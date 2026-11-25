Caputo señaló que los datos de agosto y septiembre fueron positivos y anticipó que el Gobierno seguirá de cerca los indicadores de octubre y noviembre. También mencionó las complicaciones que generaron las lluvias durante octubre y destacó que septiembre dejó un arrastre positivo de 0,9% para noviembre. “Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento, está bueno que estas sean las discusiones”, afirmó.