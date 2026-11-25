La Municipalidad de San Miguel de Tucumán prevé terminar con el reordenamiento del servicio de transporte de pasajeros este año, para comenzar en 2027 con el control de las plataformas digitales. Las inscripciones para el registro de conductores cierran en una semana, y en la Capital advirtieron que quienes no estén anotados no podrán trasladar ciudadanos en el municipio.