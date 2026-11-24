Una agenda de tapas negras y más de tres décadas de secretos: la historia del diario personal de Francisco
El cardenal Víctor Manuel Fernández, autor del libro que reúne escritos privados de Jorge Bergoglio entre 1992 y 2024, contó cómo descubrió el material y por qué decidió hacerlo público. El pontífice dejó anotaciones sobre experiencias místicas, encuentros con el demonio y una profunda crisis espiritual que atravesó durante los últimos años de su vida.
Resumen para apurados
- El cardenal Fernández publicó en el Vaticano el diario privado del papa Francisco (1992-2024), cumpliendo su pedido póstumo de aportar a la edificación espiritual de los fieles.
- Bergoglio guardó la libreta en Santa Marta y, tras su muerte, el papa León XIV autorizó editarla. El texto revela visiones místicas, angustias y una honda crisis de fe en 2021.
- La obra redefine el legado del pontífice argentino, humanizando su figura ante la historia y ofreciendo una nueva clave de lectura sobre su magisterio y su lucha doctrinal.
El mundo íntimo del papa Francisco comenzó a conocerse a través de sus propias palabras. Una agenda de tapas negras, en la que Jorge Bergoglio registró durante más de tres décadas pensamientos, experiencias personales y reflexiones sobre su fe, se convirtió en el eje de un libro que permite acercarse a una faceta hasta ahora desconocida del pontífice argentino.
Se trata de El diario personal del papa Francisco, una publicación elaborada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más cercanos de Bergoglio. En una entrevista con los medios de comunicación del Vaticano, el religioso explicó cómo llegó a esos documentos y compartió algunos de los pasajes que más lo sorprendieron.
El material abarca anotaciones realizadas entre 1992 y 2024. En sus páginas aparecen desde experiencias de profunda cercanía con Jesús y la Virgen María hasta momentos de angustia, tentaciones y episodios que el propio Francisco interpretaba como encuentros con el demonio.
Fernández explicó que el propósito de la publicación fue respetar un pedido que le había hecho el propio pontífice: seleccionar aquellos escritos que pudieran servir para la formación espiritual de otras personas.
Cómo descubrieron el diario privado de Francisco
La historia del libro comenzó durante una conversación reservada en la residencia de Santa Marta. Según relató Fernández, en aquella oportunidad estaba reunido con Francisco para hablar sobre la posibilidad de establecer un procedimiento ante una eventual pérdida irreversible de conciencia del Papa.
En medio de ese encuentro, Bergoglio le mostró un espacio donde guardaba tres documentos y una agenda. El cardenal advirtió que el pontífice había marcado algunos de esos textos y que utilizaba el cuaderno como una especie de diario personal.
Fue entonces cuando Francisco le dejó una indicación que terminaría siendo determinante para la publicación: "De esto verán ustedes". Fernández recordó especialmente otra expresión del Papa, quien le pidió que el material sirviera para la "edificación" de los lectores.
Después de la muerte de Francisco y la elección de León XIV, el cardenal decidió comunicarle la existencia de esos escritos. Le preocupaba que los documentos pudieran perderse o terminar en manos de personas que no comprendieran su importancia.
El nuevo pontífice recibió con interés la propuesta y, dos días después, encontró la caja que contenía los textos. Luego se la entregó a Fernández para que pudiera avanzar con el trabajo editorial.
Las experiencias místicas y los encuentros con el demonio
Uno de los aspectos más impactantes del diario es la descripción de las experiencias espirituales que Francisco mantuvo en privado durante buena parte de su vida.
Fernández reconoció que nunca había escuchado al pontífice hablar de esos episodios con la misma profundidad. Aunque Bergoglio compartía abiertamente sus opiniones sobre cuestiones sociales, políticas y religiosas, reservaba para sí mismo sus vivencias más íntimas con Dios y la Virgen.
Entre los fragmentos que más lo conmovieron aparece una anotación del 1 de mayo de 2019, en la que Francisco describió la sensación de sentirse completamente protegido por el amor de Dios.
"Sentí con certeza que el Señor me amó con predilección. Fue un largo rato en que el Señor me manifestó el amor que me tiene", escribió. Luego comparó esa experiencia con un colchón que lo rodeaba y lo salvaba de la desintegración.
Pero las páginas también contienen relatos inquietantes. El Papa describió en distintas oportunidades encuentros con el demonio, al que atribuyó características físicas y sensaciones concretas. Fernández destacó que esas referencias aparecen en varios momentos del diario e incluso forman parte de su reflexión final sobre la propia vida.
Para el cardenal, esos episodios no deben interpretarse simplemente como relatos destinados a provocar temor. Según explicó, Francisco los entendía como llamados a abandonar la superficialidad, recuperar el sentido de su existencia y permanecer atento a la misión que debía cumplir.
