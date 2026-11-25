En junio, Bullrich había publicado un video con el tango "Se dice de mí", en el que aparecía frente a un laberinto con tres posibles destinos: la Presidencia, la Vicepresidencia y la Jefatura de Gobierno porteña. De acuerdo con las versiones difundidas, dos de esas alternativas habrían quedado descartadas: la Ciudad de Buenos Aires y la vicepresidencia. La posibilidad de disputar la Presidencia en 2031 sigue alimentando las especulaciones, aunque desde su entorno también señalan que podría continuar su carrera en el Senado.