Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo calificó hoy en Argentina de arbitraria la definición de recesión técnica, al rechazar que dos trimestres de caída reflejen la realidad económica.
- Pese a dos trimestres de caída y el retroceso de julio, Caputo afirmó que la actividad repuntó 1,5% en agosto y septiembre, pidiendo usar criterios de medición más amplios.
- El Gobierno buscará profundizar la desregulación y baja de impuestos para impulsar la competitividad, instando al empresariado a invertir en un marco de menor inflación.
El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó la definición derecesión técnica basada en dos trimestres consecutivos de contracción y relativizó el diagnóstico sobre la marcha de la actividad económica. Sostuvo que el retroceso registrado en julio fue un dato atípico y aseguró que los indicadores posteriores muestran una recuperación.
El funcionario consideró que la metodología utilizada habitualmente para determinar una recesión es “arbitraria” y planteó que deben evaluarse otras variables para dimensionar el comportamiento de la economía.
“La definición de recesión técnica es una mera definición, casi diría arqueológica, pero que no tiene que ver realmente con la profundidad del tema”, afirmó.
Como alternativa, Caputo citó el criterio utilizado en Estados Unidos por el Comité de Fechado del Ciclo Económico del National Bureau of Economic Research (NBER), que contempla la profundidad, la duración y la extensión sectorial de la caída de la actividad. “Y eso es algo mucho más razonable”, sostuvo.
Caputo afirmó que la economía recuperó 1,5% tras la caída de julio
El ministro defendió los últimos indicadores de actividad y aseguró que la economía comenzó a recuperarse luego del retroceso registrado en julio. Según su interpretación, ese mes fue excepcional y no refleja la tendencia general de los últimos meses.
“Cuando miramos el caso nuestro, la realidad es que del segundo trimestre en agosto y septiembre, la economía ya recuperó 1,5%. Y el número de julio es claramente lo que se denomina un número outlier”, explicó.
Caputo señaló que los datos de agosto y septiembre fueron positivos y anticipó que el Gobierno seguirá de cerca los indicadores de octubre y noviembre. También mencionó las complicaciones que generaron las lluvias durante octubre y destacó que septiembre dejó un arrastre positivo de 0,9% para noviembre. “Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento, está bueno que estas sean las discusiones”, afirmó.
El cambio de modelo y el desafío para los empresarios
En otro tramo de la entrevista, Caputo defendió la estrategia oficial de impulsar los sectores productivos en los que la Argentina cuenta con ventajas comparativas y sostuvo que su crecimiento contribuye a mejorar el conjunto de la economía.
“Nosotros tenemos sectores en Argentina con muchísimas ventajas comparativas. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo y hemos hecho es haberle dado impulso a esos sectores”, señaló.
Según el ministro, el desarrollo de esas actividades permitió mejorar la disponibilidad de divisas, superar las restricciones externas y avanzar en la salida del cepo cambiario, además de generar mayor estabilidad y previsibilidad.
“Esos son los sectores que hoy hacen que no haya más un problema de restricción externa, o sea, que haya sobrante de dólares. Nos permitió poder salir del cepo, nos permitió poder darle estabilidad a la economía y, sobre todo, darle previsibilidad. De todo eso, un comerciante, un empresario, se beneficia”, aseguró.
En ese escenario, planteó que el sector privado debe adaptarse a un nuevo escenario económico, caracterizado por una menor inflación, y abandonar estrategias comerciales que durante años estuvieron vinculadas a la inestabilidad de los precios.
“Así como decimos que la inflación es el impuesto más regresivo, porque le pega al que menos tiene, la inestabilidad se había convertido en un negocio”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó su reciente visita a empresas textiles y de calzado de Catamarca, donde destacó las inversiones en maquinaria y la modernización de los procesos productivos. Para Caputo, la transformación requiere un cambio de mentalidad y de actitud por parte de los empresarios. “Es más un cambio de modelo y está en la actitud de cada uno”, consideró.
Caputo aseguró que el consumo creció 7,6% desde fines de 2023
Frente a las críticas por la debilidad de las ventas y las dificultades que atraviesan distintos comercios, el ministro defendió la evolución del consumo y aseguró que creció 7,6% entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, según las cuentas nacionales.
“Si vos mirás el consumo medido por el producto, o sea, toda la economía, no tomo el EMAE acá porque el EMAE no toma en cuenta demanda, o sea, segundo trimestre del 2026 versus cuarto trimestre del 2023, el consumo creció 7,6”, sostuvo.
Además, enumeró las medidas que el Gobierno pretende profundizar para mejorar la competitividad del sector privado: reducción de impuestos, desregulación, disminución del costo financiero e inversiones en infraestructura.
El ministro también insistió en que las empresas deben priorizar las inversiones y dejar atrás la acumulación de mercadería como mecanismo de cobertura frente a la inflación. “Ahora hay que invertir, ahora no sirve más el sobreestoquearme porque estoy cazando en el zoológico”, graficó.
Finalmente, Caputo reconoció que el crecimiento de la economía fue menor al esperado por el Gobierno, aunque defendió el resultado alcanzado desde el inicio de la gestión.
“Acá estamos hablando de que hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado. Pero hemos crecido”, remarcó.