La crisis espiritual que atravesó entre 2021 y 2022
Otro de los capítulos más reveladores del libro está relacionado con una etapa especialmente difícil para Bergoglio. En sus anotaciones, el Papa describió una profunda crisis espiritual que atravesó entre 2021 y 2022, caracterizada por la aridez, la desolación y una sensación de oscuridad interior.
Fernández admitió que conocer esa situación le produjo una fuerte impresión, porque era una faceta que no había llegado a percibir de esa manera durante los años de cercanía con el pontífice.
Sin embargo, consideró que aquella experiencia fue determinante para la evolución de su espiritualidad. A diferencia de otras crisis que Francisco interpretaba como una preparación para nuevas responsabilidades, esta etapa lo condujo hacia una comprensión más profunda de su propia fe.
El cardenal sostuvo que el resultado fue una confianza absoluta en Dios y una disposición a abandonarse en sus manos, sin perder de vista el respeto por la dignidad de los demás.
Fernández relacionó esa transformación con dos documentos centrales del final del pontificado: C’est la confiance, dedicado a santa Teresita del Niño Jesús, y la encíclica Dilexit nos. Según su interpretación, ambos textos expresan la madurez espiritual alcanzada por Francisco después de atravesar aquel período de sufrimiento.
La devoción de Francisco y sus gestos cotidianos de fe
El diario también permite conocer prácticas religiosas que el Papa mantenía lejos de las cámaras y de las actividades oficiales.
Una de ellas consistía en colocar pequeños papeles con pedidos y súplicas debajo de una imagen de san José. Para Francisco, ese gesto representaba una manera de reconocer las propias limitaciones y dejar de confiar exclusivamente en las fuerzas personales.
Fernández también recordó su devoción por la imagen de la Virgen conocida como Salus Populi Romani, ante la cual el pontífice solía detenerse para rezar y buscar consuelo.
El cardenal destacó que Bergoglio no observaba la religiosidad popular desde una posición distante: participaba de esas expresiones como cualquier otro creyente y encontraba en ellas una forma de acercarse a las personas más sencillas.
Los subrayados que explican el pensamiento del papa argentino
Además de la agenda, Fernández encontró libros y documentos que Francisco había conservado con numerosos fragmentos marcados. Esas anotaciones permiten reconstruir algunas de las ideas que atravesaron su vida y su manera de entender la misión de la Iglesia.
Entre ellas sobresale una frase del poeta Virgilio: "Hay lágrimas en las cosas". El cardenal explicó que Bergoglio encontraba en esas palabras una invitación permanente a reconocer el sufrimiento ajeno y actuar con compasión.
Esa mirada estaba vinculada con una convicción que, según Fernández, acompañó al Papa durante toda su trayectoria: la dignidad de cada ser humano, especialmente de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, como los pobres, los migrantes, las personas con discapacidad y los presos.
También llamó la atención sobre una frase del Documento de Puebla que Francisco había destacado: la necesidad de unir la proclamación de la fe con una promoción efectiva de la dignidad humana.
Para Fernández, esos subrayados permiten comprender que el compromiso social de Bergoglio no estaba separado de sus creencias religiosas, sino que encontraba en ellas su fundamento.
Qué partes del diario quedaron afuera de la publicación
El libro no reproduce absolutamente todas las anotaciones del pontífice. Fernández explicó que decidió excluir referencias a cuestiones cotidianas sin valor para comprender su pensamiento, repeticiones y fragmentos que involucraban la intimidad de personas que todavía están vivas.
También encontró páginas escritas con símbolos y signos que resultaban prácticamente imposibles de descifrar. El cardenal consideró que debía respetar esa forma de escritura porque probablemente Francisco no quería que determinados contenidos fueran conocidos.
De todos modos, aseguró que procuró incluir los pasajes más sorprendentes, incluso aquellos que podían generar controversias o modificar la percepción pública sobre el pontífice.
La decisión contó con el respaldo de León XIV. Fernández también consideró necesario acompañar las anotaciones con explicaciones y referencias históricas para que los lectores pudieran comprender el contexto en el que habían sido escritas.
Al explicar qué sintió al terminar el trabajo, el cardenal resumió su decisión como una forma de cumplir con el encargo que había recibido de Francisco. Para él, el libro también representa una oportunidad de recuperar la voz del pontífice frente a algunas críticas que considera injustas.
Entre todas las anotaciones, Fernández recordó especialmente dos fragmentos que, aunque describen experiencias opuestas, permiten entender las tensiones espirituales que atravesaron a Bergoglio.
El primero corresponde al 7 de junio de 2018, cuando escribió sobre una experiencia que lo aterrorizó: "Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas".
El segundo, registrado casi un año después, refleja una sensación completamente diferente: la certeza de sentirse envuelto y protegido por el amor de Dios.
Dos momentos distintos de una misma historia personal que, a través de este diario, permiten conocer una dimensión desconocida del hombre que condujo a la Iglesia católica durante más de una década.