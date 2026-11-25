Quiénes son los argentinos que el papa Francisco recordó en su diario íntimo publicado después de su muerte
Los escritos personales de Jorge Bergoglio, publicados después de su muerte, revelan los nombres de sacerdotes, familiares y personas cercanas que marcaron su historia. También muestran las devociones y los lugares de Argentina que nunca dejó atrás.
Resumen para apurados
- Tras su muerte, se publicó en el Vaticano el diario íntimo del papa Francisco, editado por Víctor Fernández para revelar sus profundos lazos afectivos y religiosos con Argentina.
- El texto, preparado en vida por Bergoglio, reúne notas sobre sacerdotes como Ángel Rossi, devociones populares de Flores y Luján, y la guía espiritual de sus abuelas Rosa y María.
- La obra humaniza al pontífice al mostrar sus raíces porteñas y cómo la cercanía con personas comunes moldeó su magisterio pastoral y su concepción de la dignidad humana.
El diario personal que el papa Francisco preparó para su publicación póstuma ofrece una mirada diferente sobre su vida. Entre reflexiones espirituales, recuerdos familiares y momentos de crisis, las páginas recuperan una parte fundamental de su historia: los vínculos con la Argentina y con las personas que acompañaron su camino antes y después de llegar al Vaticano.
El material fue editado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a quien Bergoglio le había encomendado la tarea de preparar los escritos para que pudieran servir de inspiración a los lectores.
A lo largo de las anotaciones aparecen religiosos, teólogos, familiares y amigos. Algunos ocuparon lugares destacados dentro de la Iglesia; otros fueron personas de su círculo cotidiano, con quienes compartió experiencias pastorales y afectivas. En conjunto, sus nombres permiten reconstruir cuánto de su identidad argentina permaneció intacto durante el pontificado.
Los sacerdotes y referentes religiosos que aparecen en sus escritos
Entre los nombres más relevantes figura el del cardenal Ángel Sixto Rossi, actual arzobispo de Córdoba. Su historia con Bergoglio comenzó en 1976, cuando ingresó a la Compañía de Jesús y el futuro pontífice se desempeñaba como provincial de los jesuitas en Argentina.
También ocupa un lugar importante Lucio Gera, teólogo de origen italiano nacionalizado argentino, reconocido por sus aportes a la teología de la cultura y su participación en la elaboración del Documento de Puebla.
La influencia de esa corriente de pensamiento se refleja en los materiales que Francisco conservaba y consultaba. Entre ellos estaban el propio Documento de Puebla, la exhortación Evangelii nuntiandi, de Pablo VI, y el Documento de Aparecida.
Uno de los pasajes que más valoraba Bergoglio relacionaba la identidad cristiana con la defensa de la dignidad humana. Esa perspectiva atravesó buena parte de su prédica y de sus decisiones pastorales, especialmente en relación con los sectores más vulnerables, los migrantes, las personas privadas de libertad y quienes viven situaciones de exclusión.
Otro nombre mencionado es el de monseñor Joaquín Sucunza, nacido en Pamplona, España, quien fue vicario general de la Arquidiócesis de Buenos Aires. El religioso acompañó a Bergoglio durante su etapa como arzobispo porteño y estuvo cerca de él en circunstancias personales y relacionadas con su salud.
Los escritos también registran acontecimientos vinculados con la vida sacerdotal de personas de su entorno, como la ordenación y la primera misa de José Luis.
Los nombres propios detrás de la vida cotidiana de Francisco
Más allá de las figuras conocidas de la Iglesia, el diario recupera una extensa lista de personas que formaron parte de la vida cotidiana de Bergoglio.
Lella, Oscar, Tito, Lombardero, Sarita, Gentico, el padre Duarte, Alicia, Beatriz, Daniel, Pepe, sor Genoveva, Emilio, Isa, Tony y Beba son algunos de los nombres que aparecen en sus anotaciones.
