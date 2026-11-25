En transporte, consultó si habrá subsidios para aliviar el costo del boleto de colectivo en el interior y si están previstas las reparaciones para que vuelva el tren de pasajeros. Además, preguntó si la Nación evalúa vender, transferir o concesionar los terrenos de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, quién los administra y cuál sería el impacto de una eventual operación. Su último planteo se centró en el programa Remediar: qué pasará con los medicamentos excluidos del nuevo listado y cómo se garantizará la continuidad de los tratamientos.