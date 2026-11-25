La Municipalidad de San Miguel de Tucumán prevé terminar con el reordenamiento del servicio de transporte de pasajeros este año, para comenzar en 2027 con el control de las plataformas digitales. Las inscripciones para el registro de conductores cierran en una semana, y en la Capital advirtieron que quienes no estén anotados no podrán trasladar ciudadanos en el municipio.
El Padrón Digital creado por el Ejecutivo es obligatorio para automóviles y motocicletas que transportan pasajeros a través de apps como Uber, Didi o Cabify. El plazo para completar el registro es el próximo lunes 30 de noviembre; la inscripción es gratuita y puede gestionarse de manera virtual o presencial.
La directora del Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa), Valeria Amaya, informó que hay alrededor de 1.200 trabajadores anotados hasta la fecha. Descartó que se extienda el tiempo de disponibilidad del padrón y destacó la importancia de adaptarse a lo dispuesto por el municipio. “El que no se registra no puede trabajar legalmente dentro de la ciudad”, advirtió.
Además, la encargada del Sutrapa compartió que el propósito del municipio es cerrar 2026 con la información acerca del transporte clarificada. “Queremos tener un número concreto de quiénes son los trabajadores”, aseveró. Y agregó: “los que están registrados van a poder trabajar dentro de un marco legal y cumpliendo con los requisitos de la ordenanza que dictó el Concejo Deliberante”.
Validación de la documentación
Una vez finalizado el período de inscripción, el municipio avanzará con la validación de la documentación presentada por los conductores. Según anticipó Amaya, a partir de la segunda quincena de diciembre comenzarían las inspecciones técnicas de los vehículos y la colocación de códigos QR que permitirán identificar a las unidades registradas.
La información recabada a través del padrón también servirá para evaluar la situación de las licencias vacantes del servicio de taxis y contemplar la posibilidad de que conductores que actualmente trabajan con aplicaciones digitales puedan incorporarse a esa actividad.