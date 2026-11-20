Milei endureció su discurso contra Irán y defendió el juicio en ausencia por el atentado a la AMIA
El Presidente recibió un reconocimiento del Foro Argentino contra el Antisemitismo y aseguró que la nueva ley permitirá juzgar a los responsables de los ataques terroristas, aunque permanezcan fuera del país. También destacó las medidas de su Gobierno contra organizaciones vinculadas a Irán.
Resumen para apurados
- En Buenos Aires, Javier Milei defendió el juicio en ausencia por los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel al recibir una distinción de FACA para combatir la impunidad.
- El mandatario destacó medidas oficiales como catalogar a grupos iraníes como terroristas y expulsar diplomáticos de Teherán, tras recordar a las 114 víctimas de ambos ataques.
- La iniciativa busca procesar judicialmente a los acusados iraníes en el exterior y afianza el alineamiento estratégico de la política exterior argentina con Israel y la IHRA.
El presidente Javier Milei recordó los atentados terroristas contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, y la AMIA, perpetrado en 1994, y defendió la implementación del juicio en ausencia para avanzar en el proceso judicial contra los responsables. “La Justicia por fin empieza a moverse”, sostuvo durante un discurso en Buenos Aires.
Según informó TN, el mandatario recibió este jueves un reconocimiento del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), durante la cena anual de la organización. En ese contexto, vinculó la memoria del Holocausto con la necesidad de combatir la discriminación y el antisemitismo en la actualidad.
Milei recordó que horas antes había participado de un acto en la sede de la AMIA, donde el Estado de Israel entregó un reconocimiento oficial a los familiares de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la mutual judía.
“Con la Ley de Juicio en Ausencia, los responsables van a ser juzgados, aunque sigan escondidos detrás de un régimen que los protege”, afirmó el Presidente. También sostuvo que los dos ataques dejaron “114 vidas arrancadas por el terrorismo en nuestro propio suelo”.
Javier Milei destacó las medidas del Gobierno contra el terrorismo
Durante su intervención, el jefe de Estado enumeró algunas de las decisiones adoptadas por su administración en materia de política exterior y seguridad. Entre ellas mencionó la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria iraní y las fuerzas Quds como organizaciones terroristas.
También hizo referencia a la expulsión del encargado de negocios del régimen de Teherán y a la firma de un memorándum con Israel en defensa de la libertad y la democracia.
Otro de los puntos destacados fue la presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). Milei señaló que es la primera vez que un país de América del Sur ocupa ese lugar y destacó la designación de Marcelo Mindlin para encabezar la representación argentina.
El lema elegido para esa gestión es “Expandiendo las fronteras de la memoria”.
Milei habló sobre los archivos del nazismo en Argentina
El Presidente también se refirió al papel de la Argentina durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Recordó que el país recibió a miles de sobrevivientes del Holocausto que reconstruyeron sus vidas en territorio nacional, pero también señaló que recibió a criminales nazis que llegaron para esconderse.
En ese sentido, afirmó que desde la Cancillería se impulsa el resguardo y el acceso a los archivos de aquella época. “Cada documento que se abre, se le gana un pedazo de terreno al olvido”, expresó.
El mensaje de Milei contra el antisemitismo
En otro tramo de su discurso, Milei definió al antisemitismo como una señal de deterioro de los valores democráticos y advirtió sobre los riesgos de la indiferencia frente a los actos de discriminación.
“El antisemitismo es el canario en la mina. Cuando aparece es porque los valores que sostiene una sociedad libre empiezan a debilitarse”, manifestó.
Además, sostuvo que la protección de la comunidad judía forma parte de las obligaciones del Estado y aseguró que su Gobierno no permitirá ataques contra sus integrantes.
“Somos un país soberano y nuestros ciudadanos son ciudadanos libres, que merecen toda la seguridad compartida que provee nuestra nación. Quienes ataquen a la comunidad judía en nuestro suelo atentan contra este mismo principio básico”, afirmó.
Finalmente, el mandatario vinculó la memoria del Holocausto con la lucha contra el antisemitismo en el presente. “El odio que llevó a Auschwitz comenzó con prejuicios, con palabras y con la indiferencia de muchos”, señaló.
Milei concluyó su intervención con un compromiso de trabajar junto al Foro Argentino contra el Antisemitismo para construir un país sin discriminación. “Lo vamos a construir juntos, ladrillo por ladrillo”, afirmó.