Los fragmentos, recopilados y editados por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y una de las personas más cercanas a Francisco, generaron sorpresa por la intimidad de los relatos. En ese contexto, el docente universitario y teólogo, José Luis Cañote, aportó a LA GACETA una mirada sobre el significado de esas experiencias y planteó que, más allá de una interpretación literal o simbólica, el mal es una realidad que atraviesa la experiencia humana.