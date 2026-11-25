Resumen para apurados
- Argentina entró en recesión técnica en septiembre al encadenar dos trimestres en baja por la caída en la industria y las finanzas, según datos informados por el Indec.
- Aunque la actividad creció 1,1% mensual en septiembre, diez de los quince sectores cayeron. El Gobierno relativizó la situación y destacó mejoras en minería y energía.
- El dato del PBI se confirmará el 16 de diciembre; consultoras redujeron las proyecciones anuales, pero prevén un leve rebote técnico hacia el cuarto trimestre.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba del 1,1% en septiembre respecto de agosto y una caída del 1,2% en la comparación interanual, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pese a la mejora mensual, la economía argentina acumuló dos trimestres consecutivos de contracción, lo que confirmó su ingreso en recesión técnica. De todas maneras, para confirmar la evolución del rumbo económico habrá que esperar hasta el 16 de diciembre cuando se difunda el comportamiento del Producto Bruto Interno (PBI).
Solo cinco de los 15 sectores relevados por el Indec registraron crecimientos interanuales en septiembre. Entre ellos se destacaron la explotación de minas y canteras (+11,1%), electricidad, gas y agua (+4%) y la construcción (+3,5%). En el extremo opuesto, la pesca se desplomó 48,6%, la intermediación financiera retrocedió 11,5% y la industria manufacturera cayó 1,8%. Estas tres actividades restaron 1,1 puntos porcentuales al indicador general.
La publicación del Indec también dejó una señal adversa para el equipo económico: la serie tendencia-ciclo del EMAE, uno de los indicadores que suele destacar el Gobierno, acumuló ocho meses consecutivos sin crecimiento. La revisión de las estadísticas extendió el período de estancamiento desde febrero, pese al aporte de sectores como los hidrocarburos, la minería y la construcción. Esta medición permite identificar la evolución de fondo de la economía, al excluir los efectos estacionales y los movimientos transitorios. Desde el equipo económico, sin embargo, destacaron que el indicador “se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023”.
La actividad de septiembre todavía se ubica 1% por debajo de junio y 2,4% por debajo de diciembre de 2025. La tendencia- ciclo está plana desde febrero: es una economía estancada, no una que esté dando vuelta la página, indica por su parte Federico Filippini, Head of Research & Strategy de Adcap Grupo Financiero. El dato obliga a recortar la proyección de crecimiento para 2026 de Adcap de 1,7% a 0,7%. Las revisiones movieron la caída, no el veredicto. El Indec revisó la caída de julio de 2,8% a 2,5% mes a mes y la suba de agosto de 0,1% a 0,4%. Con la serie anterior, un septiembre de 1,1% habría implicado una contracción trimestral de 2,4%. “Pero un tercer trimestre menos malo tiene su costo: abril–junio se revisaron a la baja, y el EMAE ahora muestra un segundo trimestre de –1% t/t, peor que la contracción de 0,6% del PBI que había informado el organismo estadístico. Parte de la caída simplemente se corrió un trimestre hacia atrás. Dos caídas trimestrales consecutivas ya parecen un hecho. El nuevo lastre viene del sector financiero”, subraya Filippini. “La caída es consistente con lo que señalamos en octubre: la alta morosidad de los hogares restringe el crédito, y el crédito es el canal que esperábamos que impulsara la recuperación hacia 2027. Por ahora, juega en contra”, remarca.
El resultado refleja una economía que todavía no logra consolidar una recuperación generalizada. No obstante, los especialistas proyectan que el cuarto trimestre podría terminar con números positivos, impulsado por el arrastre estadístico que dejó septiembre y una mejora gradual de algunos sectores. “Es probable que el cuarto trimestre termine positivo, finalizando la recesión técnica. Esto se debe a que el dato de septiembre dejó un arrastre positivo de 0,9 puntos hacia el cuarto trimestre”, explicaron en el equipo de Research de Puente. La firma también advirtió que el crecimiento anual se mantendría por debajo del 1% al cierre de este año.
Qué dijo Caputo: relativizó el dato del segundo trimestre
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que las expectativas oficiales sobre los denominados “mejores 18 meses” de la economía no terminaron de cumplirse. Para explicar ese desvío, mencionó el impacto de la guerra en Oriente Medio y la incertidumbre política frente a un eventual regreso del kirchnerismo.
