNT y el programa Remediar.
Resumen para apurados
- Según la prensa, los senadores por Tucumán Manzur, Mendoza y Ávila remitieron 22 preguntas al jefe de Gabinete Diego Santilli en el Senado sobre obras, trenes y fondos nacionales.
- Los legisladores requirieron precisiones sobre el Belgrano Cargas, la continuidad de obras públicas frenadas, partidas para la UNT y el sostenimiento del transporte de pasajeros.
- Las respuestas de Jefatura de Gabinete marcarán las prioridades de asignación de recursos y definirán el avance de proyectos de infraestructura y transporte en el norte argentino.
Los tres senadores nacionales por Tucumán presentaron 22 preguntas en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, remitió al Senado.
El Belgrano Cargas fue un punto en común. Beatriz Ávila pidió el plan de inversiones para recuperar el ramal C-8 en Tucumán y el NOA. Sandra Mendoza consultó cuánto se prevé invertir en el tramo que atraviesa la provincia. Juan Manzur preguntó en qué estado está el proceso de privatización y por qué las obras exigidas en la licitación no incluyen los ramales tucumanos.
Manzur: obras paralizadas, universidades y vivienda
Manzur presentó 13 preguntas. Pidió un inventario de las obras nacionales paralizadas, suspendidas o demoradas en Tucumán, con el grado de avance, los montos desembolsados, las deudas con contratistas y el costo de reactivarlas. También reclamó un cronograma para las obras viales, de agua potable, saneamiento y prevención de inundaciones. En vivienda, preguntó qué pasará con los proyectos inconclusos del Procrear y con los convenios firmados con el Instituto Provincial de Vivienda.
En educación, solicitó el detalle de los fondos transferidos a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), los recursos previstos para 2027 y cómo se cumplirá la Ley de Financiamiento Universitario. También pidió datos sobre infraestructura y equipamiento escolar, salud pública y mental, provisión de medicamentos, jubilaciones y prestaciones por discapacidad. Completó sus planteos con preguntas sobre industria y empleo, inflación y salarios, deuda pública, el vínculo con Estados Unidos y el impacto de la actuación de Javier Milei en las elecciones brasileñas sobre la relación bilateral.
Mendoza: fondos para Tucumán, autopista y talleres de Tafí Viejo
Mendoza presentó cinco preguntas. Quiso saber cuánto dinero transfirió la Nación a Tucumán en 2026, qué recursos prevé para 2027 y si existe un cronograma para devolver los fondos que, según planteó, el Tesoro retiene. También preguntó por la ejecución de las obras nacionales y por la fecha de finalización de la autopista Tucumán–Santiago del Estero.
En transporte, consultó si habrá subsidios para aliviar el costo del boleto de colectivo en el interior y si están previstas las reparaciones para que vuelva el tren de pasajeros. Además, preguntó si la Nación evalúa vender, transferir o concesionar los terrenos de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, quién los administra y cuál sería el impacto de una eventual operación. Su último planteo se centró en el programa Remediar: qué pasará con los medicamentos excluidos del nuevo listado y cómo se garantizará la continuidad de los tratamientos.
Ávila: retenciones, rutas, dengue y tren de pasajeros
Ávila presentó cuatro preguntas. Consultó si la Nación prevé retenciones diferenciadas o reintegros para las exportaciones de limón, arándanos, legumbres y tabaco. En infraestructura, pidió plazos y partidas para el corredor hacia Chile por el Paso de San Francisco, el acueducto de Vipos, las plantas de tratamiento cloacal, el mantenimiento de las rutas 9, 34, 38 y 40 y las obras para prevenir inundaciones. También preguntó en qué plazo y bajo qué condiciones podría reanudarse el servicio ferroviario Retiro-Tucumán.
Sus otros planteos apuntaron a los fondos, insumos y campañas de vacunación contra el dengue en el NOA, al presupuesto para el funcionamiento y la investigación de la UNT, a las deudas de la Nación con Tucumán por obras y transferencias y a la posibilidad de compensar al transporte público del interior.