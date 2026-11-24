Resumen para apurados
- La economía argentina entró en recesión técnica tras registrar dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, según informó el INDEC con los datos de septiembre.
- Aunque la actividad creció 1,1% mensual en septiembre, cayó 1,2% interanual afectada por fuertes bajas en la pesca, la intermediación financiera y la industria manufacturera.
- Pese a la recuperación esperada por el Gobierno, analistas del mercado recortaron la proyección de crecimiento para 2026 del 3,5% al 0,7%, moderando las expectativas futuras.
La economía argentina entró en recesión técnica, luego de registrar dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. Aunque en septiembre se observó una mejora mensual del 1,1%, el resultado no fue suficiente para compensar el retroceso acumulado durante los últimos meses.
Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre de 2026 una caída del 1,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. En cambio, frente a agosto, mostró una recuperación del 1,1% en la medición desestacionalizada.
El dato se conoce después de que el Producto Bruto Interno (PBI) registrara una contracción del 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero. De esta manera, la economía acumuló dos períodos consecutivos de retroceso, una condición que define técnicamente una recesión.
Qué sectores crecieron y cuáles profundizaron la caída de la economía
El informe del INDEC muestra un comportamiento dispar entre las distintas actividades económicas. En septiembre, cinco sectores registraron subas interanuales, mientras que otros diez terminaron el período con resultados negativos.
Entre las actividades que crecieron se destacaron:
Explotación de minas y canteras: 11,1%.
Electricidad, gas y agua: 4%.
Construcción: 3,5%.
Estos tres sectores estuvieron entre los que más contribuyeron positivamente a la evolución del indicador y aportaron en conjunto 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.
Del otro lado, la pesca registró el mayor desplome, con una caída del 48,6%. También retrocedieron la intermediación financiera, con una baja del 11,5%, y la industria manufacturera, que cayó un 1,8%.
Estas actividades tuvieron una incidencia negativa significativa y, en conjunto, contribuyeron a restarle 1,1 puntos porcentuales al resultado general.
La evolución refleja las dificultades de distintos sectores vinculados con la producción, el empleo y el mercado interno. El crecimiento de algunas actividades primarias no alcanzó para compensar el retroceso de otros rubros de mayor incidencia en la economía cotidiana.
Qué significa que Argentina haya entrado en recesión técnica
Se considera que una economía atraviesa una recesión técnica cuando registra dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, de acuerdo con las mediciones desestacionalizadas del PBI.
Este criterio permite identificar una fase contractiva del ciclo económico, aunque no es el único método utilizado para determinar si un país atraviesa una recesión.
En Estados Unidos, por ejemplo, el National Bureau of Economic Research (NBER) utiliza una metodología más amplia. Su comité analiza indicadores como el empleo, los ingresos, la producción industrial y el consumo para establecer los momentos de expansión y contracción de la economía.
En Argentina, el economista Juan Mario Jorrat, profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán, sostiene que la economía atraviesa una recesión desde marzo de 2025.
Su diagnóstico se apoya en el ICA-Arg, un indicador elaborado por el Centro de Investigaciones del Ciclo Económico (Cicec), que depende de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe.
Caputo apuesta a una recuperación, pero los pronósticos de crecimiento se redujeron
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció recientemente que las previsiones oficiales que anticipaban los que serían los "mejores 18 meses" para la economía no se cumplieron.
El funcionario atribuyó parte de las dificultades a la guerra en Oriente Medio y a la incertidumbre política. Sin embargo, aseguró que la actividad comenzó a mostrar señales de recuperación desde agosto y manifestó su expectativa de que esa tendencia continúe durante los últimos meses del año.
"Esperamos ahora un fin de año con una continuidad con la tendencia que estamos viendo ahora", afirmó el titular del Palacio de Hacienda.
Las proyecciones del sector privado, sin embargo, muestran un panorama más moderado. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los economistas redujeron considerablemente sus estimaciones de crecimiento para 2026.
La previsión de expansión económica pasó del 3,5% que se proyectaba a comienzos del año al 0,7% en la encuesta realizada a fines de octubre.
Esto representa un recorte de 2,8 puntos porcentuales y deja la estimación muy por debajo del crecimiento del 5% contemplado en el Presupuesto 2026.
El resultado del tercer trimestre y la evolución de la actividad en los últimos meses del año serán determinantes para saber si la economía consigue revertir la contracción. Por ahora, la mejora mensual de septiembre convive con un escenario de caída interanual, retroceso de sectores productivos y expectativas de crecimiento cada vez más moderadas.