Se trata de El diario personal del papa Francisco, una publicación elaborada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más cercanos de Bergoglio. En una entrevista con los medios de comunicación del Vaticano, el religioso explicó cómo llegó a esos documentos y compartió algunos de los pasajes que más lo sorprendieron.