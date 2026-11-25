Por qué el papa Francisco ponía papelitos debajo de una imagen de San José dormido
En su diario íntimo, que será publicado por el Vaticano, Jorge Bergoglio volvió a referirse a una costumbre que había contado durante su papado: escribir sus problemas en pequeños papeles y colocarlos debajo de una figura de San José durmiendo. La tradición tiene un profundo significado religioso y está relacionada con los sueños del padre adoptivo de Jesús.
Resumen para apurados
- El Vaticano publicará el diario íntimo del papa Francisco, donde detalla su costumbre de colocar notas bajo la figura de San José dormido para encomendarle sus problemas.
- Inspirada en los sueños bíblicos de San José, esta práctica de piedad popular ya había sido revelada en 2015 y remite a tradiciones de figuras como San Ignacio de Loyola.
- La difusión de estos escritos íntimos profundiza en la espiritualidad cotidiana de Bergoglio y revaloriza una devoción que conecta la sencillez popular con el liderazgo papal.
Una de las costumbres más particulares del papa Francisco quedó nuevamente expuesta en sus escritos personales. En el diario íntimo que será publicado por el Vaticano, Jorge Mario Bergoglio contó que solía dejar pequeños papelitos debajo de una imagen de San José dormido para encomendarle sus preocupaciones, dificultades y pedidos.
La práctica no era desconocida. Durante su pontificado, Francisco había contado públicamente que tenía una figura del santo durmiendo sobre su escritorio y que recurría a ella cada vez que atravesaba algún problema. Sin embargo, detrás de ese gesto sencillo existe una tradición religiosa que ayuda a comprender por qué la imagen de San José dormido tiene un significado especial para los católicos.
No se trata simplemente de una representación de un hombre descansando. La figura remite a un episodio central de la historia bíblica de José, quien recibió en sueños mensajes de Dios que fueron decisivos para proteger a María y al niño Jesús.
¿Qué es San José dormido y por qué se lo representa así?
San José dormido es una imagen religiosa que representa al esposo de la Virgen María descansando, generalmente acostado sobre un costado y con la cabeza apoyada sobre una almohada.
Su representación está inspirada en los pasajes del Evangelio de Mateo en los que José recibe instrucciones divinas mientras duerme. En esos relatos, un ángel se le aparece en sueños para comunicarle el plan de Dios y orientarlo frente a situaciones que ponen en riesgo a la Sagrada Familia.
Uno de los episodios más conocidos ocurre cuando José descubre que María está embarazada antes de que comenzaran a vivir juntos. Ante esa situación, y sin comprender todavía el origen de aquel embarazo, decide apartarse discretamente para no exponerla públicamente.
Pero un ángel se le aparece en sueños y le explica que el niño fue concebido por obra del Espíritu Santo. También le pide que no tema recibir a María como esposa.
José escucha el mensaje y actúa en consecuencia. Más adelante, vuelve a recibir indicaciones mientras duerme: el ángel le advierte sobre el peligro que representa Herodes y le ordena escapar a Egipto con María y Jesús. Después, cuando el riesgo desaparece, otro sueño le comunica que puede regresar.
Por eso, la imagen de San José dormido representa mucho más que el descanso físico. Simboliza la confianza en Dios, la capacidad de escuchar sus señales y la disposición para actuar incluso frente a las situaciones más difíciles.
¿Por qué el papa Francisco dejaba papelitos debajo de la imagen?
Francisco había explicado esta devoción en enero de 2015, durante un encuentro con familias en Filipinas. En aquella oportunidad contó que tenía una figura de San José dormido en su escritorio y que recurría a ella cuando necesitaba ayuda para resolver algún problema.
"En mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo. Incluso cuando duerme, cuida de la Iglesia", había dicho el pontífice.
Luego explicó cómo utilizaba aquella figura: "Cuando tengo un problema, una dificultad, escribo una pequeña nota, ¡y la pongo bajo San José, para que él pueda soñar con eso! En otras palabras, le digo: ¡ora por este problema!".
La explicación permite entender el sentido de su costumbre. Bergoglio no consideraba que la imagen tuviera poderes mágicos ni que el santo fuera a resolver automáticamente sus dificultades. El gesto expresaba una petición de intercesión: confiaba sus preocupaciones a San José para que intercediera por él ante Dios.
La práctica también refleja una característica de su espiritualidad: recurrir a gestos sencillos y cercanos para expresar la fe.
El origen de la costumbre de escribir pedidos a los santos
La tradición de escribir intenciones y colocarlas debajo de imágenes religiosas no comenzó con Francisco. Según explicó el monje Charbel El Alam, integrante de la Orden Libanesa Maronita, se trata de una expresión de religiosidad popular con antecedentes históricos.
En una investigación sobre esta costumbre, el religioso encontró referencias a prácticas similares en distintas figuras de la tradición cristiana.
Uno de los antecedentes aparece en el Antiguo Testamento. El rey Ezequías, amenazado por el monarca asirio Senaquerib, llevó las cartas que había recibido hasta el templo y las extendió delante de Dios para pedir su protección. El episodio está relatado en el Segundo Libro de los Reyes (19, 14-20).
También existen referencias a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, quien habría tenido la costumbre de escribir sus dudas y dificultades y depositarlas a los pies de una imagen de San José.
Otro caso mencionado por El Alam es el de San Estanislao de Kostka, un joven religioso polaco que escribió una petición relacionada con su deseo de morir en la festividad de la Asunción de la Virgen María.
Estas historias muestran cómo la escritura se convirtió, dentro de distintas tradiciones de fe, en una manera de expresar preocupaciones íntimas y ponerlas en manos de Dios a través de la intercesión de los santos.