De todos modos, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que desde agosto comenzó a observarse una recuperación que, según sus previsiones, continuará durante los últimos meses del año. “Esperamos ahora un fin de año con una continuidad con la tendencia que estamos viendo ahora”, afirmó. Además, el titular del Palacio de Hacienda resaltó que el indicador tendencia-ciclo se ubicó un 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la Presidencia. Caputo también hizo referencia a las correcciones de los datos de julio y agosto, que mostraron una evolución más favorable que la informada inicialmente. Sin embargo, no se pronunció sobre la caída trimestral de la actividad económica.
Lo que esgrimió Ravier: “no estamos en una crisis económica”
El vocero, Adrián Ravier, indicó que los datos del EMAE no permiten anticipar una caída trimestral del PBI y remarcó que se espera un resultado positivo para septiembre, luego de la baja registrada en julio y de la mejora de agosto. “Si me preguntan si hay recesión técnica, nosotros no lo podemos confirmar. Hay muchas definiciones, pero si se toma la de dos trimestres de PBI en caída, recién vamos a tener en diciembre el dato del tercer trimestre. Hoy tenemos un estimador mensual de actividad económica que mostró una caída en julio, pero agosto y septiembre aparecen como dos meses positivos, aunque son estimadores”, señaló. Ravier agregó que ese mecanismo “puede subestimar la economía informal”, una característica que, según afirmó, todavía tiene peso en la Argentina, por lo que consideró que el resultado final podría no ser negativo. “Hoy, efectivamente, la tasa de crecimiento es más baja de lo que nos gustaría, pero no estamos en una crisis económica profunda ni perdiendo todo lo logrado”, acotó.
Definiciones técnicas
¿Qué es una recesión técnica?.- Una recesión técnica se produce cuando el PBI de un país registra dos trimestres consecutivos de caída en la medición desestacionalizada. Se trata de un criterio estadístico que permite identificar una contracción de la actividad económica, independientemente de la magnitud de los retrocesos. Sin embargo, una recesión técnica no necesariamente implica una crisis económica generalizada, ya que algunos sectores pueden continuar en crecimiento.
¿En qué se diferencia respecto de una recesión económica.- La principal diferencia está en la duración, la profundidad y el alcance de la caída de la actividad. Mientras que la recesión técnica se determina a partir de dos trimestres consecutivos en baja, una recesión económica implica una contracción significativa y extendida de la actividad Para identificarla, se analizan distintos indicadores, entre ellos el nivel de empleo, el consumo, la producción de la industria, los ingresos de la población y las ventas comerciales, entre otros indicadores.
Arrastre estadístico.- La economía no está creciendo durante 2026. A pesar del impulso de la minería y el sector energético, los sectores ligados al mercado interno siguen mostrando un desempeño negativo, advierte Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics. Como resultado, la actividad económica se encuentra 2,4% por debajo del nivel de diciembre pasado. Si el nivel de septiembre se mantuviera sin cambios hasta fin de año, 2026 terminaría con un crecimiento promedio de apenas el 0,3%, explicado solo por un arrastre estadístico, indica el economista.
¿Por qué cambiaron las expectativas? .- Según Casas, el crecimiento del 3,5% promedio que esperaba el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) a fines del año pasado quedó muy lejos. La combinación de un crédito estancado, una política monetaria poco clara y sumamente discrecional, los costos de la transformación de la estructura productiva y la persistencia del riesgo político de cara a 2027 explican la mayor parte de la estanflación.
La proyección de Jorrat .- El economista Juan Mario Jorrat, profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán y especialista en ciclos económicos, sostiene que la economía atraviesa una recesión desde marzo de 2025. Su diagnóstico se basa en el ICA-Arg, un indicador elaborado por el Centro de Investigaciones del Ciclo Económico (Cicec), que depende de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. La medición reúne distintas variables para identificar las fases de expansión y contracción de la actividad, consigna el sitio iProfesional.com.
Altas y bajas .- El avance de algunas ramas vinculadas con el agro y otros sectores primarios no alcanzó para compensar el retroceso de actividades con mayor participación en el empleo y el mercado interno. El deterioro de la industria, la construcción y el comercio impactó sobre la dinámica del consumo y la generación de puestos de trabajo. De esta manera, la recuperación de algunos rubros no se trasladó con la misma intensidad al conjunto de la economía.