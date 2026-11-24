Consultado sobre los episodios narrados por Francisco, Cañote planteó que podían entenderse de distintas maneras: como la presencia de una entidad o a través de situaciones en las que el mal se manifiesta en las personas. Aclaró que no había leído el diario completo, sino los adelantos y las entrevistas al cardenal Fernández. A partir de ese material, destacó que Bergoglio recurría al rosario para afrontar aquello que percibía como una presencia maligna. "Eso para mí es una muestra de cómo él enfrentó la tentación o la presencia del mal", expresó.