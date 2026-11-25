Resumen para apurados
- Según Bloomberg, la senadora Patricia Bullrich pidió a Javier Milei corregir el rumbo económico en Argentina antes de 2027 para aliviar a sectores golpeados como las pymes.
- La dirigente propuso bajas de tasas, mayor crédito y reformas tributarias para pymes, como abonar el IVA solo tras cobrar facturas, en medio de tensiones por el rumbo oficial.
- El reclamo expone internas en el oficialismo y abre especulaciones sobre el armado electoral hacia 2027 y el liderazgo político de cara a los próximos comicios presidenciales.
Patricia Bullrich volvió a plantear la necesidad de corregir el rumbo económico del Gobierno y advirtió que la administración de Javier Milei debe mostrar resultados antes de las elecciones de 2027. “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, sostuvo la senadora en una entrevista con *Bloomberg*, en la que reclamó medidas focalizadas para los sectores más golpeados por la situación económica.
“Hay una elección en el medio”, remarcó la exministra de Seguridad, al considerar que el Ejecutivo debe avanzar con “cambios quirúrgicos” para atender las dificultades que atraviesan determinadas actividades. En ese sentido, destacó la importancia del crédito como motor de la economía y pidió que continúe la baja de las tasas de interés.
Bullrich volvió a cuestionar la política económica
Las declaraciones se suman a una serie de planteos que Bullrich viene realizando sobre la marcha de la economía, especialmente en relación con la presión impositiva, las condiciones laborales y las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Días atrás, la senadora difundió un video en el que sostuvo que las pymes tienen voluntad de invertir y crecer, pero necesitan que el Estado reduzca las trabas que condicionan su actividad. “Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo”, expresó.
Entre las reformas que propone, puso el foco en el esquema del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y planteó que las empresas deberían pagarlo una vez que efectivamente cobran las facturas. “Yo creo que el IVA tiene que pagarse al cobrar la factura”, afirmó, al cuestionar que las pymes deban afrontar obligaciones tributarias antes de recibir los ingresos por sus ventas.
La sucesión de Milei y las especulaciones sobre Bullrich
En paralelo a sus diferencias sobre la política económica, Bullrich también quedó en el centro de las especulaciones sobre el futuro político del oficialismo y la sucesión de Javier Milei, en caso de que el Presidente consiga la reelección en 2027.
La senadora no tendría intenciones de acompañar a Milei en una eventual fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta. En el entorno bullrichista consideran que, si el mandatario obtiene un segundo mandato, la disputa por su sucesión en 2031 comenzará prácticamente desde el inicio de ese período.
La tensión se profundizó luego de una fotografía en la que Bullrich apareció junto a dirigentes de su espacio político. La imagen generó malestar en la Casa Rosada, donde -según el citado medio- fue interpretada como un mensaje político hacia los hermanos Milei.
En junio, Bullrich había publicado un video con el tango "Se dice de mí", en el que aparecía frente a un laberinto con tres posibles destinos: la Presidencia, la Vicepresidencia y la Jefatura de Gobierno porteña. De acuerdo con las versiones difundidas, dos de esas alternativas habrían quedado descartadas: la Ciudad de Buenos Aires y la vicepresidencia. La posibilidad de disputar la Presidencia en 2031 sigue alimentando las especulaciones, aunque desde su entorno también señalan que podría continuar su carrera en el Senado.