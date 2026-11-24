“Los Papas también tienen crisis espirituales”: la otra cara de las revelaciones de Francisco
Resumen para apurados
- El teólogo José Luis Cañote analizó en LA GACETA los diarios íntimos del papa Francisco, donde expone sus crisis espirituales y su lucha contra el demonio a través del rezo.
- Los textos recopilados por el cardenal Víctor Fernández muestran períodos difíciles de Bergoglio, desde la crisis del 2001 hasta las denuncias de abusos, usando el rosario como amparo.
- Esta exposición humaniza la figura papal al demostrar que los líderes religiosos también sufren vulnerabilidades y dudas ante las grandes tensiones de su investidura.
Las revelaciones atribuidas al papa Francisco en sus escritos personales volvieron a poner en primer plano una de las cuestiones más inquietantes de la tradición religiosa: la presencia del demonio y las distintas formas en que se manifiesta el mal. Entre los adelantos de un libro que reúne textos de un diario íntimo de Jorge Bergoglio aparecen referencias a supuestos encuentros con esa figura, visiones del infierno y momentos de profunda fragilidad espiritual.
Los fragmentos, recopilados y editados por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y una de las personas más cercanas a Francisco, generaron sorpresa por la intimidad de los relatos. En ese contexto, el docente universitario y teólogo, José Luis Cañote, aportó a LA GACETA una mirada sobre el significado de esas experiencias y planteó que, más allá de una interpretación literal o simbólica, el mal es una realidad que atraviesa la experiencia humana.
“Yo vuelvo a afirmar que existe una entidad a quien llamamos el demonio o Satanás, y que existe físicamente, está presente”, sostuvo durante una entrevista con LG Play. Desde su perspectiva, esa presencia puede manifestarse de distintas maneras y atrapar a las personas a través de las tentaciones, la envidia, la soberbia y la vanidad.
Consultado sobre si las experiencias relatadas por Francisco debían entenderse como visiones concretas o como imágenes utilizadas para representar el mal, Cañote consideró que ambas interpretaciones podían ser posibles. Sin embargo, insistió en que la cuestión central no pasa únicamente por determinar qué vio el Papa, sino por comprender cómo entendía y enfrentaba aquello que identificaba como una presencia maligna.
“Cada uno de los seres humanos, de alguna u otra manera, lo hemos experimentado”, afirmó. Para explicar su postura, recordó que el mal no siempre aparece bajo una forma sobrenatural: también puede encarnarse en acciones humanas capaces de alcanzar niveles extremos de crueldad.
Como ejemplo, mencionó los crímenes cometidos durante las guerras de los Balcanes, en la década de 1990, y particularmente el asesinato de bebés recién nacidos. Para el teólogo, esos actos representan una expresión extrema del mal y muestran cómo una persona puede quedar dominada por él.
El rosario, el recurso de Francisco frente al demonio
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los fragmentos conocidos es la manera en que Francisco habría enfrentado esas experiencias. Según los comentarios difundidos sobre el libro, el entonces Pontífice recurría a la oración y, especialmente, al rosario.
Cañote destacó ese aspecto como una muestra de la fortaleza espiritual que Bergoglio encontraba en su fe. “Él cuenta cómo se ha enfrentado al mal y lo ha hecho a través del rosario, rezando”, señaló.
El docente explicó que la oración constituye una herramienta central para fortalecer la espiritualidad y que el rosario tiene un significado particular dentro de la tradición católica. “Es uno de los elementos centrales que nos puede fortalecer la espiritualidad, la fe, y nos fortalece sobre todo frente a la presencia del mal”, expresó.
En ese sentido, también recordó un episodio ocurrido durante una visita de Francisco a Fátima, Portugal. Mientras muchos esperaban que el Papa pronunciara un discurso ante la multitud, Bergoglio permaneció en silencio, concentrado en la oración. Según el relato que Cañote retomó, el Pontífice había pedido fuerzas y ayuda a Dios, y sintió que la Virgen le sonrió.
Para el teólogo, aquella escena permite comprender la dimensión humana de Francisco detrás de la figura institucional del Papa: alguien que, pese a su responsabilidad y trascendencia, también necesitaba encontrar fortaleza en su fe.
Las crisis espirituales de un Papa
Los escritos también exponen momentos de crisis espiritual que atravesó Francisco en distintas etapas de su vida. Entre los pasajes difundidos aparecen referencias a períodos difíciles, como la crisis argentina de 2001 y situaciones posteriores a la pandemia.
Para Cañote, lejos de resultar contradictorio con su condición de Pontífice, esas experiencias muestran que los papas también atraviesan dudas, angustias y momentos de fragilidad.
“Los papas son seres humanos, tan humanos como cualquiera de nosotros”, remarcó. Y agregó que la responsabilidad que implica conducir a la Iglesia católica puede hacer que esas crisis tengan una dimensión todavía más compleja.
“Imagínese: una palabra del Papa llega a cientos de millones de personas. Un gesto del Papa es visto por millones. Entonces, ¿cómo no tener crisis espirituales?”, planteó.
En particular, mencionó las dificultades que Francisco debió afrontar frente a las denuncias de abusos en la Iglesia y las situaciones que involucraron a integrantes de la propia jerarquía eclesiástica. “¿Cómo no tener ahí un momento de crisis si son tus propios hermanos obispos los que están de alguna manera generando esto?”, reflexionó.