Las referencias están relacionadas con distintas circunstancias: enfermedades, fallecimientos, visitas a hospitales, celebraciones religiosas y encuentros personales. No todos están identificados con apellidos ni se ofrecen mayores detalles sobre sus historias, pero su presencia permite advertir la importancia que Francisco concedía a los vínculos humanos.
En uno de los pasajes, el libro destaca una característica de su personalidad: para el pontífice, el sufrimiento de una persona común y la muerte de alguien cercano tenían tanta relevancia como los acontecimientos más importantes de la Iglesia.
La atención a esas historias individuales también formó parte de su manera de ejercer el papado. Incluso después de instalarse en Roma, Bergoglio mantuvo el contacto con compatriotas y recibió a numerosos argentinos. Según las anotaciones, esas audiencias y conversaciones podían ocupar una parte considerable de su agenda.
Sus abuelas y la familia que marcó su fe
La dimensión familiar también tiene un espacio destacado en el diario. Francisco recordó a sus padres y, especialmente, a sus abuelas Rosa y María, a quienes consideraba figuras determinantes en la transmisión de la fe.
En sus momentos de mayor dificultad, Bergoglio dejó constancia de que recurría espiritualmente a ellas para encontrar orientación y fortaleza.
Uno de los fragmentos recuperados expresa esa relación de manera particular. Al recordar a su abuela Rosa, escribió: “Le pedí mucho a mi abuela, en el 28º aniversario de su muerte, que me iluminara”. Luego agregó una breve frase que resume el valor que le atribuía: “Rosa: siembra y paciencia”.
Esos recuerdos permiten entender que su formación religiosa no estuvo vinculada únicamente con los estudios teológicos o la vida dentro de la Compañía de Jesús. También estuvo profundamente relacionada con las enseñanzas recibidas en su hogar y con las tradiciones familiares.
Flores, San José y la Virgen de Luján: las devociones argentinas que llevó al Vaticano
La Argentina también aparece en el diario a través de sus lugares y expresiones religiosas. Uno de los espacios más significativos fue el barrio porteño de Flores, donde nació y pasó parte de su infancia.
Allí desarrolló una especial devoción por San José, vinculada con la Basílica de San José de Flores. En ese templo aprendió una costumbre que mantuvo durante toda su vida: escribir sus preocupaciones y pedidos en pequeños papeles que luego colocaba debajo de la imagen del santo.
Para Bergoglio, ese gesto representaba una forma de reconocer las propias limitaciones y confiar en la ayuda divina. Una práctica sencilla que conservó incluso después de convertirse en el líder de la Iglesia católica.
La Virgen de Luján, patrona de la Argentina, también ocupa un lugar destacado entre sus referencias espirituales. A ella se suman las menciones a María Auxiliadora y a otras advocaciones marianas que acompañaron su trabajo pastoral en Buenos Aires.
Esas devociones populares no quedaron relegadas a sus años como sacerdote y arzobispo. También formaron parte de su espiritualidad durante su estadía en Roma.
Incluso el lenguaje cotidiano argentino aparece en sus reflexiones. La utilización de expresiones como “guacho”, vinculada con la orfandad y el desamparo, refleja la influencia de la cultura popular y de las realidades sociales que conoció durante décadas de trabajo pastoral.
Un diario para conocer la dimensión más personal de Francisco
La publicación de estos escritos permite acercarse a un aspecto menos conocido de Jorge Mario Bergoglio. En sus páginas conviven las preocupaciones de un líder religioso mundial con los recuerdos de un hombre que mantuvo fuertes lazos con su familia, sus amigos y su país.
El cardenal Víctor Manuel Fernández explicó que la selección de los textos busca mostrar la dimensión interior del pontífice y ofrecer elementos para comprender sus convicciones.
La publicación contó además con la aprobación del papa León XIV, que autorizó que los escritos fueran acompañados por comentarios destinados a contextualizar su contenido.
Fernández resumió el valor del material con una definición: “La mayor parte del diario tiene frases y pequeñas narraciones que muestran el corazón de Francisco y ofrecen estímulos para cada uno de nosotros”.