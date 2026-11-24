¿El papa Francisco vio los ojos del demonio? Tres miradas sobre sus relatos más íntimos
El libro póstumo de Jorge Bergoglio, recopilado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, recupera sus experiencias con las crisis de fe. Dos sacerdotes y un especialista, consultados por LA GACETA, ofrecen distintas interpretaciones.
Resumen para apurados
- El 24 de noviembre se publicó el diario íntimo del papa Francisco, donde reveló sus crisis de fe y presuntas visiones del demonio en Buenos Aires y Roma.
- Compilado por el cardenal Fernández, el libro reúne notas desde 1992 que sacerdotes y teólogos analizan entre vivencias místicas reales y luchas interiores.
- La obra humaniza la figura papal al exponer sus dudas y temores, abriendo un debate inédito sobre la vulnerabilidad y las batallas espirituales en la Iglesia.
¿Qué vivió el papa Francisco cuando “vio los ojos del demonio”? Algunas respuestas aparecen en El diario íntimo del papa Francisco, el libro póstumo publicado este 24 de noviembre, que reúne anotaciones personales de Jorge Bergoglio escritas entre 1992 y agosto de 2024. La obra fue recopilada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, quien también aporta contexto sobre los episodios y las reflexiones del pontífice.
Entre los pasajes que más llamaron la atención aparecen tres experiencias que Francisco recordó en una anotación del 24 de enero de 2021. En ellas describió situaciones en las que sintió la presencia del demonio, primero en Buenos Aires y luego en Roma.
El primer episodio ocurrió cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires. Desde un automóvil, describió haber visto unos ojos que calificó como "amenazantes y, al mismo tiempo, seductores". El segundo tuvo lugar durante una misa en una capilla carmelita. Allí percibió una mirada intensa y fugaz, ante la cual recurrió al rosario y a la Virgen.
El tercer recuerdo corresponde a su etapa como pontífice. Después de un viaje a Chile, en Roma, sintió nuevamente aquella presencia y aseguró haber escuchado una voz triunfante.
¿Qué significaban esas experiencias para Francisco?
Para el padre Luis Zazano, quien estaba leyendo el libro al momento de la entrevista, los relatos deben leerse desde la experiencia interior que atravesó Bergoglio. "Desde lo que da a entender el texto, refiere a una experiencia espiritual real, en donde siente miedo y hasta sufre. Por eso se toma el término 'experiencia espiritual'", explicó. Y precisó que el Papa vivía esos episodios como reales desde su propia interioridad, aunque luego les daba una interpretación y los vinculaba con la necesidad de trabajar sobre sí mismo.
Zazano también destacó que la publicación permite conocer aspectos de la espiritualidad de Francisco que no solía compartir públicamente. Entre ellos mencionó sus experiencias vinculadas con la Virgen, la mirada de Jesús y los episodios relacionados con el demonio. "Son temas de los que nunca hablaba", señaló.
José Luis Cañote, docente universitario y magíster en Estudios Teológicos por la Universidad del Estado de Nueva York, sostuvo otra perspectiva. En diálogo con LG Play, durante Síntesis Play, afirmó: "Existe una entidad a quien llamamos el demonio o Satanás". También consideró que el mal puede manifestarse a través de las acciones humanas y de las tentaciones.
Consultado sobre los episodios narrados por Francisco, Cañote planteó que podían entenderse de distintas maneras: como la presencia de una entidad o a través de situaciones en las que el mal se manifiesta en las personas. Aclaró que no había leído el diario completo, sino los adelantos y las entrevistas al cardenal Fernández. A partir de ese material, destacó que Bergoglio recurría al rosario para afrontar aquello que percibía como una presencia maligna. "Eso para mí es una muestra de cómo él enfrentó la tentación o la presencia del mal", expresó.
El padre Pepe Di Paola, sacerdote argentino y referente de los curas villeros, también en diálogo con LG Play, propuso una lectura diferente. “Me parece que es una interpretación más. Francisco era muy sólido espiritualmente”, sostuvo. El especialista recordó que Bergoglio, por su formación jesuita, tenía una preparación profunda. “En sus retiros espirituales tenía muy claro el tema del bien, del mal y de la presencia de aquello que aleja de lo bueno”, explicó.
Las tres miradas permiten acercarse a una dimensión reservada de Bergoglio: la de sus experiencias espirituales, sus temores y la forma en que buscaba comprenderlos desde su fe. Los testimonios ofrecen interpretaciones distintas, sin que los relatos del diario constituyan por sí mismos una comprobación externa de esos encuentros.
La crisis espiritual y el legado de Francisco
El diario también recoge otras reflexiones personales. En junio de 2018, Bergoglio escribió que la noche anterior había visto "la entrada del infierno" y manifestó su temor frente a lo que denominó "la seducción pagana".
Sus anotaciones incluyen dudas, autocrítica, pensamientos sobre la vejez y la muerte, y un período de crisis espiritual que, según los textos, comenzó en 2021 y se extendió durante aproximadamente dos años.
Para el padre Luis Zazano, estos escritos permiten conocer una dimensión poco difundida del pontífice. "Este escrito lo ofrece el papa Francisco para la edificación de los creyentes. Es una manera de conocer su alma de primera mano", había señalado al presentar su lectura del libro.
El sacerdote vinculó esa etapa de búsqueda espiritual con algunos de los últimos documentos de Francisco. Mencionó especialmente sus reflexiones sobre santa Teresita y la confianza total en el amor de Dios, una idea que también relacionó con la encíclica Dilexit nos, dedicada al amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Según Zazano, en esos textos aparece una preocupación por el vínculo con los demás y por la manera de traducir la fe en gestos concretos.
También destacó la influencia de dos escritos que Bergoglio leía y subrayaba con frecuencia: Evangelii nuntiandi y el Documento de Aparecida. De este último recuperó especialmente la idea de la compasión: para Francisco, explicó, implicaba reconocer el sufrimiento de otra persona, tomarlo en serio y buscar ayuda para aliviarlo.
Un episodio reciente en Italia
Los relatos sobre experiencias vinculadas con el demonio también volvieron a circular en los últimos días a raíz de un episodio ocurrido en Italia. El 17 de noviembre, durante una misa en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo, el cardenal albanés Ernest Simoni, de 98 años, recitó en latín una antigua oración contra Satanás, atribuida al papa León XIII.
Mientras pronunciaba la plegaria, se escucharon gritos y otros sonidos que quedaron registrados en la transmisión de la celebración. Las imágenes se difundieron en redes sociales y despertaron sorpresa entre quienes seguían la misa. El origen de esos sonidos no fue establecido públicamente.
El episodio ocurrió en un santuario dedicado al Padre Pío (1887-1968), una de las figuras más conocidas de la tradición católica por los relatos sobre sus luchas espirituales. Según sus escritos y los testimonios de otros religiosos, el fraile capuchino también decía haber atravesado experiencias que interpretaba como enfrentamientos con el demonio, en las que recordaba ver un perro negro. Frente a ellas, recurría a la oración y a la confianza en Dios.
En sus anotaciones, Francisco se mostró también como un hombre atravesado por dudas, miedos y tentaciones. Al compartir experiencias que durante años mantuvo en reserva, puso en palabras una dimensión de la fe de la que poco se habla: las luchas interiores que también forman parte de la vida de los creyentes. Esa intimidad permite acercarse a un pontífice que, más allá de su lugar en la Iglesia, reconocía sus propias dificultades y buscaba en la oración una forma de afrontarlas.